Зодіакальний гороскоп на січень 2024 року для всіх 12 знаків

Січень – а разом з ним і весь рік, що настає – починається під знаком ретроградного Меркурія, який продовжуватиме «вставляти палиці в колеса», ламаючи техніку і позбавляючи людей взаєморозуміння, але вже 2 січня ми, нарешті, позбавимося його негативного впливу і він почне діяти у позитивному ключі.
Загалом січень – час, коли доведеться шукати – і знаходити – вихід із непростих та незвичних ситуацій, що, в результаті, принесе перемогу та дасть привід для задоволення собою. У особистих взаєминах важливі як почуття, так і розумний розрахунок – головне, щоб він не став головним.
Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Овен
Січень мине під знаком фінансового успіху, чим обов'язково треба скористатися для вирішення проблем, які потребують матеріальних вкладень. Потрібно також зробити невеликі заощадження – згодом вони дозволять представникам знака почуватися впевненіше. Відпочити на зимовому курорті можна буде не раніше третьої декади місяця – це чудовий час для розслаблення та релаксу.
Телець
Особисте щастя необхідно шукати за кордоном, тому представники знака можуть вирушати в будь-які поїздки — як відрядження, так і подорожі, вони обов'язково зустрінуть людину, яка їм сподобається, головне — не спустити її з очей. Вирішуючи питання професійного та господарсько-побутового характеру, потрібно виявити кмітливість: найскладніший результат можна буде отримати найпростішим способом.
Близнята
Ділові зустрічі можуть отримати романтичний ухил, від чого представники знака лише виграють – важливі професійні чи побутові питання вдасться вирішити набагато легше та швидше. Від ризику, навіть якщо він здаватиметься незначним, необхідно відмовитися: велика ймовірність того, що втратити доведеться набагато більше, ніж придбати: небажано грати в азартні ігри та лихачити за кермом.
Рак
Будь-які публічні виступи – чи то захист наукової роботи, чи висловлювання своїх міркувань на звичайній планерці – обіцяють бути успішними, тому важливо скористатися ними, щоб просунути свій проєкт чи ідею – їх обов'язково схвалять. Імовірна також матеріальна підтримка, яку – зрозуміло за допомогою зірок – нададуть закордонні партнери чи міжнародні громадські організації.
Лев
Відсутність взаєморозуміння з дітьми може призвести до з'ясування стосунків на підвищених тонах, але завдання врегулювання таких конфліктів лежить на тих, хто досвідченіший і толерантніший – тобто на дорослих. Зрушення, які відбудуться в особистому житті, пов'язані з іншими країнами – симпатію зненацька почне виявляти закордонний партнер, не варто відповідати на неї байдужістю.
Діва
На перший план вийдуть побутові клопоти, які можуть набути будь-якого вигляду – як невеликих перероблень, так і повноцінного ремонту, який представники цього практичного знака не перетворять на стихійне лихо, а зможуть зробити якісно та закінчити вчасно. Заняття творчістю, які перейдуть межі простого захоплення, принесуть багато приємних хвилин та несподівані грошові виплати.
Терези
До інформації, яка надходитиме з різних – часом зовсім несподіваних – сторін, необхідно поставитися з максимальною увагою: за її допомогою можна буде ухвалити серйозні рішення у професійній діяльності та зробити важливі висновки щодо особистого життя. Має сенс замислитися не лише про перехід на нове місце роботи, а й про зміну діяльності на більш цікаву та перспективну.
Скорпіон
Сезон подарунків, який відкриється для представників знака у січні, закладе позитивну програму на весь рік, який принесе багато приємних – зокрема матеріальних – сюрпризів. Допомоги та опіки потребуватимуть не лише близькі люди, а й знайомі – наприклад, сусіди чи колеги: не варто нікому відмовляти у підтримці, тим більше, що вам цілком до снаги її надати.
Стрілець
Ентузіазм та активність, якими наділять представників знака зірки, дозволять їм взяти штурмом будь-які вершини – як професійної, так і особистої якості. Притаманні їм шарм і привабливість у цей час збільшаться в рази, що притягуватиме до них оточення: зірки застерігають від використання чужої симпатії в корисливих цілях – рано чи пізно за таку – непристойну – поведінку доведеться відповідати.
Козоріг
Перебуваючи в центрі загальної уваги, представники знака, що святкують дні народження, отримуватимуть подарунки не тільки від оточення, а й від зірок, які можуть зробити сюрприз у вигляді продуктивних ідей, втілення яких у життя принесе несподівані за своєю сміливістю результати. Вихід Плутона із знака Козорога дозволить перевести дух – можна сказати, що життя заграє новими фарбами.
Водолій
Початок місяця сприятливий для аналізу життєвої ситуації, що склалася, результатом якого стане виявлення помилок і робота над ними, яка допоможе надалі їх не повторювати. У другій половині місяця в життя представників знака увірветься вітер змін, під впливом якого можна будувати грандіозні плани – необхідні для здійснення сили та засоби зірки забезпечать.
Риби
У життя представників знака прийдуть люди, які визначатимуть їхнє життя у професійному та фінансовому сенсі: зв'язки, що виникнуть у цей час, довгі роки допомагатимуть просуватися кар'єрними сходами, реалізуючи найсміливіші ідеї та плани. Роблячи важливий особистий вибір, не варто ні з ким радитись – лише власне внутрішнє відчуття дасть відповідь на запитання, як діяти в цьому випадку.
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