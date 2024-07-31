Зодіакальний гороскоп на серпень 2024 року для всіх 12 знаків

Серпень – він же місяць Ав у єврейському календарі – з астрологічного погляду вважається не найлегшим, і цього року свою репутацію вкотре виправдає. Неадекватні події очікують нас у всіх сфера життя, тому не варто розраховувати на те, що вони розвиватимуться за звичним сценарієм – потрібно бути готовими до будь-яких несподіванок і тримати ніс за вітром, миттєво реагую на зміну ситуації.

У серпні найнеймовірніші сюрпризи може зробити нам влада, яка своїми вчинками спростує те, про що ще недавно говорила, як про єдино правильне і непорушне. Втілення в життя важливих ідей – як у професійному та фінансовому, так і в особистому житті – відчайдушно гальмуватиметься ретроградним Меркурієм, тому краще відкласти їх до вересня. Але такий стан справ має не лише негативне, а й позитивне значення: неприємні події теж уповільняться і не зіпсують нам останній літній місяць, дозволивши присвятити його відпочинку.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Час задоволень та творчості, які можуть існувати як окремо одне від одного, так і разом: це заняття принесе масу приємних емоцій. Будь-які документи – особливо це стосується фінансових договорів – необхідно підписувати, уважно вивчивши, інакше великий ризик зробити прикру помилку. Зустрічі зі старими друзями дозволять згадати часи, які прийнято назвати добрими.

Телець

Телець / Фото: Credits

На перший план вийде тема фінансів, яка принесе як солідні заробітки, так і серйозні витрати – водночас дуже важливо дотримуватись балансу, не дозволяючи порушувати його у бік витрат. Уваги вимагатимуть стосунки з домівниками – передусім батьками та дітьми, а також і власне дім, який уже зачекався на ремонт – зробивши його протягом місяця, можна буде з розмахом відсвяткувати цю подію.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Шанси на успіх – насамперед, професійний та фінансовий в жодному разі не можна буде проґавити: згодом про таке марнотратство доведеться пошкодувати. У другій половині місяця успіху зможуть домогтися лише ті представники знака, яким вдасться підкорити себе суворій робочій дисципліні, а, можливо, навіть пожертвувати відпочинком – отриманий результат того вартуватиме.

Рак

Рак / Фото: Credits

Підробіток, який можуть запропонувати представникам знака, згодом цілком може стати основною професією, тому варто звернути на нього увагу з урахуванням можливих перспектив. Зустріч з коханою людиною наочно продемонструє, що старе кохання не іржавіє: має сенс дати цим взаєминам другий шанс, а ось подорожувати в цей час небажано – можуть загостритися проблеми зі здоров'ям.

Лев

Лев / Фото: Credits

Від серйозних угод і великих закупів у цей час бажано відмовитися — найімовірніше, вони виявляться невдалими, а це означає безглузде витрачання таких ресурсів як час і сили. Конфлікт із друзями, який може виникнути у середині місяця, необхідно погасити на початковій стадії – не можна заганяти його глибоко. Поява на світських заходах спричинить справжній фурор і дозволить завести корисні зв'язки.

Діва

Діва / Фото: Credits

Шарм і чарівність, яким у цей час наділять представників знака зірки, допоможуть досягти успіху не тільки в особистому житті, що закономірно, а й у кар'єрі, яка, почавши розвиватися зараз, через рік досягне свого максимуму. Проблеми у взаєминах з оточенням можуть закрити стару життєву сторінку і відкрити нову, що призведе до зміни місця роботи або розлучення і нового знайомства, що йшло за ним.

Терези

Терези / Фото: Credits

Загальна симпатія, яку відчуватимуть представники знака не тільки від рідних та близьких, а й зовсім незнайомих людей, уможливить вирішення найрізноманітніших проблем – допомога приходитиме з найнесподіванішого боку. В особистому житті очікуваних змін не відбудеться, винятком може стати зустріч із колишнім коханням, яке сколихне в душі почуття, які здавалися згаслими.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Більшість місяця піде на те, що психологи називають «закриттям» гештальту»: доведеться вирішувати проблеми, які не були завершені свого часу, зате надалі докучати представникам знаку вони вже не будуть. У фінансових питаннях можна буде ризикнути та виграти, але тільки в тому разі, якщо наслідки такого кроку будуть ретельно прораховані – необдумані вчинки замість прибутку зазнають збитків.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Подорожі, в яких представники знака почуваються як риби у воді, виявляться вдалими: вони принесуть не тільки приємні емоції, а й реальну користь – принаймні для здоров'я, так вирушати в них не тільки можна, а й потрібно. Будь-яке професійне питання має бути вирішене бездоганно, інакше доведеться порозумітися з начальством, та й авторитет у колег може постраждати.

Козоріг

Козеріг / Фото: Credits

Запаморочливі події, які відбуватимуться переважно у професійному та особистому житті, вимагатимуть міцного «вестибулярного апарату» та вміння блискавичного реагувати на будь-яку нову вступну, але в результаті представники знака можуть досягти небачених успіхів у цих галузях. Друга половина місяця дасть змогу насолодитися результатами своєї праці та відпочити.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Емоційний стан представників знака у перших двох декадах місяця можна буде характеризувати як байдужість – у цей час їх навряд чи зможуть зачепити за живе чиєсь слово, включаючи романтичні зізнання тих, хто до них небайдужий. Але вже ближче до фіналу місяця все чарівним чином змінитись: романтичні почуття, які їх накриють, принесуть натхнення у всі сфери життя.

Риби

Риби / Фото: Credits

Особливої уваги вимагатиме власний дім, який потребує вдосконалення – настав час зробити його більш зручним, комфортним та затишним. Втім, така зіркова конфігурація може означати і переїзд – як до нового житла, так і до іншого міста та навіть країни. У життя також може повернутися минуле, прийнявши вигляд невирішених раніше питань, і людей, у взаєминах із якими нерозставлені крапки над «і».

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