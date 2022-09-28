Зодіакальний гороскоп на жовтень 2022 року для всіх 12 знаків

Про те, на що треба звернути особливу увагу всім знакам зодіаку в жовтні цього року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонячне затемнення, яке відбудеться 25 жовтня, надає місяцю, що настає, відтінку фатальності. Все, що віджило свій вік – стосунки, процеси, люди й речі – йде у небуття, поступаючись місцем новому і перспективному. Зірки дадуть зрозуміти, що не варто чіплятися за минуле – воно вже не повернеться, необхідно зосередитися на майбутньому — станеться те, що має статися. Велика ймовірність важливих змін на фронті – багато з них буде досягнуто не військовим, а дипломатичним шляхом та силою слова.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

На перший план вийде тема партнерства – завдяки красномовству й шарму, якими нагородять представників знака зірки, їм вдасться не лише переконати у своїй правоті будь-якого – навіть найбільш незговірливого – опонента, а й зачарувати його. Успішними виявляться короткі поїздки – як професійні, так і особисті, та оформлення важливих документів – потрібно скористатися сприятливим моментом, щоб отримати їх на руки.

Телець (21.04 – 21.05)

Найважливіші для представників знака події – вдалі угоди, просування кар'єрними сходами і навіть службовий роман – відбудуться наприкінці місяця, та це не означає, що решта часу буде для них порожнім. Головне – не метушитися, намагаючись досягти всього й одразу, і пам'ятати: все, що для них дійсно важливе, станеться саме тоді, коли потрібно – не раніше, але й не пізніше.

Близнята (22.05 – 21.06)

Професійний забіг, який чекає на представників знака в цей час, розрахований на довгу дистанцію, тому необхідно запастися терпінням – результат того вартуватиме. Тим, хто наразі ще не знайшов сімейного щастя, зірки підготували приємний сюрприз: щонайменше, на них чекає яскравий роман, а щонайбільше – доленосне знайомство, яке цілком може завершитися маршем Мендельсона.

Рак (22.06 – 22.07)

Настає сприятливий час для улюбленої справи представників знака – прикрашання власного житла, починаючи від його декорування і закінчуючи ремонтом – тут вже у кого на що вистачить коштів. Важливо також приділити увагу рідним і близьким людям: вони не лише підтримають у відповідальний момент, а й допоможуть досягти необхідної душевної рівноваги.

Лев (23.07 – 21.08)

Робота з інформацією, крім професійного, матиме й життєве – практичне – значення: факти, які стануть відомі в цей час, стануть приводом для роздумів – вони допоможуть знайти вирішення давньої проблеми. Підписуючи документи, необхідно бути дуже уважними: ставити підпис можна лише після того, як буде прочитаний увесь текст – особливо те, що надруковане дрібним шрифтом.

Діва (22.08 – 23.09)

Місяць обіцяє бути успішним щодо фінансів, причому нові виплати надходитимуть не у вітчизняних грошових знаках, а у валюті, що надаватиме їм особливої цінності та значущості. У спілкуванні з керівництвом необхідно стримувати емоції, пам'ятаючи, що працюватиме народна мудрість "ти начальник – я дурень", тож бажано не ризикувати службовим становищем.

Терези (24.09 – 23.10)

Дні народження, які в цей час святкуватимуть представники знаку, розташують їх у центрі загальної уваги – не варто втрачати чудовий шанс для вирішення важливих питань як професійного, так і особистого характеру. До фінансів треба ставитися дбайливо – принаймні від великих витрат і серйозних інвестицій, навіть якщо вони здаватимуться дуже вигідними, бажано відмовитися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Активні дії у всіх сферах життя – навіть якщо вони були заплановані заздалегідь – краще відтермінувати. Зірки закликають представників знака провести переоцінювання цінностей і провести роботу над промахами, яких ви припустилися останнім часом. Звісно, повернутися назад і уникнути їх уже не вдасться, але зробити висновки на майбутнє можна і потрібно – вони допоможуть не помилитися в аналогічній ситуації.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Місяць мине під знаком спілкування з партнерами – до того ж як у діловій сфері, так і в особистому житті. В першому випадку можна буде розраховувати на допомогу, необхідну в робочій ситуації, у другому – на душевне тепло, якого представники знака так потребують цієї пори року. Ностальгія за минулим, яка може здолати ближче до кінця місяця, "лікується" дзвінком старому другові.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Від реалізації глобальних проєктів у цей час краще відмовитися – успішними вони не стануть. Стосунки з близькими складатимуться вкрай сприятливо – для того, щоб із ними порозумітися, не доведеться докладати жодних зусиль. Варто скористатися вдалими обставинами для того, щоб домовитися з керівництвом і бізнес-партнерами.

Водолій (21.01 – 18.02)

У професійному плані успіху досягнуть лише ті, хто готовий діяти рішуче і по-новому – вирішуючи питання по-старому, квадратно-гніздовим способом, досягти хоч яких-небудь серйозних висот не вдасться. Особисте життя порадує появою партнера з-за кордону: зірки не гарантують серйозних стосунків, але яскравий, запаморочливий роман обіцяють.

Риби (19.02 – 20.03)

Особливої уваги вимагатиме власна домівка: на одних представників знака чекає ремонт – можливо, й відновлення – житла, на інших – переїзд, аж до еміграції, що в наш час нікого не здивує. З відкриттям власного бізнесу бажано не поспішати – сприятливий час для такого починання ще не настав. Можливі несподівані фінансові надходження, наприклад, повернення старого боргу.

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