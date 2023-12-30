Зодіакальний гороскоп на січень 2024 року для всіх 12 знаків

Січень – а разом з ним і весь рік, що настає – починається під знаком ретроградного Меркурія, який продовжуватиме «вставляти палиці в колеса», ламаючи техніку і позбавляючи людей взаєморозуміння, але вже 2 січня ми, нарешті, позбавимося його негативного впливу і він почне діяти у позитивному ключі.

Загалом січень – час, коли доведеться шукати – і знаходити – вихід із непростих та незвичних ситуацій, що, в результаті, принесе перемогу та дасть привід для задоволення собою. У особистих взаєминах важливі як почуття, так і розумний розрахунок – головне, щоб він не став головним.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Січень мине під знаком фінансового успіху, чим обов'язково треба скористатися для вирішення проблем, які потребують матеріальних вкладень. Потрібно також зробити невеликі заощадження – згодом вони дозволять представникам знака почуватися впевненіше. Відпочити на зимовому курорті можна буде не раніше третьої декади місяця – це чудовий час для розслаблення та релаксу.

Телець

Телець / Фото: Credits

Особисте щастя необхідно шукати за кордоном, тому представники знака можуть вирушати в будь-які поїздки — як відрядження, так і подорожі, вони обов'язково зустрінуть людину, яка їм сподобається, головне — не спустити її з очей. Вирішуючи питання професійного та господарсько-побутового характеру, потрібно виявити кмітливість: найскладніший результат можна буде отримати найпростішим способом.

Близнята

Близнята / Фото: Credits

Ділові зустрічі можуть отримати романтичний ухил, від чого представники знака лише виграють – важливі професійні чи побутові питання вдасться вирішити набагато легше та швидше. Від ризику, навіть якщо він здаватиметься незначним, необхідно відмовитися: велика ймовірність того, що втратити доведеться набагато більше, ніж придбати: небажано грати в азартні ігри та лихачити за кермом.

Рак

Рак / Фото: Credits

Будь-які публічні виступи – чи то захист наукової роботи, чи висловлювання своїх міркувань на звичайній планерці – обіцяють бути успішними, тому важливо скористатися ними, щоб просунути свій проєкт чи ідею – їх обов'язково схвалять. Імовірна також матеріальна підтримка, яку – зрозуміло за допомогою зірок – нададуть закордонні партнери чи міжнародні громадські організації.

Лев

Лев / Фото: Credits

Відсутність взаєморозуміння з дітьми може призвести до з'ясування стосунків на підвищених тонах, але завдання врегулювання таких конфліктів лежить на тих, хто досвідченіший і толерантніший – тобто на дорослих. Зрушення, які відбудуться в особистому житті, пов'язані з іншими країнами – симпатію зненацька почне виявляти закордонний партнер, не варто відповідати на неї байдужістю.

Діва

Діва / Фото: Credits

На перший план вийдуть побутові клопоти, які можуть набути будь-якого вигляду – як невеликих перероблень, так і повноцінного ремонту, який представники цього практичного знака не перетворять на стихійне лихо, а зможуть зробити якісно та закінчити вчасно. Заняття творчістю, які перейдуть межі простого захоплення, принесуть багато приємних хвилин та несподівані грошові виплати.

Терези

Терези / Фото: Credits

До інформації, яка надходитиме з різних – часом зовсім несподіваних – сторін, необхідно поставитися з максимальною увагою: за її допомогою можна буде ухвалити серйозні рішення у професійній діяльності та зробити важливі висновки щодо особистого життя. Має сенс замислитися не лише про перехід на нове місце роботи, а й про зміну діяльності на більш цікаву та перспективну.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Сезон подарунків, який відкриється для представників знака у січні, закладе позитивну програму на весь рік, який принесе багато приємних – зокрема матеріальних – сюрпризів. Допомоги та опіки потребуватимуть не лише близькі люди, а й знайомі – наприклад, сусіди чи колеги: не варто нікому відмовляти у підтримці, тим більше, що вам цілком до снаги її надати.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Ентузіазм та активність, якими наділять представників знака зірки, дозволять їм взяти штурмом будь-які вершини – як професійної, так і особистої якості. Притаманні їм шарм і привабливість у цей час збільшаться в рази, що притягуватиме до них оточення: зірки застерігають від використання чужої симпатії в корисливих цілях – рано чи пізно за таку – непристойну – поведінку доведеться відповідати.

Козоріг

Козоріг / Фото: Credits

Перебуваючи в центрі загальної уваги, представники знака, що святкують дні народження, отримуватимуть подарунки не тільки від оточення, а й від зірок, які можуть зробити сюрприз у вигляді продуктивних ідей, втілення яких у життя принесе несподівані за своєю сміливістю результати. Вихід Плутона із знака Козорога дозволить перевести дух – можна сказати, що життя заграє новими фарбами.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Початок місяця сприятливий для аналізу життєвої ситуації, що склалася, результатом якого стане виявлення помилок і робота над ними, яка допоможе надалі їх не повторювати. У другій половині місяця в життя представників знака увірветься вітер змін, під впливом якого можна будувати грандіозні плани – необхідні для здійснення сили та засоби зірки забезпечать.

Риби

Риби / Фото: Credits

У життя представників знака прийдуть люди, які визначатимуть їхнє життя у професійному та фінансовому сенсі: зв'язки, що виникнуть у цей час, довгі роки допомагатимуть просуватися кар'єрними сходами, реалізуючи найсміливіші ідеї та плани. Роблячи важливий особистий вибір, не варто ні з ким радитись – лише власне внутрішнє відчуття дасть відповідь на запитання, як діяти в цьому випадку.

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