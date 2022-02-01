Зодіакальний гороскоп на лютий 2022 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку наприкінці зими.

Лютий цього року, який почнеться з молодика у знаку Водолія, виявиться місяцем активних дій, яких нас підштовхуватимуть небесні конфігурації. Багатьом захочеться зрушити гори – насамперед професійні, але обставини складуться таким чином, що більшість вчинків, незважаючи на їхній бурхливий характер, виявляться безглуздими. А значить, бажано – зрозуміло, за можливості – стримати свою запопадливість і не перетворювати роботу на марну працю.

Про те, що чекає у цей час на усі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Овен (21.03 – 20.04)

У професійній сфері доведеться підтримувати свій авторитет, який може похитнутись через конфлікт із начальством, але з цим завданням представники знака зможуть легко впоратися. У особистому житті велика можливість знайомства і – як наслідок – стосунків із людьми старшого віку, від приятельських до любовних. Хандру та депресію необхідно "лікувати" спілкуванням – найкраще з близькими друзями, які добре знають і як втішити, і як розвеселити.

Телець (21.04 – 21.05)

Настає час вироблення правильної стратегії – як у професійній сфері, так і в особистому житті: не варто поспішати з висновками та рішеннями, важливо все правильно та скрупульозно розрахувати. Незважаючи на бажання просунутися кар'єрними сходами, зробити це вдасться не всім: об'єктивні причини не дадуть розвернутися і показати товар – тобто, свої таланти та здібності – обличчям. Займаючись справами, не варто поспішати, як у приказці: тихіше їдеш – далі будеш.

Близнята (22.05 – 21.06)

Велика ймовірність поїздок – як до інших регіонів, так і до інших країн: мета у них може бути різна – як професійної, так і особистої якості, а ось результат у будь-якому разі потішить. Несподіваний прибуток у вигляді подарунка або спадщини від американського дядечка, про якого ніхто не знав ще кілька місяців тому, дасть змогу придбати те, про що давно мріялося, – скажімо, машину чи квартиру. Остання декада лютого – час кар'єрного зльоту.

Рак (22.06 – 22.07)

Вийти із зони комфорту представників знака змусить необхідність відшукати гроші на ремонт, якого, на їхній погляд, потребує їхнє житло. Найімовірніше, їх вдасться отримати як позику – головне, розрахувати свою кредитоспроможність, борг необхідно віддати вчасно. Переговори будь-якої якості – як ділової, так і особистої – обіцяють бути успішними, тому важливо приурочити їх до цього часу.

Лев (23.07 – 21.08)

Бажання жити повноцінним життям і відчувати на всі сто відсотків наткнеться на несподівані перешкоди: відчуття того, що "королівства обмаль – розвернутися ніде", дуже їх розсердить, що може стати причиною неадекватної поведінки стосовно оточення. В результаті багато запущених – через особисті переживання – проєктів доведеться завершувати в авральному режимі, а в пошуках домовленостей із партнерами – шукати компроміс.

Діва (22.08 – 23.09)

На перший план вийдуть сфери рутинної діяльності та здоров'я: у першому разі вдасться зрушити з мертвої точки якийсь важливий проєкт, у другому – позбавитися проблеми, яка довгий час докучала, не даючи повноцінно жити і діяти. Успіхи дітей, яких вони, навіть будучи відвідувачами дитячого садка, зможуть досягти, не лише потішать своїх батьків, а й дадуть їм привід для роздумів про те, в якому напрямку розвивати їхні таланти.

Терези (24.09 – 23.10)

На перший план вийде вирішення питань – як моральних, так і матеріальних, пов'язаних із власним будинком: провести генеральне прибирання, зробити ремонт і навіть, можливо, змінити місце проживання, переїхавши з однієї квартири до іншої. Творчістю бажано зайнятися навіть тим представникам знака, робота яких безпосередньо з нею не пов'язана: ейфорія, отримана в результаті, дозволить піднятися на нову професійну висоту.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Замість роботи над новим та захопливим проєктом доведеться займатися нудною рутинною діяльністю, яка навряд чи принесе задоволення представникам знака, але, оскільки її теж необхідно зробити, треба сприймати її як підготовку до нового етапу професійної діяльності. Нове знайомство може з часом перерости в яскравий і пристрасний роман, тому необхідно максимально уважно поставитися до людей у своєму оточенні.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Нагромадження планет у зоні грошей принесе не лише пристойні заробітки, а й великі витрати, проте головною темою місяця буде не рух грошових сум туди й назад, а інформація, з якою доведеться працювати. Необхідно звернути увагу на факти, які стануть відомими у цей час – згодом їхнє знання може виявитися дуже важливим для вирішення серйозних професійних та життєвих питань. В останній декаді місяця особливо вдалими будуть операції з купівлі та продажу нерухомості.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Час активних дій у всіх сферах діяльності: зараз не час для розгойдування, планування і особливо витання в хмарах, зате можна продемонструвати завзятість, наполегливість і пробивні якості характеру. У тих, хто відчує, що сили вичерпуються, за рахунок прихованих резервів організму відкриється друге дихання, що дозволить не тільки почати, але й довести до ладу найскладніші професійні проєкти. Підписуючи важливі документи, необхідно ретельно вивчати текст.

Водолій (21.01 – 18.02)

Святкуючи дні свого народження, представники знака стають маленькими сонечками, що зігрівають своїми "променями" всіх, хто їх оточує. Будь-які плани цього часу можуть мати благодійний характер, а бажання зробити добро обов'язково повернеться сторицею. Вже у другій половині місяця можна буде розраховувати на солідні грошові надходження, і тут треба буде вирішити лише одне завдання – на що витратити отримані гроші. Не можна зробити помилку, пустивши їх за вітром.

Риби (19.02 – 20.03)

Час, коли захочеться зробити багато, але обставини для цього складуться несприятливі. Будь-яка активність гальмуватиметься за об'єктивними обставинами, з якими нічого не можна вдіяти, тому краще, як кажуть психологи, відпустити ситуацію. З'ясування стосунків із друзями може призвести до серйозної сварки, тому краще не сперечатися з ними. Остання декада місяця зробить представників – особливо представниць – знаку привабливими та принадними.

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