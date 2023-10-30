Зодіакальний гороскоп на листопад 2023 року для всіх 12 знаків

Нинішнього року серйозний вплив на події листопада матиме місячне затемнення, яке відбулося наприкінці жовтня: його аура торкнеться всієї першої декади листопада, роблячи події цього часу бентежливими – як у життєвому, так і в романтичному сенсі. Протягом місяця також ймовірне зростання військової активності, що, можливо, призведе до очікуваних для багатьох подій – контрнаступу, а згодом і закінчення війни.

Про те, що чекає у цей час представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Спокій у листопаді тільки сниться: велика ймовірність сварок та конфліктів із близькими людьми – від найближчих до зовсім незнайомих, бажано цього уникати. Необхідна допомога – у силі, і матеріальна – прийде від друзів, головне, не соромлячись, попросити їх про посильну участь. Необхідно відмовитися від занять екстремальними видами спорту та хірургічних операцій без крайньої потреби.

Телець

Телець / Фото: Credits

Бажано уникати фірмової впертості, особливо з людьми, взаємини з якими представляють особливу цінність, інакше легко порушити рівновагу, що встановилася у стосунках. У взаєминах із близькою людиною не варто виявляти наполегливість – вона має сама визначитися, робити їй рішучий крок чи ні. Бізнес-контракти з партнерами з-за кордону виявляться особливо успішними.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Піднесений стан духу може виражатися як у романтичних взаєминах, які виникнуть несподівано, проте виявляться більш ніж серйозними, так і у натхненні, під впливом якого можна буде створити справжні витвори мистецтва. У професійному сенсі ймовірний форс-мажор і пов'язаний із ним аврал, звичайно, забере багато сил, але й результат потішить: як кар'єрний, так і фінансовий.

Рак

Рак / Фото: Credits

Стриманість, властива представникам знака, зміниться бурхливою та яскравою емоційністю, а у професійному житті доведеться вийти із зони комфорту, що – нехай і шляхом величезної кількості витрачених зусиль – дозволить досягти значного результату, зокрема й фінансового. Вільний час сприятливий для створення затишку у власному будинку: ремонту він через таких гарних господарів точно не потребує, а от прикрасити його і можна, і потрібно.

Лев

Лев / Фото: Credits

Професійний авторитет потребує підтримки, тому бажано не робити необачних вчинків, які можуть його похитнути – наприклад, братися за свідомо провальний проєкт чи говорити неприємні речі начальству та колегам. Небажано також вирушати в короткочасні поїздки – як ділового, так і особистого характеру: як мінімум доведеться зіткнутися з банальним невезінням.

Діва

Діва / Фото: Credits

Властиві представникам знака обережність і обачність часто рятує їх у різних ситуаціях, не завадить вона їм і в листопаді: необхідно з особливою увагою поставитися до інформації, що надходить у цей час, і людям, які її озвучуватимуть — велика ймовірність того, що вони навмисне введуть в оману. Допомагаючи – морально та матеріально – далеким родичам та сусідам, не варто забувати і про себе

Терези

Терези / Фото: Credits

На перший план виходить особисте життя: шарм і чарівність, якими в цей час наділять представників знака зірки, зроблять їх щасливими в коханні, тому не варто втрачати шансу досягти успіху в цій сфері. Вдасться підписати важливі документи професійного та фінансового роду, але успіх чекає лише на тих, хто поставиться до цієї процедури з максимальною увагою: навіть, здавалося б, незначна кома може мати велике значення.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Внутрішню напруженість, що виникла на початку листопада, бажано сублімувати в професійну – або творчу – діяльність, кількість якої вже в другій половині перейде в якість, що дозволить зробити серйозний кар'єрний ривок. Тих, хто займається творчістю, можуть відвідати інтуїтивні прозріння: вони дозволять створювати чудові твори – як для себе, так і для інших.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Розташування зірок і планет не сприяє активним діям — замість того, щоб братися за монументальні проєкти і вирушати в далекі подорожі, краще посидіти вдома — з книжкою, в кріслі біля каміна. Час так само сприятливий для спілкування з друзями – їм із представниками знака є про що розповісти одне одному. Час діяти прийде лише в останній декаді листопада, коли для них увімкнеться зелене світло.

Козоріг

Козеріг / Фото: Credits

Емоції важливо тримати під контролем, інакше вони можуть стати причиною сварок із найближчими людьми – рідними та друзями, про що згодом доведеться пошкодувати. Також у цей час – як усвідомлено, так і на підсвідомому рівні – закладатиметься життєва та професійна програма на майбутнє, до того ж не лише найближче, а й віддалене: бажано запланувати лише добрі та щасливі події.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Настав час вносити «правки» у професійну діяльність, яка останнім часом рухається не в той – небажаний – бік: можна не лише переходити на нове місце роботи, а й повністю змінювати сферу діяльності – вона виявиться успішнішою, ніж колишня. Щоправда, доведеться довести свою професійну відповідність, але з цим представники знака впораються легко. Допомога та підтримка у найпотрібніший – і важливий – час прийде від друзів.

Риби

Риби / Фото: Credits

Вирішити професійні та бізнес-питання можна буде, звернувшись за допомогою до закордонних партнерів, стосунки з якими стануть набирати обертів, вони ж – у разі потреби – підтримають, до того ж не лише матеріально, а й морально, що виявиться навіть важливішим. У другій та третій декаді місяця доведеться багато виступати на публіці, презентуючи свої таланти та здібності – завжди з незмінним успіхом.

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