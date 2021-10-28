Зодіакальний гороскоп на листопад 2021 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку в кінці осені.

Листопад не буде багатий на події — як у професійному, так і в особистому житті, а головною проблемою, яка може перешкодити досягти успіху в тому чи тому напрямі, стане відсутність взаєморозуміння між людьми на всіх рівнях. Необхідно використовувати будь-яку можливість, щоб знайти спільну мову з оточенням — як близькими, так і абсолютно незнайомими людьми.

Овен (21.03 – 20.04)

На кар'єрне зростання — через різні, як об'єктивні, так і суб'єктивні причини — сподіватися не доводиться, але це не означає, що треба впасти духом і, образно кажучи, спускатися на дно: потрібно просто трохи почекати, поки кількість прикладених зусиль перейде в якість. Сварка з коханою людиною стане наслідком взаємного нерозуміння, яке отруює життя останнім часом — важливо налагодити взаємини. Необхідно "зав'язати" зі шкідливими звичками, інакше вони негативним чином позначаться на стані здоров'я.

Телець (21.04 – 21.05)

У професійній діяльності успішними виявляться насамперед ті, хто не тільки не боїться працювати в команді, але і любить це робити — поодинці впоратися з поставленими завданнями за всього бажання не вдасться. Сімейні проблеми необхідно вирішувати без залучення третіх осіб: навіть якщо йдеться про близького родича, не варто посвячувати його в усі подробиці особистого життя — бажано розібратися в усьому самим. Спортивні навантаження повинні бути щадними — надмірне напруження може негативно позначитися на стані здоров'я.

Близнята (22.05 – 21.06)

Незважаючи на лінощі, які можуть дати про себе знати в останній осінній місяць, необхідно мобілізувати всі свої сили і виконувати хоча б обов'язкову професійну програму, в іншому разі згодом не варто дивуватися, що більш спритні колеги пішли далеко вперед. В особистому житті головне — не втрачати голови: під впливом емоцій, які вирвалися на волю, можна буде наламати серйозних дров, які довго не вдасться розгребти. Будь-яке — навіть незначне — нездужання потребує для себе уваги і швидкого на нього реагування.

Рак (22.06 – 22.07)

Найголовніше на роботі — зосередитися на виконуваних завданнях, а не на плітках і інтригах, які, на жаль, поширені в будь-якому — навіть найбільш дружному — колективі, тоді і подяка начальства — зокрема і фінансова — не змусить на себе довго чекати. В особистому житті необхідно стати ковалем свого щастя: небажано дозволяти стороннім людям — навіть друзям і рідним — втручатися в стосунки з коханою людиною, вони можуть бути упереджені. Впоратися з осінньою втомою і пов'язаним з нею нездужанням допоможуть заняття спортом.

Лев (23.07 – 21.08)

Тим, хто давно міркує про зміну роботи, зірки радять звернути увагу на пропозицію, яка може надійти на початку місяця, навіть якщо на перший погляд вона здасться не найвигіднішою — насправді це саме те, що потрібно, так що не варто від неї відмовлятися. Домашні справи — особливо це стосується ремонту — вже не вдасться ігнорувати і відкладати на потім: якщо стати до них зараз, впоратися вдасться швидко і відносно легко. Метеозалежність, яка дасть про себе знати, потрібно "лікувати" прогулянками на свіжому повітрі і дієтою.

Діва (22.08 – 23.09)

Вільний час, який видасться в цей час, бажано присвятити своєму хобі: воно не тільки принесе масу приємних емоцій, а й — найнесподіванішим чином — допоможе вирішити важливу професійне завдання, підказавши грамотний — і креативний — хід. У взаєминах із партнером може виникнути закономірна криза — щоб її уникнути, важливо приділяти коханій людині більше уваги. Хороше самопочуття буде прямо залежати від правильного харчування: важливо включати в раціон якомога більше овочів і фруктів, а жирне і смажене — виключити.

Терези (24.09 – 23.10)

Перш ніж брати на себе підвищені професійні зобов'язання, необхідно оцінити свої сили — як фізичні, так і моральні: буде образливо, якщо доведеться зійти з дистанції, а заплановане так і залишиться невиконаним. Сварка з близькою людиною, яка виникла на рівному місці, може виявитися не тільки прикрою, але і тривалою: можливо, варто стримати емоції і зберегти хороші стосунки. Нездужання цього часу будуть зумовлені втомою: зірки радять звернути увагу на режим праці і відпочинку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

На роботі в цей час головне — не виробничий процес, а взаємини з колегами: якщо представникам знака — особливо які є керівниками — вдасться згуртувати колектив, під силу йому будуть найскладніші професійні завдання. Ті, хто поки ще не знайшов особисте щастя, цілком можуть розраховувати на доленосну зустріч, яка виявиться несподіваною, але від цього не менш приємною. В останній осінній місяць важливо уникати переохолодження — воно може стати причиною простудних вірусних захворювань.

Стрілець (23.11 – 21.12)

До пропозицій підвищити свою професійну кваліфікацію, відправившись на відповідні курси або у відрядження, необхідно поставитися з увагою і готовністю: це відкриє нові можливості як на нинішній, так і на новій роботі. Зустріч з людиною з минулого життя може сколихнути колишні почуття і навіть дати надію на їх відновлення, але варто це робити чи ні, вирішувати тільки самим представникам знака. На здоров'я можуть негативним чином позначитися куріння і вживання спиртних напоїв — необхідно відмовитися від шкідливих звичок.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Головним ворогом на роботі може стати поспіх: бажанням зробити все якомога швидше необхідно опиратися усіма можливими способами: кількість завдасть збитку якості, що навряд чи сподобається начальству або клієнтам. У стосунках із коханою людиною важливі щирість і готовність обговорювати будь-які — навіть найделікатніші — теми, тільки так можна буде зберегти мир в сім'ї. Організм скаже спасибі тим, хто буде якомога більше відпочивати — так можна буде відновити сили, які витрачаються на професійні та побутові клопоти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Професійна діяльність стане успішною — зокрема і у фінансовому сенсі — тільки в тому разі, якщо вдасться мобілізувати всі свої сили на досягнення поставленої мети і йти до неї, незважаючи ні на які перешкоди. У родині напруженість, яка панувала там довгий час, нарешті зміниться миром і гармонією — вони дозволять говорити про настання другого медового місяця. У плані здоров'я необхідно дотримуватися максимальної обережності — не варто робити різких рухів, напружуватися і піднімати тяжкості, в іншому разі травм не уникнути.

Риби (19.02 – 20.03)

На роботі — так само як і в бізнесі — досягти успіху вдасться тільки тим, хто не побоїться конкуренції і зможе довести колегам і начальству, що вони — найкращі в своїй справі. Близькій людині важливо приділяти максимум уваги, в іншому разі взаємини можуть різко погіршитися — кому сподобається той факт, що в списку пріоритетів він перебуває на останньому місці. Неувага до свого організму може негативно позначитися на його стані, тому важливо вчасно реагувати на будь-які сигнали, які він подаватиме, і вживати своєчасних заходів.

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