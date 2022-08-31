Зодіакальний гороскоп на вересень 2022 року для всіх 12 знаків

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку у вересні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Перший осінній місяць відрізнятиме повільність та нелогічність. Повітря ніби застигне, а життя замре, будучи поставленим на паузу: зараз сім із дев'яти планет Сонячної системи, включаючи Меркурій, що відповідає за логіку, будуть перебувати в ретроградному русі. Ретропланети – це, як правило, уроки, які має засвоїти людство загалом і кожен із нас – окремо: необхідно проводити роботу над помилками, закріплювати отриманий результат або поспішно перероблювати те, що зроблено неправильно. Як поводитимуться різні планети – а разом з ним і люди – у такій ситуації? Ретро-Меркурій змусить нас демонструвати непослідовність та нелогічність. Ретро-Юпітер відучить як окрему людину, так і цілі спільноти брати те, що їм не належить. Ретро-Сатурн змусить виконувати небажану, але необхідну роботу. Відбудеться руйнація багатьох – зокорема соціальних – конструкцій, які доведеться реконструювати. Небесний "асенізатор" Плутон і "прибиральник" Сонячної системи Сатурн наведуть лад, позбавивши наше життя від того, що віджило своє століття, є тягарем і не дає йти вперед. Цей період дається самими зірками для того, щоб, врахувавши всі помилки та промахи, виправити їх і приготуватися до нових звершень – час настане, коли планети сонячної системи вийдуть із ретроградних петель.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Будь-які професійні питання, яких буде дуже багато, необхідно вирішити у першій декаді місяця. В решту часу все буде відбувається не так швидко, як хотілося б, але квапити час не варто – все станеться тоді, коли це буде потрібно. Хороший результат дадуть косметичні процедури, що особливо омолоджують, а також відпочинок: навіть будучи короткочасним, він дозволить відновити сили.

Телець (21.04 – 21.05)

Місяць буде особливо успішним для тих, чия професія пов'язана з творчістю: інновації, які вони використовують у роботі, дозволять їм досягти несподіваних та неймовірних результатів. Зустріч зі старим другом, крім приємних спогадів, може принести й користь – ця людина, виявившись досить впливовою, допоможе знайти хорошу роботу з відповідною – щедрою – зарплатою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Успіх у професії принесуть розпочаті, але – на невизначений час – відкладені професійні проєкти: повернувшись до них зараз, можна буде швидко та максимально ефективно завершити роботу над ними. До речі, торкнеться це й взаємин, тимчасово поставлених на паузу – тепер вони не лише знайдуть нову енергію та фарби, а й, можливо, перейдуть на новий – ще приємніший – рівень.

Рак (22.06 – 22.07)

Місяць мине під знаком оформлення важливих документів – підписання важливих договорів, укладання контрактів, важливого листування, у тому числі й особистого – романтичні послання наповнять життя оптимізмом та радістю, які доречні навіть у нинішній – непростий – час. Причиною заворушень можуть стати діти, але, на щастя, здебільшого емоції виявляться позитивної якості.

Лев (23.07 – 21.08)

Місяць грошових надходжень та подарунків, які – з великою ймовірністю – розчарують, оскільки виявляться так чи так пов'язаними з побутом, тоді як вони традиційно мріятимуть про предмети розкоші – доведеться купити їх собі самостійно. Професійні справи навряд чи будуть ладитися, тому не варто складати наполеонівські плани — краще використовувати час, що звільнився, для відпочинку.

Діва (22.08 – 23.09)

Сварки з начальством не найкраще вплинуть на професійну діяльність, тому необхідно скористатися шармом і магнетизмом в очах представників протилежної статі, яку подарують у цей час зірки – ці якості допоможуть вирішити будь-які проблеми. Будь-які питання – навіть у особистому житті – бажано вирішувати впевнено, наполегливо, без сумнівів та вагань.

Терези (24.09 – 23.10)

Прекрасний час для підбиття проміжних підсумків цього року: як відомо, курчат восени вважають, тож час для цього настав. Вдасться не тільки порадіти успіхам і визначити, в чому полягають скоєні за минулий період помилки, а заразом зробити з них висновки – щоб у майбутньому нічого подібного не повторювати. Велика ймовірність подорожей – як на відпочинок, так і до іншої країни на ПМП.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

На перший план вийдуть стосунки – як із друзями, так і з коханими людьми – чи тими, хто у найближчій перспективі може стати таким. Щоправда, почуття, які продемонструють представникам знака, виявляться своєрідними – близька людина може виставити дистанцію, але це треба сприйняти як даність. Гроші, які приходитимуть у цей час, пов'язані з темою партнерства – самотужки заробити не вдасться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

У професійній сфері все складеться просто блискуче: роботу представників знака нарешті гідно оцінять – як у моральному, так і в матеріальному плані. Особливо це стосуватиметься тих, чия професія безпосередньо пов'язана з творчістю. У стосунках із коханою людиною – або близьким другом – краще промовчати, ніж сказати щось таке, що може образити її – всерйоз і надовго.

Козоріг (22.12 – 20.01)

На успіх приречені будь-які проєкти, що так чи інакше пов'язані із зарубіжними територіями. Щоправда, необхідно поквапитися – дев'яносто відсотків пов'язаних із ними справ необхідно закінчити у першій декаді місяця, згодом результат докладених зусиль виявиться протилежним бажаному. Велика також ймовірність того, що доведеться повернутись до вирішення старих – відкладених на потім – питань.

Водолій (21.01 – 18.02)

Час, коли представникам знака, всупереч відомій приказці, пощастить не тільки в грошах, а й у коханні: шарм і привабливість для протилежної статі зроблять їх воістину чарівними в очах оточення. Вчинки, здійснені в цей час, безпосередньо відобразяться на майбутньому, тому бажано не допустити прикрих помилок, про які згодом доведеться пошкодувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Представники знака почуваються справжніми улюблецями долі та зірок – їм все однаково легко вдаватиметься як у професійному, так і в особистому житті. Однак якщо першу половину місяця потрібно присвятити втіленню в життя нових, амбітних проєктів, то друга мине під знаком рутинної і, ніде правди діти, монотонної роботи, яку обов'язково потрібно зробити.

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