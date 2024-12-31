Зодіакальний гороскоп на січень 2025 року для всіх 12 знаків

Нинішній січень – місяць, коли події, які відбуваються з нами, необхідно приймати як даність – змінити що-небудь нам однаково не до снаги.

Незважаючи на очікування миру, воєнні дії триватимуть – на якесь ослаблення ситуації можна розраховувати лише в останній декаді місяця. Необхідно обережно поводитися з холодною зброєю, зокрема і столовими приладами, і відмовитися від купівлі будь-якої техніки, однаково вона довго не прослужить – зламається.

Одночасно жорсткість і байдужість у взаєминах між людьми зміняться чуттєвістю: ми почнемо виявляти більше милосердя, співчуття і любові до інших, отримуючи їх натомість. Природа може принести нам неприємні сюрпризи у вигляді бур та ураганів, але тут, як то кажуть, хто попереджений, той озброєний – важливо виявляти обережність та передбачливість.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Вибираючи між роботою та сім'єю, професією та особистим життям, необхідно знайти золоту середину, яка дозволить встигнути скрізь і водночас ніким не знехтувати – ні керівництвом, ні коханими людьми, особливо літніми родичами. Напруженість, яка супроводжуватиме представників знака в першій половині місяця, ближче до його середини розсіється, що дозволить перевести дух і провести час на своє задоволення – наприклад, зустрітися з друзями.

Телець

Телець / Фото: Credits

Розв'язуючи важливі питання, доведеться робити безліч недалеких поїздок і відвідувати масу чиновницьких кабінетів, натомість усі зібрані в результаті документи дозволять навести повний лад у справах – насамперед, пов'язаних із нерухомістю. Також велика ймовірність далеких подорожей – найімовірніше, закордонних, де представники знака знайдуть нових друзів та, що особливо важливо, шанувальників, на останніх – точніше, одного з них бажано звернути особливу увагу.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Час, коли можна буде не схилятися під ударами долі, а, навпаки, крутити нею, як заманеться. Загальна увага і симпатія не тільки потішать самолюбство, а й дозволять домогтися важливої – насамперед, професійної – мети: представники цього практичного знака не пропустять шансу використати становище, що склалося, з власною метою. Не варто купувати побутову техніку, електроприлади та автомобілі — вони дуже швидко вийдуть з ладу.

Рак

Рак / Фото: Credits

Напругженість, яку можуть відчувати представники знака, не найкраще позначиться на взаєминах із колегами, так що потрібно уникати сплеску емоцій. Спілкування з людьми здалеку носитиме романтичний характер, тому — за появи першої можливості — бажано вирушати в поїздку: віртуальний зв'язок — це, звичайно, добре, але спілкування наживо він не замінить. У фіналі місяця необхідно уникати екстриму у будь-якому його вигляді – навіть за кермо краще не сідати.

Лев

Лев / Фото: Credits

Незважаючи на зимові канікули, робочі обов'язки ніхто не скасовував, тому місяць мине у звичайному діловому ритмі, головне – не забувати про відпочинок, він перешкоджатиме перевтомі та професійному вигорянню. Поліпшення взаємин із діловими партнерами дасть змогу досягти домовленостей з важливих питань та найближчим часом розпочати реалізацію важливих проєктів. Сюрпризом від зірок стане надходження щодо пристойної грошової суми.

Діва

Діва / Фото: Credits

Особливу увагу необхідно приділити стосункам із близькою людиною – у цей час вони вийдуть на новий рівень, велика ймовірність спільного проживання та навіть офіційного оформлення стосунків. У професійній сфері все складатиметься не так милостиво: з різних – як об'єктивних, так і суб'єктивних – причин можуть порушуватися плани та зриватися домовленості, які здавалися стовідсотковими. Моральну реабілітацію принесе творчість та спілкування з дітьми.

Терези

Терези / Фото: Credits

Максимум часу — зрозуміло, за можливості — необхідно проводити з близькими людьми, особливо дітьми та літніми родичами, а ось з начальством спілкуватися потрібно тільки у разі вкрай необхідності — у цей час воно навряд чи буде в настрої вислуховувати ваші пропозиції і, особливо, прохання. Також дуже важливо довести відповідність посади: професійна діяльність у цей час привертає до себе загальну увагу, а будь-яка помилка поставить авторитет під удар.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Місяць розпочнеться з подорожей, які можуть як ближніми, так і далекими, але вже до останньої декади січня активних дій вимагатиме власний дім – у ньому знайдеться багато важливих та водночас цікавих – справ. Закоханість, яка, несподівано для самих представників знака може наскочити в їхнє життя і набути вигляду службового роману, хоч і не закінчиться нічим серйозним, принесе багато приємних моментів та незабутніх вражень.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Більша частина місяця мине під знаком фінансового успіху: ймовірні вигідні угоди, успішне просування бізнесу і просто подарунки від вищих сил, які будуть падати як з рогу достатку. Дуже важливо звертати увагу на інформацію, яка може надходити в цей час, який би вигляд — чуток, пліток або достовірних офіційних фактів — вона не стосувалася: вона стане в пригоді в найближчий час, зробивши позицію представників знака більш переконливою, ніж у їхніх конкурентів.

Козоріг

Козеріг / Фото: Credits

Святкуючи власні дні народження, представники знака на місяць стануть центром Всесвіту: всі прагнутимуть опинитися в їхньому найближчому колі – робити їм подарунки, говорити компліменти. Красномовство, яким нагородять їм зірки, дозволить їм переконати у своїй правоті навіть найнезговірливіших опонентів – як у професійних, так і в особистих питаннях. Спокуса завести інтрижку, що ні до чого не зобов'язує, буде велика, але тим, хто пов'язаний серйозними відносинами, краще від неї відмовитися.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Відчуття зв'язаних рук, коли представники знака за всього бажання не зможуть нічого зробити – на шляху весь час виникатимуть якісь перешкоди, триватиме більшу частину місяця, тому не варто на цей час планувати нічого серйозного – краще підлаштуватися під обставини та трохи перелаксувати. До того ж, активується зона фінансів, яка дасть необхідні кошти для того, щоб замість бездіяльності будинку відправитися на відпочинок кудись на природу.

Риби

Риби / Фото: Credits

Місяць – а з ним і новий рік – відкривається подарунками небес: шарм і привабливість, які подарують представникам знака зірки, зробить їх абсолютно чарівними в очах протилежної статі людини. Наслідком може стати як поява нових шанувальників, так і пропозиції руки і серця, яка походить від коханої людини. Захоплення містикою не тільки відверне від щоденних – буденних – реалій, а й з великою ймовірністю допоможе знайти відповідь на важливе питання.

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