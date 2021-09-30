Зодіакальний гороскоп на жовтень 2021 року для всіх 12 знаків

Що чекає на всі 12 знаків зодіаку в середині осені.

Про те, на що потрібно звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в жовтні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

На жовтень не варто покладати особливих надій — як професійного, так і особистого характеру: ретроградний Меркурій сповільнить дію всіх процесів, так що не варто робити ставки на будь-який із них. Краще відпочити і перевести дух, а вже в кінці місяця всерйоз братися за справи.

Овен (21.03 – 20.04)

На роботі можуть дратувати колеги, будинки — близькі і любі люди: як ті, так і інші будуть постійно робити що-небудь не так. Не варто злитися з приводу їхньої поведінки — бажано згадати про свої помилки, це допоможе терпляче ставитися до "косяків" інших. Ідеально виконана робота дозволить найкращим чином презентувати себе перед начальством, що сприятливо позначиться на кар'єрі. Сімейні клопоти — всупереч очікуванням — принесуть задоволення, так що варто присвячувати їм весь вільний час. Час сприятливий для схуднення: кілограми, які "пішли", швидше за все, вже не повернуться ніколи.

Телець (21.04 – 21.05)

На роботі не варто, як би про це не просили, брати на себе чужі обов'язки — заслуженою подяки за це все одно очікувати не доводиться, а перевтома може перешкодити виконати власну роботу. Серйозної уваги потребує власний будинок — можливо, доведеться змінювати меблі або робити ремонт: не варто зволікати з вирішенням цих питань — чим швидше вдасться їх позбутися, тим краще — можна буде спокійно перевести дух. Необхідно уникати застуди — вона може стати причиною різних захворювань, навіть тих, які — на перший погляд — ніяк не будуть зв'язані з переохолодженням.

Близнята (22.05 – 21.06)

Не варто реагувати на провокації, які можуть влаштовувати недобросовісні колеги, які бажають таким чином прибрати зі своєї дороги сильних конкурентів. Єдино правильна в таких випадках тактика — спокійно і впевнено робити свою справу, не звертаючи уваги на випади недоброзичливців, — у такому разі вони, усвідомивши всю безперспективність свого заняття, відмовляться від нього самі. Може виникнути спокуса поміняти старі взаємини на нові, які здаються більш привабливими, проте таке уявлення не більше ніж видимість. Відмова від шкідливих звичок позитивним чином позначиться на зовнішності.

Рак (22.06 – 22.07)

Тим, хто давно розмірковував про зміну роботи — а, можливо, і роду діяльності — настав час перейти від слів до справи. Найсприятливішим виявиться варіант, за якого хороший заробіток з'єднається з улюбленою справою, тому, можливо, найкращим вибором стане хобі — звівши його в статус основного — і бюджетоутворювального — заняття, вдасться отримати підстави для задоволення собою і життям. Самотнім представникам знака пощастить зустріти другу половинку, щоправда, за умови, що вони не будуть сидіти вдома під замком, а частіше стануть виходити в люди. Запорукою гарного самопочуття стануть заняття спортом.

Лев (23.07 – 21.08)

Робочі зусилля навряд чи увінчаються успіхом, тому варто подумати про незаплановану відпустку: кілька днів, взятих за свій рахунок, поповнять запас енергії, якої не вистачатиме в цей час, і підстьобнуть інтерес до роботи, на якій велика ймовірність отримання нового — перспективного — проєкту. В особистому житті на перший план вийде сім'я, якій усіма можливими — як моральними, так і матеріальними — способами необхідно буде продемонструвати свою любов і відданість, близькі люди обов'язково оцінять добре ставлення. Важливо уникати інфекції, яку легко підхопити в цей час: вона здатна спричинити серйозні ускладнення.

Діва (22.08 – 23.09)

Фінанси можуть надходити в значно меншій кількості, ніж те, до якого звикли представники знака, тому необхідно увімкнути режим розумної економії — він допоможе протриматися на плаву доти, доки матеріальні обставини не покращаться. Домашні клопоти, які в цей час накриють з головою, дозволять не тільки навести лад і затишок у домі, а також створити комфортну атмосферу для близьких людей, а й розслабитися і відпочити — робота вдома є для них найкращим релаксом. Небажано глушити виниклий біль таблетками — необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Терези (24.09 – 23.10)

На роботі важливо виявляти притаманну представникам знака дипломатичність — до того ж не тільки стосовно начальства, а й в спілкуванні з колегами, від яких, як може здатися на перший погляд, абсолютно нічого не залежить. Насправді це помилкова думка, і досить скоро їм вдасться в цьому переконатися. Відсутність взаєморозуміння з близькою людиною досить швидко може стати причиною розладу з ею, тому важливо знайти спільну мову, якої б сфери життя це не стосувалося. Важливо звернути увагу на стан імунітету і, за можливості, його підняти — більше гуляти і пити вітаміни.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

На перше місце вийде особисте життя, якому захочеться приділяти максимум свого часу: в результаті у тих, хто давно перебуває у шлюбі, можливий другий медовий місяць, а самотнім "світить" доленосна зустріч. Стан професійних справ буде незмінно тішити, але це не означає, що їх можна пускати на самоплив — навіть перебуваючи на відстані від офісу, бажано весь час тримати руку на пульсі, тоді і неприємних наслідків не очікується. Особливу увагу варто звернути на стан серцево-судинної системи: про критичний стан, на щастя, не йдеться, але варто вжити превентивних заходів — пропити курс вітамінів, сісти на дієту і більше гуляти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Є два способи зробити так, щоб наявних коштів вистачило на все: економити або знайти додаткову роботу. Перший варіант дозволить нічого не робити, але водночас якийсь час жити скромно, другий — змусить більше працювати, а й дозволити можна собі буде практично все з того, до чого звикли представники знака, так що вибирати, як забезпечувати свій добробут, кожному необхідно самостійно. Не варто ревнувати кохану людину, особливо якщо врахувати, що вагомих приводів для цього не буде. Важливо дотримуватися обережності — місяць загрожує травмами, як серйозними, так і незначними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Пошуки нової — цікавої — роботи можуть нарешті увінчатися успіхом: в колективі, в якому відтепер доведеться працювати, головне — спочатку поставити себе так, щоб колеги ставилися без панібратства і з повагою, так вдасться уникнути великої кількості проблем, які можуть виникнути в майбутньому. Тим, хто втомився від самотності, зірки подарують зустріч з людиною їхньої мрії — вони навіть не підозрювали, що вона може існувати не тільки у фантазіях, але і в реальності. Важливо звертати увагу на сигнали, які надсилає організм — схоже, у нього є привід для занепокоєння.

Водолій (21.01 – 18.02)

Найважливіше на роботі — зосередитися на виконуваних завданнях: неуважність, яка може з головою накрити в цей час, завадить їх правильного рішення, що може негативно позначитися на сумі, зазначеній в зарплатній відомості. Перезавантаження взаємин із близькою людиною, яка потрібна і важлива в цей час, призведе до того, що все можна буде почати з чистого аркуша — як правило, це цілюще позначиться на особистому житті. Можуть загостритися хронічні захворювання, про які представники знака вже встигли забути — тепер же необхідно буде згадати про прописану лікарем схему боротьби з ним.

Риби (19.02 – 20.03)

Перебуваючи в пошуках нової роботи, не варто поспішати і хапатися за першу-ліпшу пропозицію — зрештою, на ньому може виявитися не краще, а то й гірше, ніж на колишньому. Варто дослухатися до Шекспіра, який в таких випадках казав: "Миритися краще зі знайомим злом, ніж втечею до незнайомого прагнути". А ось в особистих взаєминах, схоже, саме час навести лад: якщо вони більше не приносять ні користі, ні задоволення, час змінити їх на більш перспективні. Якщо з'явиться така можливість, необхідно пройти повне медичне обстеження: будь-яку недугу краще захопити — і лікувати — на ранній стадії.

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