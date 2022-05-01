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Зодіакальний гороскоп на травень 2022 року для всіх 12 знаків

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Зодіакальний гороскоп на травень 2022 року для всіх 12 знаків

Getty Images

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку наприкінці весни.

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку у травні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

У травні наше життя багато в чому визначатимуть великі планети, які змінять місце свого «перебування». Так, планети успіху – Венера та Юпітер – на початку місяця, 3 та 11 травня відповідно, перемістяться на знак Овна, що дасть приголомшливі можливості, насамперед, представникам цього знака, але й решта не «підуть скривдженими». Половина місяця — до 16 травня — мине під знаком коридору затемнень, що забезпечить більшості з нас небо в діамантах. Меркурій, який від 10 травня увійде до ретроградної стадії, трохи знизить градус загальної напруженості, а заразом ускладнить вирішення ділових і бізнес-питань, які краще відкласти на початок червня.

Овен (21.03 – 20.04)

Місяць принесе представникам знака масу приємних подій у всіх сферах життя та рідкісні можливості досягнення мети, які ще вчора здавались фантастичними. Жінки опиняться у центрі уваги представників протилежної статі, чоловіки використовуватимуть час для вдалих фінансових операцій. Можливе повернення до старих – завислих – питань, бажано вирішити їх зараз, інакше вони ще довго переслідуватимуть представників знака.

Телець (21.04 – 21.05)

Відчуттю комфорту, який так люблять представники знака, можуть заважати об'єктивні обставини – як заведено в таких випадках – непереборної сили: не варто з ними боротися – краще просто перечекати. На початку місяця можуть приємно потішити сюрпризи в особистому житті, особливо це стосуватиметься представниць прекрасної статі – наприклад, поява нового шанувальника або пропозиція руки та серця. Чоловіки-Тельці чудово проведуть час із друзями та коханими.

Близнята (22.05 – 21.06)

На перший план вийде особисте життя, яке дасть чимало приємних сюрпризів: самотні представники знака можуть розраховувати на доленосну зустріч зі своєю другою половинкою, а ті, хто вже у взаєминах, отримають чудову можливість їх перезавантажити. У роботі краще зробити перерву: якщо не буде можливості хоч трохи відпочити, має сенс зайнятися не найзначнішими справами – наприклад, підтягнути старі «хвости», інакше і до професійного вигоряння недалеко.

Рак (22.06 – 22.07)

У професійній діяльності головним завданням виявиться необхідність підтвердити свій авторитет, який зароблявся роками, тепер же на мить може опинитися під загрозою – втім, для працьовитих представників знака це не складе особливих труднощів. Нові кар'єрні пропозиції не варто розглядати всерйоз – вони навряд чи виявляться перспективними. Поява впливової людини з минулого, яка відбудеться ближче до кінця місяця, допоможе вирішити багато робочих питань.

Лев (23.07 – 21.08)

Стресові ситуації, які можуть переслідувати майже весь місяць, – «привіт» від сонячного затемнення 30 квітня, яке зачепить їх безпосередньо. Серйозні починання краще відкласти до початку літа, однак реалізувати їх зараз не вдасться. Велика ймовірність далеких поїздок одночасно з діловим та романтичним відтінком: почнуться як відрядження, а завершаться зустріччю з людиною, яку захочеться назвати своєю другою половинкою.

Діва (22.08 – 23.09)

Важливі професійні справи та поїздки – як ближні, так і далекі – краще на якийсь час відкласти, однаково ретроградний Меркурій невтомно вставлятиме палиці в колеса. Допомогу – зокрема, і матеріальну – яка може знадобитися в цей час, нададуть друзі – головне, утихомирити свою гординю і не соромитися просити про неї. Остання декада місяця принесе представникам знака події, що не піддаються логіці та аналізу, потрібно прийняти їх як даність.

Терези (24.09 – 23.10)

Проблеми зі здоров'ям, імовірні в цей час, будуть безпосередньо пов'язані зі втомою та зниженням імунітету, тому має сенс відкласти особливо трудомісткі проєкти та приділити увагу своєму фізичному стану – займатися спортом, правильно харчуватися та більше гуляти. Від важливих рішень у цей час слід відмовитися: у будь-якому разі, навіть обдумавши їх тисячу разів, – з великою часткою ймовірності – доведеться помилитися, так що не варто поспішати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Несподіваний поворот у взаєминах із близькою людиною може зробити бувальщиною те, що ще зовсім недавно – ще місяць тому – здавалося казкою: наприклад, велика ймовірність отримати довгоочікувану пропозицію руки та серця. Головне, за приємними подіями в особистому житті не забувати про роботу: тут ситуація складатиме не менш – у, можливо, й більше – цікаво, тож не варто упускати можливість отримати у виробництво перспективний проєкт.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Романтичні стосунки, які можуть розпочатися у цей час, стануть причиною натхнення: можна – і треба! – займатися будь-якими видами творчості, зокрема, і своїм хобі, яке – за вдалого збігу обставин – вдасться перевести до розряду бюджетотворчих занять. Не варто, не подумавши, відповідати згодою на пропозицію перейти на нове місце роботи – найімовірніше, під час  найближчого розгляду вона виявиться не такою привабливою.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Зірки не радять займатися вирішенням фінансових питань — вони навряд чи увінчаються успіхом, тому краще приділити увагу своєму будинку — побутові клопоти виявляться на диво успішними — вдасться вирішити всі важливі питання. Велика також можливість переїзду на ПМП до іншої країни — не варто зволікати як з вибором місця проживання, так і з оформленням документів, необхідних для того, щоб переїхати відносно легко і без особливих проблем.

Водолій (21.01 – 18.02)

Місяць мине під знаком спілкування на всіх рівнях, поїздок – насамперед, відряджень – та роботи з документами, що дозволить не лише виконати, а й перевиконати складений заздалегідь робочий план і, таким чином, добре зарекомендувати себе перед начальством. У другій половині місяця можливі конфлікти з оточенням, які можуть призвести до серйозних – аж до повного розриву стосунків – наслідків, тому з близькими та дорогими людьми краще не сваритись.

Риби (19.02 – 20.03)

Чудові фінансові перспективи, що очікують у цей час, необхідно використовувати з розумом: буде прикро витратити отриману — дуже солідну — суму грошей на дрібниці, без яких можна обійтися, краще вкласти кошти в підприємство, де вони зможуть працювати. Другу половину місяця зірки радять присвятити аналізу інформації, яка надходитиме в цей час з різних боків, найближчим часом їй – у буквальному сенсі слова – ціни не буде.

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