Зодіакальний гороскоп на серпень 2024 року для всіх 12 знаків

Серпень – він же місяць Ав у єврейському календарі – з астрологічного погляду вважається не найлегшим, і цього року свою репутацію вкотре виправдає. Неадекватні події очікують нас у всіх сфера життя, тому не варто розраховувати на те, що вони розвиватимуться за звичним сценарієм – потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок і тримати ніс за вітром, миттєво реагую на зміну ситуації.
У серпні найнеймовірніші сюрпризи може зробити нам влада, яка своїми вчинками спростує те, про що ще недавно говорила, як про єдино правильне і непорушне. Втілення в життя важливих ідей – як у професійному та фінансовому, так і в особистому житті – відчайдушно гальмуватиметься ретроградним Меркурієм, тому краще відкласти їх до вересня. Але такий стан справ має не лише негативне, а й позитивне значення: неприємні події теж уповільняться і не зіпсують нам останній літній місяць, дозволивши присвятити його відпочинку.
Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Овен
Час задоволень та творчості, які можуть існувати як окремо одне від одного, так і разом: це заняття принесе масу приємних емоцій. Будь-які документи – особливо це стосується фінансових договорів – необхідно підписувати, уважно вивчивши, інакше великий ризик зробити прикру помилку. Зустрічі зі старими друзями дозволять згадати часи, які прийнято назвати добрими.
Телець
На перший план вийде тема фінансів, яка принесе як солідні заробітки, так і серйозні витрати – водночас дуже важливо дотримуватись балансу, не дозволяючи порушувати його у бік витрат. Уваги вимагатимуть стосунки з домівниками – передусім батьками та дітьми, а також і власне дім, який уже зачекався на ремонт – зробивши його протягом місяця, можна буде з розмахом відсвяткувати цю подію.
Близнята
Шанси на успіх – насамперед, професійний та фінансовий в жодному разі не можна буде проґавити: згодом про таке марнотратство доведеться пошкодувати. У другій половині місяця успіху зможуть домогтися лише ті представники знака, яким вдасться підкорити себе суворій робочій дисципліні, а, можливо, навіть пожертвувати відпочинком – отриманий результат того вартуватиме.
Рак
Підробіток, який можуть запропонувати представникам знака, згодом цілком може стати основною професією, тому варто звернути на нього увагу з урахуванням можливих перспектив. Зустріч з коханою людиною наочно продемонструє, що старе кохання не іржавіє: має сенс дати цим взаєминам другий шанс, а ось подорожувати в цей час небажано – можуть загостритися проблеми зі здоров'ям.
Лев
Від серйозних угод і великих закупів у цей час бажано відмовитися — найімовірніше, вони виявляться невдалими, а це означає безглузде витрачання таких ресурсів як час і сили. Конфлікт із друзями, який може виникнути у середині місяця, необхідно погасити на початковій стадії – не можна заганяти його глибоко. Поява на світських заходах спричинить справжній фурор і дозволить завести корисні зв'язки.
Діва
Шарм і чарівність, яким у цей час наділять представників знака зірки, допоможуть досягти успіху не тільки в особистому житті, що закономірно, а й у кар'єрі, яка, почавши розвиватися зараз, через рік досягне свого максимуму. Проблеми у взаєминах з оточенням можуть закрити стару життєву сторінку і відкрити нову, що призведе до зміни місця роботи або розлучення і нового знайомства, що йшло за ним.
Терези
Загальна симпатія, яку відчуватимуть представники знака не тільки від рідних та близьких, а й зовсім незнайомих людей, уможливить вирішення найрізноманітніших проблем – допомога приходитиме з найнесподіванішого боку. В особистому житті очікуваних змін не відбудеться, винятком може стати зустріч із колишнім коханням, яке сколихне в душі почуття, які здавалися згаслими.
Скорпіон
Більшість місяця піде на те, що психологи називають «закриттям» гештальту»: доведеться вирішувати проблеми, які не були завершені свого часу, зате надалі докучати представникам знаку вони вже не будуть. У фінансових питаннях можна буде ризикнути та виграти, але тільки в тому разі, якщо наслідки такого кроку будуть ретельно прораховані – необдумані вчинки замість прибутку зазнають збитків.
Стрілець
Подорожі, в яких представники знака почуваються як риби у воді, виявляться вдалими: вони принесуть не тільки приємні емоції, а й реальну користь – принаймні для здоров'я, так вирушати в них не тільки можна, а й потрібно. Будь-яке професійне питання має бути вирішене бездоганно, інакше доведеться порозумітися з начальством, та й авторитет у колег може постраждати.
Козоріг
Запаморочливі події, які відбуватимуться переважно у професійному та особистому житті, вимагатимуть міцного «вестибулярного апарату» та вміння блискавичного реагувати на будь-яку нову вступну, але в результаті представники знака можуть досягти небачених успіхів у цих галузях. Друга половина місяця дасть змогу насолодитися результатами своєї праці та відпочити.
Водолій
Емоційний стан представників знака у перших двох декадах місяця можна буде характеризувати як байдужість – у цей час їх навряд чи зможуть зачепити за живе чиєсь слово, включаючи романтичні зізнання тих, хто до них небайдужий. Але вже ближче до фіналу місяця все чарівним чином змінитись: романтичні почуття, які їх накриють, принесуть натхнення у всі сфери життя.
Риби
Особливої уваги вимагатиме власний дім, який потребує вдосконалення – настав час зробити його більш зручним, комфортним та затишним. Втім, така зіркова конфігурація може означати і переїзд – як до нового житла, так і до іншого міста та навіть країни. У життя також може повернутися минуле, прийнявши вигляд невирішених раніше питань, і людей, у взаєминах із якими нерозставлені крапки над «і».
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