Зодіакальний гороскоп на вересень 2023 року для всіх 12 знаків

Нинішній вересень складно назвати часом серйозних справ і важливих рішень – розташування зірок і планет навряд чи сприятиме активній і, що важливо, результативній діяльності, тому від неї варто відмовитися.

Вересень ідеально підходить для підбиття підсумків і наведення ладу у всіх сферах життя й діяльності, чим і необхідно скористатися. Певна пристрасність натури, яка буде притаманна всім без винятку, може ускладнити стосунки з близькими людьми, тому бажано виявити стриманість.

Про те, що чекає на цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Овен / Фото: Credits

У взаєминах із партнерами – як діловими, так і особистими – головне, повага, інакше досягти взаєморозуміння не вдасться. На глобальні професійні проєкти не варто замахуватися, максимум, на що вистачить сил і ресурсів – це рутинні, але необхідні справи й наведення ладу в документах і на робочому столі. Бажано також зайнятися здоров'ям – профілактика є найкращим рішенням.

Телець (21.04 – 21.05)

Телець / Фото: Credits

Темою місяця стане виправлення помилок, зроблених раніше як у професійному, так і в особистому житті: без цього піти вперед у майбутньому не вдасться. Найбільш успішними у вересні стануть ті, чия професія пов'язана з творчістю, решті зірки радять підходити до вирішення робочих питань із креативної точки зору. Радість принесуть діти – вони досягнуть успіхів у навчанні та спорті.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята / Фото: Credits

Стосунки з коханою людиною можуть зайти в глухий кут – щоб цього не сталося, потрібно виявляти терпіння, інакше відсутність взаєморозуміння може призвести до розриву. Сили – як моральні, так і фізичні – бажано витратити не на трудові подвиги, а на облаштування власної оселі, де завжди можна знайти роботу, головне – знайти завдання для членів родини.

Рак (22.06 – 22.07)

Рак / Фото: Credits

Зустріч із людьми з минулого допоможе вирішити проблеми сьогодення – передусім професійні й фінансові, тому необхідно уважно поставитися до їхніх зауважень і рекомендацій. Містичний складник вересня дозволить представникам знака розкрити якусь таємницю з життя – свого чи рідних, а як розпорядитися цими в усіх розуміннях цінними знаннями – питання вибору кожного з них.

Лев (23.07 – 21.08)

Лев / Фото: Credits

Успіх сприятиме представникам знака у всіх сферах життя, але особливо варто звернути увагу на особисте життя – тут вдасться вирішити навіть ті завдання, які здавалися безнадійними. У фінансовому плані успішними стануть лише ті операції, які будуть проведені в другій половині місяця, зате їхній результат перевершить усі очікування, тож краще не поспішати – зірки винагородять терплячих.

Діва (22.08 – 23.09)

Діва / Фото: Credits

На перший план вийде улюблена справа – наведення ладу, яке стосуватиметься усіх сфер життя – від професії та особистих стосунків до документів і папок на робочому столі. Від усього непотрібного, що вдасться виявити під час прибирання, варто негайно позбутися – цей процес очистить енергетику навколишнього простору та якісно покращить існування.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези / Фото: Credits

Як відомо, восени й курчата курми будуть, тому початок вересня – час для підбиття попередніх підсумків року та завершення справ, які з якоїсь причини не були завершені вчасно. Друга половина місяця є сприятливою для реалізації професійних і бізнес-проєктів, за які представники знака візьмуться з ентузіазмом – він гарантує високий результат.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіон / Фото: Credits

На початку осені нагадає про себе хтось зі старих друзів – спілкування з ним принесе не лише спогади про минуле, а й можливість просування кар'єрними сходами – такого поняття, як протекція, ще ніхто не скасовував. Вдалими виявляться будь-які публічні виступи: з одного боку, вони дозволять переконати аудиторію у своїй правоті, з іншого – зроблять представників знака знаменитими.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрілець / Фото: Credits

Авторитет, який зросте завдяки блискуче виконаному професійному завданню, не стане величиною постійною – його треба буде час від часу підтримувати, доводячи керівництву й колегам свою спроможність. Відсутність порозуміння з людьми навколо може ставити в недвозначні ситуації, тому краще вкотре перепитати, ніж посваритися через порушення "зв'язку".

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козоріг / Фото: Credits

Найголовніше – порозумітися з керівництвом, інакше воно може серйозно ускладнити роботу над новим проєктом, на який представники знака покладають серйозні професійні й фінансові надії. У подорожі потрібно вирушати не раніше середини місяця, інакше накладок і непорозумінь у дорозі не уникнути, а отже, відпочинок може виявитися зіпсованим.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолій / Фото: Credits

Життя поступово починає налагоджуватися, але сил для активних дій ще недостатньо, тому до серйозних проєктів братися не варто – для "розминки" цілком підійде некваплива робота. Деяке спотворення свідомості, яке буде властиве в цей час представникам знака, не дозволить сприймати обставини реально, тому серйозних рішень наразі краще не ухвалювати.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби / Фото: Credits

Усього, що віджило свій вік, необхідно позбутися, інакше воно тягнутиме представників знака назад. Причому це стосується усіх сфер життя – однаково небажано займатися роботою, яка не має перспектив, і продовжувати стосунки, які припинили тішити. Щоправда, ухвалювати серйозні рішення треба лише у другій половині місяця – в першій легко помилитися.

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