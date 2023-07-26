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Зодіакальний гороскоп на серпень 2023 року для всіх 12 знаків

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Зодіакальний гороскоп на серпень 2023 року для всіх 12 знаків

Фото: Getty Images

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку в останній місяць літа.

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в серпні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Цьогорічний серпень примітний тим, що в ньому буде не один, а два супермісяці – так називають астрономічний момент, коли повня збігається з максимальним наближенням Місяця до Землі. Вони відбудуться 1-го і 31-го числа, а це означає, що період між ними світ проживе набагато емоційніше, ніж у будь-який інший час. Оскільки психіка людини гостро реагує на вплив Місяця, така кількість супермісяців протягом одного місяця буде дуже сильно на неї впливати – велика ймовірність того, що неадекватно відгукуватися на ті чи інші події можуть навіть спокійні, стримані та врівноважені люди. Венера, що увійшла в ретроградну петлю й перебуває в напруженому аспекті до Урану в знаку Тельця і "б'ється" з Юпітером, не сприятиме виникненню глибоких почуттів між людьми – радше вони будуть несерйозними й поверхневими. Важливі питання необхідно вирішити до 23 серпня, інакше ретроградний Меркурій навряд чи дасть це зробити. В перших числах місяця варто побоюватися різного роду стихійних лих, насамперед ураганів, та загалом серпень обіцяє нам яскраві й незабутні події.

Овен (21.03 – 20.04)

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Фото: Credits

На перший план вийде особисте життя, яке принесе новий роман із далекосяжними наслідками – аж до вагітності, яка, найімовірніше, призведе до офіційного оформлення стосунків. Тим, хто не зустріне людину своєї мрії, зірки радять сублімувати подаровану ними енергію у творчість – вона цілком може стати справою всього життя і принесе як гроші, так і популярність.

Телець (21.04 – 21.05)

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Досягти серйозних досягнень у професійному плані допоможуть осяяння, чиї яскраві спалахи дозволять у кожній конкретній ситуації відшукати єдине правильне рішення і покажуть, як втілити його в життя. Це не означає, що скасовується копітка праця – без неї досягти поставленої мети не вдасться. Доведеться також приділити час облаштуванню власної оселі, що представники знака завжди роблять із задоволенням.

Близнята (22.05 – 21.06)

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Фото: Credits

Важливі факти можна буде дізнатися зі спілкування з різними людьми, але – за однієї умови: будь-яку інформацію, що надходить таким чином, необхідно ретельно перевіряти – вона може виявитися некоректною. Стосується це й документації – не варто ставити підпис під текстом, прочитаним "навскіс". Бізнес – особливо із зарубіжними партнерами – можна вести у віддаленому режимі.

Рак (22.06 – 22.07)

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Фото: Credits

Успішним обіцяє бути спілкування на всіх рівнях – від керівництва до родичів і сусідів: у всіх випадках вдасться вирішити порушені перед ними життям питання. Зірки також радять вирушати в будь-які поїздки – від відряджень до подорожей: перешкоди на шляху не виникнуть. У фіналі місяця на обрії може виникнути людина з минулого – можливо, варто дати стосункам із нею ще один шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

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Перш ніж розробити тактику і стратегію досягнення поставленої мети професійного характеру, необхідно проаналізувати помилки й здобутки попереднього етапу – лише в такому разі вдасться отримати потрібний результат. Не варто нехтувати власним здоров'ям: відчувши нездужання, необхідно звернутися до лікаря – захопивши недугу на ранній стадії, вдасться мінімізувати її наслідки.

Діва (22.08 – 23.09)

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Фото: Credits

Незважаючи на властиві представникам знака спокій і витримку, в нинішньому серпні вони з азартом конфліктуватимуть з усіма, хто потрапить їм під гарячу руку – внаслідок цього існує ймовірність повного розриву стосунків. В останній декаді місяця бажано повернутися до реалізації проєктів, які певний час тому були відкладені до довгої скриньки – тепер їх вдасться успішно завершити.

Терези (24.09 – 23.10)

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Фото: Credits

Наступний місяць обіцяє багато доленосних подій в особистому житті – насамперед це стосуватиметься взаємин із людьми, які, здавалося, давно й остаточно завершилися. Тепер вони знову з'являться в житті представників знака, і приємні емоції, які вони переживуть через це, буквально зашкалюватимуть. Про свої фінансові й бізнес-секрети краще нікому не розповідати – великий ризик наврочити успіху.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

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Фото: Credits

Не варто брати участь у чварах та інтригах, в які можуть залучати представників знака колеги: вони не лише відвернуть від важливої роботи, але й зіпсують репутацію людини, яка не помічена у чварах. Поява жінки з минулого, яка досі почувається скривдженою, створить не дуже приємну ситуацію, але вийти з неї без моральних втрат не лише можна, а й потрібно, головне – зберігати спокій.

Стрілець (23.11 – 21.12)

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Фото: Credits

Відсутність взаєморозуміння з людьми – особливо якщо йтиметься про вирішення професійних питань – може завадити втіленню в життя серйозних проєктів, тому важливо виявляти стосовно них максимальну увагу, терпіння й запопадливість. Важливо також уникати напруженості у спілкуванні з керівництвом – варто виявити до нього хоча б трохи поваги. Поїздка до моря – навіть нетривала – виявиться вдалою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

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Необхідні для реалізації важливого проєкту гроші прийдуть чи то як виплати від держави, чи як гранти або просто допомога друзів, тож у кредиті потреби не буде. Від ризику в цей час краще відмовитися, навіть якщо він стосуватиметься лише переходу вулиці в недозволеному місці. Романтичні стосунки, що виникли в цей час, найімовірніше, закінчаться розставанням, тому не варто покладати на них великих надій.

Водолій (21.01 – 18.02)

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Фото: Credits

Варто очікувати радикальних змін в особистому житті: хтось із представників знака розлучиться, а хтось, навпаки, знову увійде в ту саму воду, зійшовшись із людиною, з якою, здавалося, безповоротно розлучився. Успіху у професійній діяльності вдасться досягти завдяки протекції друзів чи знайомих – не треба вважати чужу допомогу ганебною: якщо корисні зв'язки існують, просто гріх ними не скористатися.

Риби (19.02 – 20.03)

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Фото: Credits

Отримати бажане щодо професійної царини можна буде лише доклавши серйозних зусиль – подарунків від зірок для представників знака не передбачається. Від пластичних операцій, як і будь-яких інших маніпуляцій із зовнішністю, краще відмовитися – вони можуть призвести до прямо протилежного результату. В останній декаді місяця не варто розпочинати реалізацію серйозних проєктів – вони втілюватимуться в життя вкрай складно.

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Дата публікації
Перегляди
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