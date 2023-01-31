Зодіакальний гороскоп на лютий 2023 року для всіх 12 знаків

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в лютому цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Лютий цього року – як, втім, і будь-якого іншого – перебуваючи під впливом Сонця у знаку Водолія, мине під знаком прагнення свободи – рвучке й непереборне бажання щось змінити – як у суспільному, так і в особистому житті – не завжди буде зрозуміло і схвалено оточенням, що може спричинити відсутність взаєморозуміння і, як наслідок, створювати ґрунт для конфліктів. Проте це не означає, що треба відмовлятися від своїх бажань і прагнень, просто бажано з великим терпінням ставитися одне до одного, а зірки та планети зроблять все для того, щоб будь-яка казка втілилася в життя. Силу любові, яку відчують усі без винятку, потрібно спрямувати не лише на своїх близьких, а й на тих, хто потребує допомоги, а таких людей довкола нас буде багато.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

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На перший план виходять стосунки з тими, на кого ніколи не вистачає часу – насамперед із рідними та друзями: душевні розмови з ними допоможуть упоратися з депресією останнього зимового місяця. До оформлення будь-яких документів необхідно поставитися максимально обережно — дуже велика ймовірність прикрих помилок. Остання декада місяця подарує успіх у всіх сферах життя.

Телець (21.04 – 21.05)

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До несподіваних ситуацій, до яких важко адаптуватися і пристосуватися, необхідно поставитися по-філософськи: прийняти як даність і навіть знайти в цьому життєвому періоді те, що в ньому, звісно ж, є. Інтерес з боку протилежної статі дасть надію на влаштування особистого життя тим, хто наразі не знайшов свою якусь половинку. Непогані заробітки супроводжуватимуться витратами.

Близнята (22.05 – 21.06)

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Продемонструвавши всю міць свого інтелекту, можна буде зміцнити свій професійний авторитет і непогано заробити. Головне, не давати волю запальності – вона навряд чи сприятиме добрим стосункам із людьми. Час також сприяє подорожам – як ближнім, так і далеким – і контактам з людьми здалеку – для одних вони носитимуть діловий, а для інших – особистий характер.

Рак (22.06 – 22.07)

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Включення фінансових потоків різного спрямування дозволить відчути себе цілком забезпеченою людиною – головне, не витрачати їх на речі, в яких немає потреби. Від ризикованих заходів – у тому числі занять екстремальними видами спорту – бажано відмовитися, їх результат може бути непередбачуваним. В останній декаді місяця можна – і потрібно – налаштуватися на кар'єрне зростання.

Лев (23.07 – 21.08)

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Необхідно спокійно поставитися до змін у близькому колі: поряд залишаться тільки справжні друзі, а решту і шкодувати не варто. Необхідно стримувати свої емоції та не реагувати на провокації людей, які можуть підштовхувати до необережних слів та різких вчинків. Поїздка до однієї з екзотичних країн залишить не лише приємні спогади, а й відчуття виконаного обов'язку.

Діва (22.08 – 23.09)

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Робота, робота і ще раз робота – девіз місяця, в ній вдасться досягти багато чого, а заодно і заробити – причому як у прямому, так і в переносному сенсі: начальство може запропонувати нову посаду. Втім, від трудової діяльності теж необхідно відпочивати, інакше перевтома може негативно позначитися на стані здоров'я. На допомогу в будь-якій ситуації прийдуть друзі та партнери.

Терези (24.09 – 23.10)

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Закоханість, яка нарине в цей час, необов'язково перейде у тривалі та стабільні стосунки, але значно прикрасить життя, розцвітавши його яскравими фарбами – велика ймовірність того, що це буде службовий роман. У професійному плані необхідно робити ставку на ділових партнерів з-за кордону – відносини з ними можуть вийти на новий, перспективніший рівень.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

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Подія, яка має відношення до зміни місця проживання або купівлі-продажу нерухомості, виявиться приємною несподіванкою, яка дуже швидко виявиться звичною реальністю – до хорошого дуже швидко звикаєш. Напруга, пов'язана з нинішніми життєвими реаліями, буде прикрашена радістю, яку принесуть діти: їхні успіхи у навчанні та творчості перевершать навіть найсміливіші очікування їхніх батьків.

Стрілець (23.11 – 21.12)

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Обставини можуть змусити згадати про власну сім'ю – причому не лише про близьких, а й далеких родичів, які потребуватимуть допомоги. Короткі поїздки, спілкування з цікавими людьми та добрі передчуття стануть причиною оптимістичного погляду на світ. Вибір між яскравим романом або творчим сплеском виявиться легким – кожен знайде те, що йому більше до вподоби.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фото: Credits

Угоди, укладені в цей час, виявляться надзвичайно вигідними, оскільки обіцятимуть небачені професійні перспективи і солідні дивіденди. Завзята робота створить передумови для кар'єрного зростання, але тут головне – не перестаратися, інакше замість очікуваних бонусів можна занепадати сил. Ближче до кінця місяця ті, хто незадоволений своїми житловими умовами, зможуть покращити їх.

Водолій (21.01 – 18.02)

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Ставши на місяць центром Всесвіту та святкуючи дні свого народження, можна розраховувати на подарунки – як матеріальної, так і моральної – душевної – властивості. Тим, хто досі не знайшов особистого щастя, доля подарує кохання всього їхнього життя, інші будуть задовольнятися речовими, але від цього не менш приємними презентами, про які вони давно мріяли. Успішною виявиться робота з документами – у них вдасться не допустити жодної помилки.

Риби (19.02 – 20.03)

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На початку місяця важко буде позбутися відчуття "пов'язаних" рук, коли і хочеться щось робити, але для цього не вистачає ні сил, ні можливостей. На щастя, дуже скоро зірки та планети змінять гнів на милість, зробивши можливим те, що ще вчора здавалося нездійсненною мрією – як у професії, так і в особистому житті. Привабливість в очах протилежної статі позитивно позначиться на стосунках із коханою людиною.

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