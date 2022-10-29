Зодіакальний гороскоп на листопад 2022 року для всіх 12 знаків

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам pодіаку у листопаді цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Місяць, коли Попелюшка може стати принцесою

Цьогорічний листопад складно назвати спокійним, але пристрасть, натиск, сила і магія, які будуть йому властиві, перетворять його на місяць трансформацій, здатний перетворити мідь на золото, а Попелюшку – на принцесу. Зустрічі та розставання, весілля та розлучення, які очікують нас у цей час, не будуть випадковими: як правило, вони обумовлені всім попереднім життям, тому стануть або нагородою, або покаранням – у будь-якому разі з подій цього часу необхідно зробити висновки на майбутнє.

Про те, що чекає на цей час представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Місяць принесе успіх у фінансових заходах будь-якого роду: можна укладати важливі угоди, підписувати серйозні договори, оформляти рахунки та депозити, отримувати кредити та позики. У професійному плані найперспективнішими виявляться проєкти, пов'язані із зарубіжними фірмами та партнерами – до того ж працювати над ними можна як у реальному режимі, так і дистанційно.

Телець (21.04 – 21.05)

У цей час доведеться на власному досвіді переконатися в правдивості приказки про те, що один у полі не воїн: у професійному плані талан чекає на тих, хто вміє працювати в колективі – без допомоги колег досягти поставленої мети не вдасться. Привабливість в очах протилежної статі виведе на перший план особисте життя, в якому відбудуться яскраві події.

Близнята (22.05 – 21.06)

Настає час рутинної та монотонної, але, на жаль, вимушеної роботи, яку за представників знака ніхто не зробить, а отже, треба її завершити, інакше вона затягнеться наступного місяця. Успішною буде будь-яка публічна діяльність, особливо запланована на останню декаду: навіть невеликий виступ на робочій планерці зробить фурор.

Рак (22.06 – 22.07)

Наступний місяць виявиться одним із найвдаліших протягом усього року: успіх чекає на представників знака у всіх життєвих сферах, але особливо потішать особисте життя та творчість – до того ж навіть тих, чия професія з нею ніяк не пов'язана. Імовірні й складні ситуації, але вийти з них у цей час вдасться не лише без втрат, а й із виграшем – чи моральним, чи матеріальним.

Лев (23.07 – 21.08)

На перший план вийдуть клопоти, пов'язані з сім'єю та будинком: можна проводити час із дітьми та літніми родичами, ставати до ремонту – як косметичного, так і капітального – і просто ретельніше наводити лад у власному житлі. В особистому житті ймовірне настання романтичного періоду, який може призвести до серйозних матримоніальних змін.

Діва (22.08 – 23.09)

"Боротьбу" з начальством представники знака протягом всього місяця вестимуть зі змінним успіхом, але їм все-таки слід пам'ятати про те, що воно завжди має рацію за визначенням — можливо, не варто витрачати на таке протистояння час і сили. Необхідно також звертати увагу на інформацію, яка надходитиме з різних джерел – вона дуже скоро стане в пригоді.

Терези (24.09 – 23.10)

Перша половина місяця – так вже стануть зірки та планети – буде сприятлива у фінансовому сенсі: у цей час можна розраховувати на очікувані – і несподівані, а тому особливо приємні – фінансові надходження та подарунки. Особливо успішними виявляться проєкти, пов'язані із закордонними партнерами, тому у бізнесі необхідно орієнтуватися переважно на них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Магічний шарм, якого представники знака набудуть у цей час, зробить їх надзвичайно привабливими в очах протилежної статі та допоможе влаштувати особисте життя тим, хто поки що не зустрів гідну кандидатуру у супутники свого життя. Решту зірок теж не обділять увагою: ті, кому не пощастить у коханні, отримають приємні фінансові сюрпризи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Втома, яку представники знака відчуватимуть у першій половині місяця, пов'язана з днями народження, що наближаються – може навіть здатися, що сили остаточно їх залишають, але це відчуття, на щастя, буде тимчасовим. Вже після 17 листопада з'явиться інтерес до життя, а з ним і бажання працювати, досягаючи серйозних результатів у професії, бізнесі та творчості.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Місяць мине під знаком спілкування з друзями: вони не лише прийдуть на допомогу у разі потреби, а й скрасять дозвілля, позбавивши неприємного почуття самотності. У другій половині місяця не варто чинити опір бажанню відволіктися від навколишньої дійсності і поринути у свій внутрішній світ – це допоможе відновити сили, які дуже скоро знадобляться для плідної роботи.

Водолій (21.01 – 18.02)

У першій половині місяця представники знака можуть відчувати дискомфорт через те, що їхні бажання не збігатимуться зі справжнім станом справ – таким чином зірки натякатимуть їм на необхідність скоригувати свої плани відповідно до об'єктивної реальності. Якщо їм це вдасться, то вже від 17 листопада для них будуть відчинені будь-які двері – як у переносному, так і в прямому значенні.

Риби (19.02 – 20.03)

Зірки "увімкнуть" зелене світло у всьому, що стосується відносин з далекими країнами: можна вирушати в подорожі, організовувати бізнес із закордонними партнерами та купувати нерухомість за кордоном. Від середини листопада увага оточення – насамперед керівництва – буде прикута до професійної компетенції представників знака, але вони здадуть іспит на відмінно.

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