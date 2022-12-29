Зодіакальний гороскоп на січень 2023 року для всіх 12 знаків

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в січні 2023 року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Січень, незважаючи на непрості обставини, в яких ми всі опинилися, за традицією бажано присвятити відпочинку – від серйозних проєктів і особливо починань професійної якості в цей час краще відмовитися – далеко не всім вдасться досягти в них успіху. На стосунки не найкращим чином може вплинути відсутність взаєморозуміння: неправильно сприйняті співрозмовником слова можуть стати причиною серйозного конфлікту. Починаючи від 21 січня, ми всі почнемо входити в стрімкий робочий ритм, що дасть можливість досягти серйозних результатів.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Іспит на професіоналізм, який приготували зірки, представники знака здадуть на відмінно, тому в перший місяць нового року вони можуть розраховувати на привабливі пропозиції, просування кар'єрними сходами та підвищення зарплати. В особистому житті необхідно звернути увагу на стосунки з родичами – тут може бути зона напруження, яку бажано нейтралізувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Незважаючи на обіцянки кар'єрного зльоту, які зірки роздають представникам знака, поспішати з активними діями в цій життєвій сфері не варто – найбільш сприятливий момент для них настане у другій половині місяця, і тут важливо не прогаяти щасливий шанс. Вдалими будуть контакти – як професійні, так і особисті – з партнерами з-за кордону, а також подорожі до інших країн.

Близнята (22.05 – 21.06)

Небажано робити рішучі кроки професійного плану – успішними вони однаково не будуть, змусивши шкодувати за марно втраченим часом. А от відпочивати на початку року не лише можна, а й потрібно, особливо якщо йдеться про поїздки до екзотичних країн: там представникам знака вдасться не лише відновити сили, а й зустріти людину, яку захочеться назвати другою половинкою.

Рак (22.06 – 22.07)

Відчуття того, що життя хоч і поступово, але налагоджується, скрасить представникам знака холодний зимовий місяць, перетворивши його на весну – нехай поки що лише з морального боку. Привабливість в очах протилежної статі, яку подарують зірки, дозволить налагодити своє особисте життя тим, хто досі залишався самотнім, а на давно й надійно одружених чекає перезавантаження стосунків.

Лев (23.07 – 21.08)

На успіх у професійній сфері в першу чергу можуть розраховувати представники знака, що з'явилися на світ у липні, що, втім, не означає, що інші в цьому сенсі нічого не отримають – їм доведеться докласти трохи більше зусиль. Рутинну роботу, хоч і долаючи небажання, все ж доведеться зробити: не закривши такі проєкти, неможливо буде в майбутньому розпочати масштабніші справи.

Діва (22.08 – 23.09)

Перші дві декади місяця категорично невдалі для роботи – у цей час на представників знака чекають яскраві події в особистому житті. Щоправда, у кожного вони "програються" по-різному: одні можуть розраховувати на романтичне знайомство, інші – на зустріч із колишнім коханням, треті – на бурхливий службовий роман. Ну а від 21 січня, коли пристрасті вщухнуть, можна згадати про свої професійні обов'язки.

Терези (24.09 – 23.10)

Зірки закликають представників знака якнайбільше уваги приділяти собі та домівці: проводити максимум часу з дітьми, морально підтримувати свою другу половинку, облаштовувати побут. Для останнього доречними виявляться їхні творчі здібності, які в цей період рясно розквітнуть – чому б не прикрасити своє житло творами мистецтва власного виготовлення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

В першій половині місяця можлива плутанина в діловому листуванні та відсутність взаєморозуміння з колегами й діловими партнерами, тому – щоб уникнути помилок – бажано, не соромлячись, уточнювати важливі моменти по кілька разів. Вирішувати питання з нерухомістю чи переїздом на нове місце проживання потрібно не раніше третьої декади місяця, коли для таких дій складуться максимально сприятливі умови.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Велика ймовірність отримання коштів, які дозволять працювати без огляду на своє матеріальне становище, тобто робити те, що хочеться, а не те, що потрібно, щоб заробити на шматок хліба – грантів, дотацій чи стипендій. Стосунки, що почалися з листування, незабаром можуть перерости в реальні, тому бажано з першої – початкової стадії поставитися до них максимально серйозно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Дні народження, які в цей час святкують представники знака, передбачають подарунки, які вони отримають не лише від рідних і друзів, а й від зірок: вони прийдуть у вигляді перспективних знайомств і несподіваних, але перспективних професійних пропозицій. Остання декада місяця виявиться щедрою на фінансові надходження, джерелами якої стануть як основна робота, так і підробіток.

Водолій (21.01 – 18.02)

Незважаючи на те, що романтика буквально витатиме в повітрі, представникам знака навряд чи вдасться налаштуватися на її хвилю: цей час вони присвятять спогляданню, роздумам і філософствуванню, завдяки чому знайдуть відповіді на багато запитань, що їх хвилюють. Бажання щось робити прийде лише в останній декаді місяця, але воно виявиться настільки сильним, що їх нікому не вдасться зупинити.

Риби (19.02 – 20.03)

Не варто афішувати романтичні стосунки, які в цей час наздоженуть представників знака: як відомо, щастя любить тишу, а охочих позаздрити і наврочити, на жаль, виявиться достатньо. Мрії, в які вони так люблять поринати, навряд чи вдасться втілити в життя, що може стати приводом для розчарування: треба зменшити планку очікувань, тоді будь-яка позитивна подія стане приємним сюрпризом.

Читайте також: