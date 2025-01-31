Зодіакальний гороскоп на лютий 2025 року для всіх 12 знаків

Нинішній лютий, незважаючи на складний час, на який він припадає, несподівано продовжить святкові традиції січня – він принесе з собою бажання провести час із друзями та близькими, супроводжуючи ці зустрічі пригодами та різного роду розвагами.

Справедливе бажання змінити життя на краще навряд чи знайде своє втілення – підвищена емоційність та постійна зміна настрою зроблять цю місію практично неможливою. Вирішення найголовнішого – воєнного – питання, на перший погляд може здатися нам сумнівним, але згодом стане зрозумілим: все було зроблено правильно, і це вселяє оптимізм.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Вибирати цього місяця доведеться одну з двох приємних речей – кохання чи гроші, тож у будь-якому разі ображеними представники знака не залишаться. На роботі бажано знайти однодумців, які допоможуть просунути важливий і перспективний проєкт, а в особистому житті – заручитися допомогою та підтримкою старих та нових друзів. Останню декаду лютого необхідно присвятити роботі над припущеними професійними помилками та відпочинку.

Телець

Зірки залишать представників знака перед необхідністю показати свій професіоналізм, довівши відповідність посади, але з цим завданням вони впораються легко. Особливої уваги вимагатиме оформлення документів: небезпека серйозної помилки може звести нанівець усі старання останнього часу. Поява нових друзів принесе несподівані захоплення, які згодом можуть стати основною роботою, а один із шанувальників, найімовірніше, виявиться другою половинкою.

Близнята

Наступний місяць — час подорожей. Будучи різними за протяжністю і тривалістю, вони «зійдуться» в одному: сприяють отриманню нових знань, відкриттю горизонтів і життєвим змінам — переважно, в особистому житті — романтичні взаємини, що почалися в цей час, триватимуть довго — можливо, навіть все життя. Нові люди, які з'явилися в оточенні представників знака, «переведуть» їх на новий професійний рівень.

Рак

Зайнятися новою справою – можливо, навіть перейти на нову роботу – вдасться з фінансовою допомогою, яку нададуть друзі чи громадські організації: їхні кошти дозволять займатися новою – цікавою – справою, не думаючи водночас про фінанси, що в таких випадках особливо важливо. Друга половина місяця мине під знаком далекого зарубіжжя: саме звідти прийдуть найцікавіші пропозиції професійного штибу та багатообіцяльні знайомства.

Лев

У світській метушні – участі в конференціях, благодійних заходах, відвідуванні прем'єр та вернісажів – представники знака, які обожнюють блищати в суспільстві, почуватимуться як риби у воді – особливий успіх чекає на тих, хто виступатиме перед публікою. У вирішенні професійних та фінансових питань необхідно спиратися на наявні зв'язки, а якщо таких немає, бажано їх завести – нічого поганого у їхній протекції немає.

Діва

Рутинна та монотонна робота, яка доводить до відчаю інших, представникам знака завжди до душі, тому вони охоче присвятять їй – як на роботі, так і вдома – більшу частину місяця. Зустріч із людиною з минулого, що займає високе становище в тій галузі, в якій вони працюють, дозволить зробити серйозний ривок, про який вони давно прагнули. Близькому другові необхідно пробачити гріхи, які він зробив останнім часом.

Терези

Незважаючи на те, що гороскоп представників знака ще не до кінця оптимістичний, оскільки злі планети – Чорний Місяць та Марс, – які ускладнювали життя представників знака останнім часом, затрималися «у дверях», для них є й гарні новини – на них чекає безліч щасливих життєвих обставин. Насамперед, вони торкнуться особистого життя, в якому можливі несподівані сюрпризи, дітей, які тішать своїми успіхами у навчанні, та творчістю – тут декому вдасться створити справжній шедевр.

Скорпіон

Необхідність присвятити максимум часу рідним людям і власному життю жодним чином не скасовує зв'язку з ближнім і далеким зарубіжжям, а й поєднує ці два початку. Зв'язок з людьми, які проживають в іншій країні, а, можливо, і на іншому континенті, посилиться і зміцніє, а професійна та творча співпраця із закордонними партнерами стане ще тіснішою, плідною та вигідною – як у кар'єрному, так і у фінансовому сенсі.

Стрілець

Представникам знака, незалежно від того, хочуть вони цього чи ні, а також без знижки на вік, доведеться випробувати яскраві емоції від почуття, що раптово нахлинуло, яке, найімовірніше, виявиться тривалим і може призвести до офіційного оформлення взаємин, навіть тих, хто вже у шлюбі – мабуть, доведеться розійтися. Розпал подій припаде на останню декаду місяця, тож ще є час морально підготуватися до них: хто попереджений, той озброєний.

Козоріг

Укладаючи угоди та підписуючи контракти з діловими партнерами, не варто стояти на своєму, що називається, до останнього: виявлена представниками знака гнучкість і бажання йти на розумний компроміс, зробить другу сторону поступливішою, а отже, і домовленостей вдасться досягти в повному обсязі. Також велика ймовірність покращення житлових умов – переїзду до нового будинку чи квартири у зручнішому районі та значно більшій площі.

Водолій

Взаємини з близькою людиною наступного місяця зведуться до епістолярного жанру, натомість листів буде дуже багато, а від їхнього романтичного контексту у представників знака запаморочиться голова – у буквальному значенні цього слова. Головне, щоб особисті – приємні – обставини не завадили роботі, оскільки у такому разі ймовірні у цей час фінансові надходження у вигляді премій та інших заохочень через невдоволення керівництва можуть опинитися під запитанням.

Риби

Перша половина місяця не тільки не принесе очікуваних змін, але й унеможливить будь-які зусилля, спрямовані на досягнення цілей, поставлених у різних сферах життя і діяльності: ефект «пов'язаних рук», що створився, буде викликати у представників знака невдоволення і роздратування. Але активація грошових потоків, які дадуть можливість не тільки добре заробити, а й із задоволенням витратити отримане, доволі примирить їх із дійсністю.

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