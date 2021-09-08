Зодіакальний гороскоп на вересень 2021 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку на початку осені.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу всім знакам зодіаку у вересні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Вересень — в повній відповідності з приказкою про те, що не кажи "гоп", поки не перескочиш, час підбиття попередніх підсумків року. Саме час порадіти тому, що вже зроблено, і попрацювати над тим, що поки ще недостатньо добре "відшліфовано".

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Зірки наполегливо рекомендують включити розумний режим економії — вона дозволить гідно прожити більшу частину місяця, коли доходи дещо знизяться, благо, через кілька тижнів добробут знову піде в зростання. Тим, хто поки ще не має сім'ї, з'явиться блискуча можливість створити її — новий знайомий, який з'явиться поруч в цей час, затримається в житті надовго. В цей час також доведеться згадати про те, що всі хвороби від нервів — переживання з великою часткою ймовірності приведуть до нездужань, так що краще зберігати спокій.

Телець (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Професійний успіх чекає тільки на тих представників знаку, які люблять свою справу, тим же, хто працює з-під палиці, необхідно змиритися з тим, що інші колеги обійдуть його на повороті. У взаєминах із близькою людиною необхідно проявляти терпіння в іншому разі можна порушити гармонію у взаєминах, яка налагоджувалася роками. Найкращими ліками в цей час стануть фізкультура, спорт і правильне харчування — вони дозволять привести організм в норму без дорогих процедур і медпрепаратів.

Близнята (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на вересень 2021 року

У ділових питаннях буде вітатися активність в сукупності з професійним досвідом — навряд чи хтось захоче співпрацювати з людиною, яка не опанувала азів своєї роботи, так що бажано накопичити знань і навичок. В особистому житті на перший план вийдуть домашні клопоти, які, всупереч очікуванням, принесуть не втому і роздратування, а задоволення від добре виконаної роботи. Здоров'я не дасть приводів для занепокоєння — головне, не напружувати спину і ноги, оскільки це може призвести до травм.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Успіх, як у професійному, так і в особистому житті, буде прямо залежати від уміння — і бажання — вийти із зони комфорту і наполегливо працювати на результат — тим, хто нічого не робить для досягнення своєї мрії, фортуна навряд чи усміхнеться. Не варто ревнувати кохану людину без вагомого приводу — краще не помітити того, що вона комусь приділяє незначні знаки уваги, ніж посваритися через дрібниці. Важливо уникати переохолоджень — навіть невеликий протяг може стати причиною серйозної застуди.

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Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на вересень 2021 року

На роботі головне — не звертати уваги на тих, хто вирішить випробувати на міцність нервову систему представників знака, оскільки це забере багато моральних сил, які можна витратити більш продуктивно, а недоброзичливці, побачивши, що їх ігнорують, швидко заспокояться самі. Сварка з одним, яка давно перейшла в стан хронічної, може закінчитися щасливим примиренням — щоправда, для цього необхідно буде самим зробити крок назустріч. Необхідно пам'ятати, що всіх справ не переробиш, і більше відпочивати — перевтома може негативно позначитися на стані здоров'я.

Діва (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Місяць мине під знаком подорожей і ділових поїздок — і ті, і ті виявляться на рідкість вдалими, оскільки люди, що зустрічаються на шляху представників знака, гідно оцінять їхні професійні якості, чарівність і харизму. В сімейному та партнерському житті головною перешкодою для нормального співіснування стане небажання йти одне одному на поступки, без чого неможливо взаєморозуміння, що лежить в основі хороших стосунків. Зайнявшись будь-яким видом гімнастики, можна буде відчути себе скульптором, що створює собі нове тіло.

Терези (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Вибираючи між старим і новим місцем роботи, необхідно керуватися власними бажаннями, а не порадами та рекомендаціями друзів і близьких — зрештою, не вони нестимуть відповідальність за отриманий результат. Варто добре подумати, перш ніж відмовлятися від старих, перевірених часом взаємин на користь знайомства, результат якого нікому не відомий — краще почекати і подивитися, як воно буде розвиватися. Особливої уваги потребує серцево-судинна система — бажано менше нервувати і приймати задля профілактики прописані лікарем препарати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Не варто свідомо вступати в конфлікт із начальством — народну мудрість "ти начальник — я дурень" поки ще ніхто не скасовував, тому, взявши її за основу поведінки, можна буде легко пережити ситуації, які для інших цілком можуть стати критичними. Самотнім представникам знака не варто боятися нових взаємин і пов'язаної з ними відповідальності — це не найбільша плата за особисте щастя. Відвідування тренажерного залу не тільки зміцнить здоров'я, а й значно поліпшить настрій, яке — з різних причин — може бажати кращого.

Стрілець (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Настає вдалий час для тих, хто давно збирався змінити рід своєї діяльності. Особливо це стосується тих, хто вміє щось робити руками — схоже, це заняття зможе принести більш серйозний дохід, ніж нинішня — інтелектуальна — праця. В особистому житті на перший план вийдуть інтереси дітей і літніх родичів — важливо розуміти, що ніхто, крім представників знака, їм допомогти не в змозі, і не шкодувати ні сил, ні часу, щоб зробити їхнє життя максимально комфортним. Небажано користуватися потенційно небезпечними видами транспорту — занадто великий ризик травм.

Козоріг (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Успіх забезпечений як людям творчих професій — проєкт, за який вони візьмуться, не тільки надовго забезпечить їх матеріально, а й — з великою часткою ймовірності — прославить якщо не на весь світ, то в колі колег. В особистому житті зірки будуть прихильні до тих, хто поки ще не зустрів свою другу половинку — людина, яка з'явиться в їхньому житті в цей час, розділить їхні інтереси і погляди на життя і світ загалом. Тим, хто давно не звертає уваги на своє здоров'я, необхідно звернутися до лікаря за напрямом на елементарні аналізи — можливо, щось доведеться підкоригувати.

Водолій (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Конкуренція, з якою можуть зіткнутися в цей час представники знака, повинна стати не перешкодою, а стимулом до досягнення поставленої мети — тільки в такому разі можна буде вийти на перше місце в професійному рейтингу. Не варто шукати змін в особистому житті за рахунок усталених взаємин зі своєю другою половинкою — втратити наявний добробут легко, повернути все в початковий стан виявиться важко завданням. Серйозною проблемою може стати алергія, яка нещодавно з'явилася, — необхідно по гарячих слідах звернутися до лікаря.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на вересень 2021 року

Домогтися поставленої професійної мети можна буде, тільки вперто працюючи — на манну небесну розраховувати не варто, вона вкрай рідко падає кому-небудь на голову. Сімейний — і навіть просто партнерський — човен цілком може розбитися об побут. Щоб цього не сталося, не варто зводити домашні клопоти в ранг справ першорядної важливості, є речі набагато важливіші — наприклад, взаємні почуття. Важливо звернути увагу на вживані в їжу продукти — за неналежної свіжості і якості вони можуть негативно позначитися на стані шлунково-кишкового тракту.

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