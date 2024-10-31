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Зодіакальний гороскоп на листопад 2024 року для всіх 12 знаків

Зодіакальний гороскоп на листопад 2024 року для всіх 12 знаків

Фото: Credits

Цьогорічний листопад розпочнеться з молодика, який відбудеться 1 листопада в 10-му градусі Скорпіона, що несе нам сум, меланхолію та сприйняття світу винятково у чорно-білих тонах. Але вже за кілька днів невизначеність закінчиться – на нас знову чекає вир подій.

Події цього місяця насамперед будуть пов'язані з войовничим аспектом двох планет війни – Марса і Плутона, що дозволяє говорити не тільки і не стільки про події на полі бою, скільки про масові заворушення, пожежі та стихійні лиха, а також переможні паради і салюти.

Трансформації, які почнуться в суспільстві, торкнуться безлічі сфер нашого життя – науки, медицини, освіти, науки, – але, оскільки уникнути їх однаково не дасться, потрібно постаратися пристосуватися до змін. В особистому житті велика ймовірність пристрасних та яскравих, але нетривалих романів, присяг та обіцянок, у які не варто вірити.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Успіх у листопаді чекає на тих, хто зможе блискавично реагувати на будь-які виклики – як професійної, так і особистої властивості, що буде особливо важливо у першій половині місяця, яка виявиться досить напруженою. Але вже до 20-х чисел напруженість почне спадати, а наприкінці листопада життя взагалі заграє яскравими фарбами: на одних представників знака чекає доленосна зустріч, а на інших – покращення житлових умов.

Телець

Телець / © Credits
Телець / Фото: Credits

На роботі від різких рухів краще відмовитись – партнери не будуть налаштовані на компроміси, тож краще відкласти вирішення важливих питань на деякий час. Багато уваги вимагатимуть близькі люди – рідні та друзі, до того ж доведеться вирішувати їхні проблеми – як моральні, так і матеріальні, головне – пам'ятати, що більше ніхто цього не зробить, тож вибору у представників знака немає.

Близнята

Близнюки / © Credits
Близнюки / Фото: Credits

До авралу на роботі потрібно поставитися без особливого ентузіазму: в цей час варто пам'ятати про те, що поспішати потрібно, не поспішаючи, інакше легко потрапити в цейтнот, не виконавши водночас половини наміченого. Поліпшення матеріального становища прийде у вигляді подарунків – зокрема і грошових Наприкінці місяця небажано відвідувати місця великого скупчення людей – концерти, фітнес-зали, ресторани.

Рак

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Солідні заробітки листопада будуть врівноважені такими ж солідними витратами, обійтися без яких не вдасться – необхідно залатати «дірки» в господарчих справах, купивши речі, які давно стоять у «листі очікування». Починати роботу над новими проєктами та укладати важливі фінансові угоди небажано – замість успіху вони призведуть до провалів, тож краще зосередитись на щоденних – рутинних – справах.

Лев

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

На перший план вийде власний дім, у якому накопичилося багато справ, які потребують уваги та швидкого вирішення. Напруженість може негативно позначитися на стосунках із оточенням – як з колегами, так і з рідними та коханими людьми, тому необхідно працювати над собою – насамперед стримувати негативні емоції. Також важливо подбати про своє здоров'я – пройти обстеження.

Діва

Діва / © Credits
Діва / Фото: Credits

Спілкування на всіх рівнях, якому важливо приділити час на початку місяця, найпозитивніше позначиться на особистому житті – хтось із ділових партнерів може перетворитися на кохану людину, з якою згодом захочеться офіційно оформити стосунки. Облаштовуючи свій дім, важливо звернути увагу на декор — він може прикрасити інтер'єр навіть краще, ніж ремонт — у всякому разі, косметичний.

Терези

Терези / © Credits
Терези / Фото: Credits

Особисте життя тішить приємними подіями, особливо якщо кохана людина живе за кордоном – у перспективі такі стосунки загрожують шлюбом та переїздом до іншої країни. Втім, подібні зміни можуть відбутися і без зміни місця проживання: велика ймовірність поліпшення житлових умов і поява шанувальника — можливо, це те, що ми називаємо долею, так що не варто його відштовхувати.

Скорпіон

Скорпіон / © Credits
Скорпіон / Фото: Credits

Успіх чекає на представників знака, передусім, у фінансових питаннях, які на всіх рівнях вирішуватимуться максимально вдало, до того ж, зірки не заперечують навіть проти деякої – розумної – частки ризику, він виявиться успішним. Зірки також подарують їм гіпнотичну привабливість, яка не діятиме лише на керівництво – з ним необхідно поводитися максимально обережно.

Стрілець

Стрілець / © Credits
Стрілець / Фото: Credits

Настає час далеких поїздок, мета яких може бути різною – від робочих відряджень до пов'язаних із відпочинком подорожей, але найуспішнішим виявиться пошук нових знань, які можна отримати як у місцях сили, так і на простій екскурсії. У фінансовому сенсі очікуються як несподівані – але заслужені – виплати, так і очікувані подарунки до дня народження, які розпочнуться від 23 листопада.

Козоріг

Козеріг / © Credits
Козеріг / Фото: Credits

Бурхливі емоції цього часу здивують і порадує представників цього стриманого і незворушного знака, які рідко дозволяють собі таку гру пристрастей переважно особистого – романтичного характеру. Взаєморозуміння з партнерами, яке відзначатиметься повсюдно, уможливить прориви у всіх життєвих сферах, зокрема професійній та фінансовій.

Водолій

Водолій / © Credits
Водолій / Фото: Credits

Напруженість, яка відчуватиметься у всіх сферах життя, найнесподіванішим чином позитивно вплине на представників знака: вона допоможе їм дисциплінуватися, організуватися та виконати всі завдання, які поставить перед ними керівництво чи бізнес-необхідність. Особливої уваги вимагатимуть друзі, і якщо з одними вдасться сприятливо провести час, то іншим знадобляться допомога та сприяння.

Риби

Риби / © Credits
Риби / Фото: Credits

Найпильнішої уваги вимагатиме професійна сфера, де можливі непорозуміння з керівництвом і колегами: найкращий спосіб уникнути конфронтації – зосередженість на роботі та відмова від участі в інтригах і дружбі однієї частини колективу проти іншої. Знайомство з людьми здалеку може призвести до доленосних подій як в особистому житті, так і на роботі.

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