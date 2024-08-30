Зодіакальний гороскоп на вересень 2024 року для всіх 12 знаків

По-перше, це час "роботи над помилками", коли необхідно проаналізувати події та вчинки, зроблені в минулому, щоб уникнути промахів у майбутньому. По-друге, можливі серйозні пертурбації в особистому житті, яке виявиться на рідкість суперечливим: багатообіцяльні романи, що спалахуватимуть тут і там, рідко закінчуватимуться серйозними і тривалими взаєминами. Ба більше, згодом учасники цих стосунків дивуватимуться: що спокусило їх у людині, від якої ще вчора вони буквально божеволіли?! По-третє, і це стосуватиметься політичної сфери нашого життя, велика ймовірність боротьби старої влади з новою, народних заворушень і військових дій, причому там, де вони досі здавалися неможливими. Оливи до вогню піділлє місячне затемнення 18 вересня, яке принесе не лише ймовірність пов'язаних з водою стихійних і техногенних катастроф, отруєнь та паранормальних явищ, але й містицизм, милосердя, усвідомлення необхідності піклування про інших.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Головні події відбуватимуться у сфері нерухомості – велика ймовірність не лише ремонту аж до перепланування, але й придбання нового житла, та й щоденні домашні клопоти, яких уникнути не можна, забиратимуть багато часу. У професійній сфері та бізнесі важливо порозумітися з партнерами – одноосібно досягти запланованих результатів не вдасться, не варто й намагатися.

Телець

Телець / Фото: Credits

Кохання і творчість виявляться в тісному поєднанні: романтичні почуття подарують і викличуть приплив натхнення, яке дозволить з креативного погляду подивитися на будь-які робочі завдання. Щоб не потонути в листуванні – зокрема й паперовому – та не витратити багато часу на розмови – як ділового, так і особистого характеру, необхідно заздалегідь скласти докладний план і старанно дотримуватися його.

Близнята

Близнята / Фото: Credits

Нове заняття, яке спочатку видаватиметься тимчасовим підробітком, з великою ймовірністю стане основною – і бюджетоутворювальною – справою, яка дозволить значно покращити матеріальне становище. Серйозних фінансових витрат потребуватиме власна оселя, яка після ремонту або чергового декорування матиме гарніший і стильніший вигляд.

Рак

Рак / Фото: Credits

Приплив енергії, який відчують у цей час представники знака, дозволить досягти небачених досі професійних результатів – важливо скористатися сприятливими обставинами, щоб закріпитися на "завойованих" кар'єрних і фінансових позиціях. Закладені зараз основи дадуть заряд енергії не лише на цей, а й на два наступні місяці, коли розпочаті процеси рухатимуться за інерцією.

Лев

Лев / Фото: Credits

Місяць мине під знаком фінансового успіху, коли гроші надходитимуть у достатній кількості з різних джерел, головне – грамотно ними розпорядитися, вклавши в серйозну справу, а не розтративши на дрібниці. Зірки звертають увагу на необхідність приховувати від свого оточення деталі угод, що здійснюються в цей час, і грошових сум, в які вони виллються – пристріт ще ніхто не скасовував.

Діва

Діва / Фото: Credits

Професійний – і фінансовий – успіх чекає на тих представників знака, які не посоромляться в потрібний момент попросити про допомогу та сприяння друзів і знайомих. В особистому житті відбудуться приємні події, пов'язані з несподіваним знайомством: молодий шанувальник, що з'явився в найближчому колі представників знака в цей час, дозволить згадати про те, що життя можна почати знову в будь-який час.

Терези

Терези / Фото: Credits

У професійній сфері можна зробити невелику перерву – необхідність відновлення моральних і фізичних сил ще ніхто не скасовував, а оксамитовий сезон обіцяє багато приємних моментів, особливо якщо йтиметься про поїздку за кордон. Чужі таємниці, які стануть відомі представникам знака в цей час, у жодному разі не можна розкривати – наслідки можуть бути непередбачуваними.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Прийдешній місяць – час активних дій, які в жодному разі не мають бути спонтанними: до кожного свого вчинку – особливо якщо він стосується фінансів – необхідно ретельно готуватися, прораховуючи наслідки на кілька кроків уперед. Особливу увагу необхідно приділити друзям: далеко не всі з них пройдуть перевірку "на міцність", натомість тим, хто залишиться, можна буде довіряти на всі сто відсотків.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

На успіх у кар'єрі працюватимуть не лише самі представники знака, а й їхнє оточення, а також вищі сили – тож хочуть вони того чи ні, нова посада їм забезпечена. Велика ймовірність яскравого та гарного роману, який спалахне, як і належить у таких випадках, зовсім несподівано, а ось чи завершиться він міцними й довготривалими стосунками, залежатиме від багатьох факторів.

Козоріг

Козоріг / Фото: Credits

Обставини повернуть представників знака до питань – як професійної, так і особистої властивості, – які свого часу не були вирішені. Тепер необхідно буде дати на них відповіді, остаточно розставивши крапки над "і". Приємним бонусом до отриманих результатів стане популярність, яку несподівано вдасться здобути – від зміцнення авторитету серед колег до справжньої слави.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

На перший план у прийдешньому місяці вийдуть фінансові питання, які довго не вдавалося вирішити, а зараз обставини складуться максимально сприятливим чином для отримання коштів з різноманітних джерел. Головне вкласти їх у справи, які приноситимуть дохід – саме час відчути себе рантьє, який живе на відсотки нехай і невеликого, але капіталу.

Риби

Риби / Фото: Credits

Запорукою успіху представників знака у всіх життєвих сферах життя – і насамперед у роботі – стануть організованість та самодисципліна, що для них виявиться непростим завданням. Однак тим, хто з ним упорається, вдасться досягти будь-яких цілей, які вони перед собою поставлять. Головне – не піддаватися емоціям, сплеск яких буде зумовлений енергіями місячного затемнення.

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