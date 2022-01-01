Зодіакальний гороскоп на січень 2022 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку в середині зими.

Наше життя в січні визначатимуть активні планети. Марс у знаку Стрільця позитивним чином позначиться на матеріальному становищі – на багатьох чекають приємні фінансові – зокрема, і валютні – надходження. Ретроградні Венера та Меркурій приведуть людей з минулого, за якими доводилося нудьгувати весь минулий час: можливо, комусь вдасться увійти вдруге в ту саму воду, відновивши роман з тієї точки, на якій він колись зупинився.

Про те, що чекає у цей час на усі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Велика ймовірність появи друзів з колишніх часів, які не лише подарують приємні спогади про спільне минуле, а й завдяки своїм зв'язкам нададуть протекцію у професійній діяльності. Особливого успіху вдасться досягти тим, хто вирушить працювати за кордон або буде пов'язаний із закордонними партнерами. Підвищена емоційність може внести розбрат у взаємини із близькими – необхідно тримати себе в руках.

Телець (21.04 – 21.05)

У тому, що старе кохання не іржавіє, доведеться переконатися на власному досвіді: ймовірно повторення колись пристрасного роману, який цього разу може завершитися не розставанням, а продовженням на більш серйозному рівні. Більша частина місяця буде присвячена спілкуванню з людьми з інших країн та поїздкам – як ближнім, так і далеким, а ось роботу краще спустити на гальмах чи взагалі поставити на паузу – пуття від неї все одно не буде.

Близнята (22.05 – 21.06)

Очікування фінансової підтримки від партнерів – точніше, її відсутність – може викликати невдоволення та роздратування, що виллється у претензії аж до розірвання ділових взаємин. Велика можливість відвертих маніпуляцій з боку близької людини, що може стати причиною сварок і конфліктів. Усі чиинні, зокрема бізнес-проєкти, бажано завершити до 13 січня – друга половина місяця несприятлива для роботи, доведеться чекати на початок лютого.

Рак (22.06 – 22.07)

Ірраціональний та нелогічний, але яскравий та видовищний місяць, який дасть змогу спостерігати за життєвими подіями, як за театральною виставою. Друзі та знайомі, які найнеймовірнішим чином з'являться з минулого, можуть качати права – доведеться поставити їх на місце. Для роботи та бізнесу місяць зовсім не підходить, зате він створить ідеальні умови для презентації себе та своїх ідей на різних рівнях – аж до найвищого.

Лев (23.07 – 21.08)

Найбільше пощастить прекрасним представницям знака: тим з них, хто поки що самотній, матиме шанс якнайкраще влаштувати своє особисте життя. Всім іншим, незважаючи на можливі конфлікти з дітьми, зірки радять зайнятися творчістю – велика можливість зробити її не другорядним, а основним видом творчості. У другій половині січня можна, відсвяткувавши всі можливі свята, стати до роботи — обставини для звершень тут складуться найсприятливіші.

Діва (22.08 – 23.09)

На перший план вийдуть стосунки з любими людьми та дітьми, хоч би якого віку вони були – терпіння стане вирішальним фактором у налагодженні порозуміння. Рутинна робота, що накопичилася за час свят, навряд чи підніме настрій, але її доведеться зробити – вона розчистить «поле» для нових професійних проєктів. Домашні клопоти виллються у повноцінний ремонт, який дозволить ушляхетнити навколишній простір і, як наслідок, удосконалити якість життя.

Терези (24.09 – 23.10)

Люди і почуття з минулого, які увірвалися, як непрохані, навряд чи дозволять відкрити нову життєву сторінку, тому не варто воскресати те, що давно відмерло – нічого, крім витраченого даремно часу, це не принесе. Створяться хороші умови для тих, чия робота так чи так пов'язана з літературною творчістю – будь-які твори, від невеликих газетних нотаток до книжок та сценаріїв – виявляться успішними та принесуть своїм авторам як гроші, так і славу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони відчують підвищений інтерес до себе з боку оточення незважаючи на те, що їх справді є за що любити, у обожнюванні, що висловлюється ним, можуть звучати нотки користі та розрахунку, що вони – зі своєю тонкою інтуїцією – обов'язково відчують. Любовна історія, що почалася в цей час, вже у лютому повністю вичерпає себе, так що не варто покладати на неї особливі надії – краще витратити час на здобуття ще однієї освіти, яка дозволить опанувати ще одну професію.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Представники знака перетворяться на симпатичні «привиди з моторчиком» – будучи бадьорими та переповненими енергією, вони зможуть успішно переробити масу справ – як професійної, так і побутової якості. Мабуть, як нагорода активізуються фінансові потоки – швидше за все у вигляді твердої валюти, що дозволить втілити в життя давню мрію. Раптом може нагадати про себе колишнє кохання, до того ж, зробити це воно віддасть перевагу не в простій, а в містичній формі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Настає зоряна година для представників знака – всі їх люблять і хочуть, наскільки це можливо, їм догодити. В життя повернуться люди, які колись несподівано зникли з нього, та перспективні проєкти, відкладені на потім і забуті: тепер з'явиться можливість втілити їх у життя та здобути за цю свою порцію грошей та слави. Спілкування з оточенням принесе як приємні емоції, так і важливу інформацію, значення якої не можна буде переоцінити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Сили – як фізичні, і моральні – необхідно витрачати економно, щоб його вистачило весь місяць, а чи не на половину. Велика ймовірність появи геніальних ідей професійної якості, які потрібно запам'ятати і зафіксувати – незабаром складуться сприятливі умови їхнього втілення у життя. У взаєминах із друзями необхідно виявити терпіння, інакше когось із них можна і не дорахуватися. Остання декада місяця подарує оптимізм та цілющу енергію.

Риби (19.02 – 20.03)

На перший план вийде особисте життя, головну роль у якому відіграють численні друзі та шанувальники, якщо постане питання вибору між тими, хто претендує на руку та серцю представників знака, краще зупинитися на однодумцеві – завжди легше спілкуватися з людиною, яка поділяє твої моральні цінності. Сумбур і хаос, які принесе комбінація планет на небі, не тільки не злякають, а й, навпаки, дозволять обійти конкурентів та досягти поставленої мети першими.

Читайте також: