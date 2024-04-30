Зодіакальний гороскоп на травень 2024 року для всіх 12 знаків

Цьогорічний травень, як і належить цьому місяцю, буде присвячений коханню, яке – найчастіше несподівано – увірветься в життя багатьох знаків зодіакального кола, і творчості – нею захочеться зайнятися навіть тим, хто завжди вважав себе безнадійним технарем.

Цього місяця в суспільстві пануватимуть бунтарські настрої: бажання людей, зібравшись разом, домагатися того, що ми вважаємо справедливістю – насамперед, прав і свобод, пробиваючи водночас лобом стіни, виявиться сильним, як ніколи, і в деяких випадках навіть призведе до очікуваних результатів. Можуть активізуватися військові дії, які призведуть до несподіваних – оригінальних та парадоксальних – результатів. Також велика ймовірність повернення до старих проблем, які з різних причин не були вирішені вчасно, тепер же мимоволі доведеться закрити цей гештальт.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Калейдоскоп різноманітних подій — часом зовсім несподіваних, а часом і зовсім незрозумілих — не дасть представникам знака нудьгувати протягом місяця. Дивним залишиться одне – як їм вдасться у такий метушні час не лише працювати, а й непогано заробляти, але факт залишиться фактом: гонорари творчих людей зашкалюватимуть, та й фіксована заробітна плата підросте.

Телець

Телець / Фото: Credits

Шарму та чарівності, якими обдарують представників знака зірки, з лишком вистачить на те, щоб зачарувати цілу армію шанувальників, але, можливо, варто зосередитися на одній-єдиній – найважливішій для них – людині і пустити в хід всю свою чарівність саме в цьому напрямі. У фіналі місяця можна розраховувати на серйозний успіх, особливо поталанить тим, хто народився 20 травня.

Близнята

Близнюки / Фото: Credits

Бажання жити активним і багатогранним життям може вступати в суперечність із втомою, що накопичилася від початку року, яка не дасть пуститися берега: хочеться того чи ні, але частину часу доведеться витратити на відпочинок – до того ж, не активний, а пасивний. Остання декада місяця дозволить відчути смак удачі – не можна упускати щасливий шанс досягти талану в роботі та фінансах.

Рак

Рак / Фото: Credits

Досягти успіху в професійному житті вдасться лише тим, хто зможе йти наперекір обставинам і перемагати їх – Марс у зоні кар'єри не обіцяє легких перемог, натомість кожна з них буде по-справжньому заслуженою та дасть привід задовольнити себе. До того ж завжди можна розраховувати на допомогу друзів, які не лише складуть компанію на свято, а й сприятимуть у справах – як робочих, так і побутових.

Лев

Лев / Фото: Credits

На перший план вийде вирішення робочих питань, в яких представникам знака доведеться виявити весь свій професіоналізм – тільки в такому разі вони зможуть підвищити, а не втратити свій авторитет і, до того ж, здобути нову посаду чи підвищення зарплати. Особливо успішними виявляться будь-які – як ділові, так і особисті – поїздки за кордон, які можуть призвести до переїзду на ПМП.

Діва

Діва / Фото: Credits

Подорожі, можливі у цей час, принесуть як задоволення, так і відчутну користь – передусім, моральну: ймовірний у цей час курортний роман цілком може перерости в довгострокові – а, можливо, й офіційні взаємини. Від посиленої фізичної активності в цей час необхідно категорично відмовитись – надто велика ймовірність травм, які не потрібні завжди, але навесні – особливо.

Терези

Терези / Фото: Credits

Властиві представникам знака миролюбність і дипломатичність зіткнуться з агресивним впливом Марса, який підштовхуватиме їх до сварок і конфліктів: варто пам'ятати, що на цьому полі вони навряд чи зможуть виграти, тому краще сублімувати внутрішню злість у якесь корисне заняття – наприклад, творчість, в якій вони великі знавці, тому легко зможуть створити справжній витвір мистецтва.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

У взаєминах з оточенням – особливо близькими людьми – не варто наступати на старі граблі: якщо людина один раз – а то й двічі – проявила себе не з найкращого боку, не варто чекати, що вона перевиховалася і тепер поводитиметься благородно, тож не варто довіряти тим, хто раніше вже обдурив. У місцях масового скупчення людей потрібно поводитися обачно, тоді свято принесе приємні емоції.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Доведеться буквально розриватися між двома стихіями – романтичними почуттями, до людини, яка несподівано з'явиться у житті, та необхідністю займатися рутинною та не дуже цікавою роботою, – але за представників знака вибір ніхто не зробить. Важливо дотриматися балансу, не скотившись ні в один, ні в інший бік — так вдасться скрізь встигнути і ніде не напартачити — собі дорожче вийде.

Козоріг

Козеріг / Фото: Credits

Сплески почуттів, які досить рідкісні – принаймні у зовнішньому своєму прояві – для представників цього суворого та малоемоційного знака, покращать їхні трудові будні, але вже наприкінці місяця їм доведеться повернутися до своїх баранів – точніше залишеної на час роботи. До поламок у побуті необхідно поставитися спокійно – вони стануть наслідком активного Марса, тож пожежа за планом.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Атмосфера в домі – особливо у взаєминах із близькими – може розжаритися, але представники знака, з властивим їм творчим поглядом на навколишній світ, зможуть знайти оригінальний вихід із ситуації, помиривши всіх з усіма. Не варто відмовлятися від такого методу і в роботі: для вирішення питання, яке видається проблемним, достатньо подивитися на нього з несподіваної точки зору.

Риби

Риби / Фото: Credits

Особлива увага буде прикута до особистого життя: самотні представники матимуть можливість зустріти свою другу половинку, а ті, хто давно перебуває у стосунках, зможуть перезавантажити їх, розпочавши все з чистого аркуша. У другій половині місяця доведеться вирішувати питання нерухомості – насамперед, купувати та продавати свої квадратні метри, але не виключена і можливість ремонту – він дасть змогу виявити талант дизайнера.

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