Зодіакальний гороскоп на лютий 2024 року для всіх 12 знаків

Лютий, який має репутацію тривожного і неспокійного місяця – у цей час часто починаються війни і відбуваються революції, і цього разу її підтвердить – ймовірність доленосних подій, як і раніше, велика. Але існують нюанси: нинішній лютий, незважаючи на свою бунтівну і буйну вдачу, вестиме нас до змін, пов'язаних зі свободою.

Варто пам'ятати про те, що саме в цей час, а точніше – 10 лютого – набуває чинності новий рік за китайським календарем, який принесе яскраві та незабутні події. Він мине під знаком Зеленого Дерев'яного Дракона, стихія якого символізує владу, процвітання та гроші, що говорить про те, що наше життя – принаймні дуже хочеться в це вірити – нехай і не одразу, а поступово увійде до норми.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Приємних подій варто очікувати у всіх життєвих сферах, але особливу увагу варто звернути на спілкування: зустрічі зі старими друзями та знайомство з новими стане джерелом не лише приємних емоцій, а й дієвої допомоги, якщо така знадобиться. Поряд зі старими справами успіх принесуть нові проєкти, хоча на перший погляд вони можуть здатися важкоздійсненними, а то й зовсім нереальними.

Телець

Телець / Фото: Credits

Перша половина місяця принесе бажання – і можливість – подорожувати, до того ж йтиметься не лише про європейські, а й про екзотичні країни. Не варто упускати таку можливість – наприкінці зими організм потребує відновлення сил. Тим паче, що після повернення на представників знака чекає багато нудної і копіткої роботи, без якої ніяк не можна буде обійтися.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Чим би не займалися представники цього невгамовного знака, їм потрібно діяти активно, інакше вони не встигнуть зробити і половини того, що запланували на цей місяць. Незважаючи на амурні справи, які будуть забирати багато часу і сил, не варто забувати про професійну діяльність: свій авторитет необхідно підтверджувати постійно, а не час від часу.

Рак

Рак / Фото: Credits

Красуючись у суспільстві, вдасться завести корисні зв'язки, які допоможуть просунутися кар'єрними сходами – такі поняття як протекція та спонсорство, на щастя, ще ніхто не скасовував. Якщо без ризику — у будь-якій сфері життя — обійтися ніяк не можна, то краще приурочити його до першої половини місяця, у другій його результат може виявитися не таким, яким розраховують представники знака.

Лев

Лев / Фото: Credits

Успішними обіцяють бути будь-які публічні виступи, навіть якщо вони стосуватимуться лише виступів на щоденній планерці – не варто нехтувати можливістю донести свої ідеї до начальства та колег. Аврали на роботі будуть змінюватися періодами монотонної та неквапливої роботи – як до першого, так і другого режиму праці необхідно поставитися з терпінням і розумінням.

Діва

Діва / Фото: Credits

Романтичні почуття, які визначатимуть життя представників знака у першій половині місяця, забезпечить відчуття повноти життя та бажання займатися творчістю – не варто упускати можливість створити справжній шедевр. На основному місці роботи очікуються приємні сюрпризи – наприклад, пропозиції обійняти нову посаду або збільшення зарплати.

Терези

Терези / Фото: Credits

На перший план вийдуть справи сім'ї – насамперед літніх родичів та дітей, які поки що не в змозі подбати про себе самі. Самотні представники знака можуть поринути у несподіваний роман – наскільки бурхливий, настільки й перспективний: він може завершитися офіційним оформленням взаємин, тим же, хто давно перебуває у стосунках, може загрожувати серйозний конфлікт.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Обставини наполегливо схилятимуть до занять, що стосуються власного дому – від косметичного до капітального ремонту, а також імовірного переїзду на нове місце проживання: у будь-якому разі якість життя значно покращиться. У 20-х числах місяця Сонце активізує у гороскопі тему кохання: хтось зустріне свою долю, а хтось – повторно закохається у свого чоловіка.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Будь-які питання — як професійної, так і побутової якості — вирішуватимуться за допомогою спілкування: треба буде знайти підхід до людини, від якої залежить результат того чи того заходу. Перша половина місяця буде щедрою на подарунки та грошові надходження, якими необхідно розпорядитися грамотно – наприклад, інвестувавши в проєкт, який згодом принесе прибуток.

Козоріг

Козеріг / Фото: Credits

У взаєминах із близькими людьми особливо важливо стримувати темперамент, який у цей час може розгулятися не на жарт: сварки, що спалахнули в результаті, можуть мати серйозні наслідки. Зірки також застерігають від ризику у фінансових питаннях: не варто вкладати гроші у сумнівні справи та купувати чи продавати нерухомість.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Адреналін, викинутий у кров представників знака великими «гравцями» на небосхилі – Венерою, Марсом та Плутоном, може змусити їх робити необачні вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати. Жару може піддати і кохання, яке, як йому і належить, «ненароком нагряне» – у цей час закладатиметься доленосна програма на роки наперед.

Риби

Риби / Фото: Credits

Увага вже наявних та поява нових шанувальників дасть представникам знака відчуття повноти життя та задоволення – як собою, так і оточенням. Перша половина місяця сприятлива для спокійного, розміреного існування та аналізу колишніх подій, а друга – завдяки активній діяльності у всіх сферах життя, після 23 числа велика ймовірність витягнути щасливий білет.

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