Зодіакальний гороскоп на серпень 2022 року для всіх 12 знаків

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в серпні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Серпень – так вже склалося історично – має репутацію місяця, під час якого починаються як світові війни, так і локальні конфлікти. Однак цього року бог війни, Марс, дві декади перебуватиме у знаку Тельця, а це означає, що на людство чекає хоч і короткочасний, але перепочинок. Ворожі сторони можуть пригальмувати, будуть довго розгойдуватися і лише потім – після 21 серпня – знову почнуть «з'ясовувати стосунки». До речі, такий розвиток подій можливий як на макро-, так і на мікрорівні: щоб особисте життя не змінилося в гірший бік, бажано ставитися до близької людини з максимальним терпінням.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Серпень – місяць великих можливостей, і особливо це торкнеться тих, хто з'явився на світ наприкінці березня – проте не лише вони, а й решта можуть розраховувати на романтичні стосунки, радість від дітей та численні задоволення. Важливо звернути увагу на інформацію, яка надходитиме у цей час – невдовзі вона стане в нагоді як у роботі, так і в особистому житті.

Телець (21.04 – 21.05)

Несподіванки, пов'язані з власним домом, спонукають до рішучих дій у вигляді ремонту або придбання нової обстановки – результат перевершить усі очікування. Сплеск творчої активності забезпечить спілкування з дітьми та коханими людьми – велика ймовірність того, що хобі нарешті перетвориться на основне – і вигідне – заняття. Після 21 серпня життя повернеться у свою звичайну колію.

Близнята (22.05 – 21.06)

На перший план вийде особисте життя – раптовий і запаморочливий роман із людиною з іншого міста чи іншої країни супроводжуватиметься незабутніми зустрічами та романтичним листуванням. Втім, навіть ті, хто зараз не зустріне кохання всього свого життя, можуть розраховувати на приємне спілкування на різних рівнях та велику кількість компліментів, які значно підвищать самооцінку.

Рак (22.06 – 22.07)

На професійній ниві успіх чекає на тих, хто не розраховуватиме виключно на свої сили – лише співпраця може дати високі результати як кар'єрного, так і матеріального плану. Місяць також сприятливий для домашніх клопотів, турбот про сім'ю, особливо дітей, і догляду за собою – справи наскільки приємної, настільки і корисної. Необхідних для цього фінансів, як і енергії, виявиться більш ніж достатньо.

Лев (23.07 – 21.08)

Не варто шкодувати своєї любові для тих, хто її потребуватиме, тим паче, що серед них будуть рідні та близькі люди – представники знаку, як і Сонце, що ними опікується, зможуть зачарувати й обігріти всіх. Друга половина місяця ідеально підходить для поїздок будь-якого напрямку і тривалості – можна вирушати як у відрядження, так і на відпочинок, який не буде зайвим навіть за нинішньої ситуації.

Діва (22.08 – 23.09)

У першій половині серпня необхідно замислитися про відпочинок – енергія, необхідна для життя та роботи, наближатиметься до нуля, тому бажано знайти час та можливості – зокрема й фінансові – для того, щоб перепочити і набратися сил. Другу половину місяця треба присвятити кар'єрі: особливо затребуваними виявляться аналітичні здібності представників знаку – їх належним чином оцінить начальство.

Терези (24.09 – 23.10)

В колі спілкування з'явиться багато нових людей, на яких необхідно звернути пильну увагу – один із них згодом відіграє важливу роль у вашому житті. Також велика ймовірність того, що давня дружба з кимось із людей навколо несподівано перейде у бурхливий та яскравий роман, який може мати тривалі й серйозні наслідки – самотні представники знаку зможуть влаштувати своє особисте життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Вирішуючи професійні та господарські справи, представники знаку відчують не роздратування й занепад сил, а драйв і азарт: перемога над обставинами покращить настрій та підвищить самооцінку. У відносинах з оточенням необхідно керуватися дослухатися до підказок інтуїції: вона може виправдати близьку людину, навіть якщо факти свідчитимуть проти неї.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Бажання виїхати за тридев'ять земель до теплого моря несподівано збіжиться зі сприятливими можливостями, якими потрібно без вагань скористатися – відновити витрачені останнім часом сили, як фізичні, так і моральні, вкрай важливо. Пропозиція руки і серця – хоч і очікувана, але від цього не менш збудлива – може надійти у другій половині місяця.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Місяць бурхливих подій, у вирі яких представники знаку, як головні трудоголіки зодіаку, не пам'ятатимуть навіть про свою роботу – їх захоплять перспективні знайомства, цікаві зустрічі та зворушливі зізнання. Також велика ймовірність отримання несподіваного прибутку, який дозволить втілити в житті давні мрії – наприклад, це може бути спадок від невідомого американського дядечка.

Водолій (21.01 – 18.02)

Професійні зусилля попередніх місяців увінчаються успіхом – як моральним, так і матеріальним: начальство гідно оцінить старання і – з великою ймовірністю – не лише підвищить на посаді, а й заохотить премію. Стосунки з близькою людиною вийдуть на новий рівень: найімовірніше, вона, незамінна в особистому житті, виявиться корисною і в роботі.

Риби (19.02 – 20.03)

У професійній царині доведеться зосередитися на рутинній і монотонній роботі, яку, проте, необхідно буде зробити, щоб звільнити простір для майбутніх – осінніх – звершень. Необхідно звертати увагу на інформацію, яка надходитиме в цей час, і бути обережними з різними документами. За кермом треба дотримуватися обережності – перевищення швидкості загрожує неприємностями.

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