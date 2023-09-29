Зодіакальний гороскоп на жовтень 2023 року для всіх 12 знаків

«Характер» другого осіннього місяця багато в чому визначать два – останні цього року – затемнення: сонячне, яке відбудеться 14 жовтня у 22-му градусі Терезів, і місячне – 28 жовтня у 6-му градусі Тельця.

Настає час доленосних подій, екстремальних ситуацій і різких поворотів. Але є й хороша новина: вона полягає в тому, що саме в такі періоди можна «шаманити» зі своїм життям – позбавлятися непотрібного та закладати позитивну програму на майбутнє – на 19 років уперед, додаючи до цього лонглиста все, чого людина хоче досягти.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Боротьба за «місце під Сонцем» займе більшу частину місяця: впоратися з колегами-суперниками зможуть лише ті, хто підвищить планку та зможе її втримати. Якщо все зробити правильно, вже через два тижні перед представниками знака відкриються широкі професійні і, що важливо, фінансові перспективи.

Телець

Телець / Фото: Credits

Настав час підбивати попередні підсумки року, роблячи «роботу над помилками»: отримані внаслідок цього процесу висновки допоможуть винести важливі уроки зі своїх дій, які не дадуть зробити їх знову. Остання декада місяця принесе успішні фінансові угоди, причому їх результати, найімовірніше, будуть виражені у валюті, що свідчить про співпрацю із закордонними партнерами.

Близнята

Близнята / Фото: Credits

На перший план вийде спілкування з дітьми, яке буде дуже важливим, незалежно від їхнього віку: все це зовсім не означає, що вони завдадуть своїм батькам проблем – радше навпаки, потішать своїми успіхами. Час також сприятливий для змін у власній оселі, яка давно «просить» про удосконалення: головне, почавши ремонт, вчасно зупинитися, інакше процес може стати хронічним.

Рак

Рак / Фото: Credits

Основною темою місяця стане зміна місця проживання – можливий переїзд до нової квартири, регіону й навіть країни: обставини для цього складуться максимально сприятливі – перешкод на шляху не виникне, а на новому місці чекає успіх. У другій половині місяця можна – і треба – подумати про зміну роду діяльності: в нинішньому представники знака давно себе вичерпали – як морально, так і матеріально.

Лев

Лев / Фото: Credits

Відхід зі знака Чорного Місяця, який перебував там останні дев'ять місяців, дасть відчуття полегшення, радості життя та бажання активно діяти, чим обов'язково треба скористатися – справ останнім часом у представників знака накопичилася велика кількість. Переважно йтиметься про вирішення професійних питань, але й домом теж зайнятися не завадить, тим більше, що успіх супроводжуватиме у всьому.

Діва

Діва / Фото: Credits

Успішними виявляться будь-які професійні й фінансові проєкти, тому не варто зволікати з їхнім втіленням у життя – не варто втрачати шанси, адже доля недолюблює тих, хто нехтує тим, що вона дає. Входження до знака Чорного Місяця може бути небезпечним лише для тих, хто за останні кілька років мав неправедний спосіб життя, решті – тим, хто нічим себе не заплямував – хвилюватися через це не варто.

Терези

Терези / Фото: Credits

Події вересня багато в чому заздалегідь зумовлені долею, тому чинити їм опір не варто, однаково змінити щось не вдасться, тож краще пустити все на самоплив – можна буде заощадити сили й нерви. Вагомі грошові надходження принесуть із собою і серйозні витрати, яких не уникнути, тому від процесу накопичення доведеться відмовитися, бо зібрати гроші на велике придбання наразі не вдасться.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Прийдешній місяць – ідеальний час для аналізу професійної діяльності попереднього періоду: свої успіхи, навіть ті, що досягнуті з навіяння, необхідно обміркувати і взяти на озброєння. В емоційному відношенні бажано «залягти на дно», що передбачає мінімальне спілкування зі своїм оточенням – надмірна нервозність навряд чи сприятиме поліпшенню стосунків, радше навпаки.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Час мине у спілкуванні на всіх рівнях: зустрічей із важливими для представників знака людьми та теплих розмов із друзями, близькими й коханими буде так багато, що час буквально пролетить, залишивши після себе приємний післясмак. Втома, яка може чатувати в середині місяця, є закономірним наслідком напруженої роботи останнього часу, тому необхідно знайти час – і кошти – для відпочинку.

Козоріг

Козерог / Фото: Credits

«Гальмування» у професійній діяльності дратуватиме представників працелюбного знака, та оскільки вплинути на ситуацію не вдасться, необхідно змиритися і рухатися в тому темпі, який пропонують зірки. Співпрацювати краще з людьми здалеку – з далекого чи ближнього зарубіжжя: робота з ними обіцяє набагато більше перспектив, причому як у фінансовому, так і в кар'єрному плані.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

Можливо, з урахуванням реалій сьогоднішнього життя, це прозвучить дивно, але наступний місяць – чудовий час для подорожей, особливо якщо вони пов'язані з місцями сили й духовними пошуками. Просунутися кар'єрними сходами зможуть передусім ті, хто діями, а не словами продемонструє свої таланти і здібності безпосередньому керівництву, яке може про них і не здогадуватися.

Риби

Риби / Фото: Credits

У вирішенні будь-яких питань – як професійної, так і життєвої властивості – не варто розраховувати лише на себе – можна не впоратися, тому не просто можна, а треба просити про допомогу людей навколо – насамперед друзів і доброзичливо налаштованих колег. Тим, хто хоче виїхати за кордон, важливо скористатися моментом: саме зараз на їхньому боці успіх, який допоможе максимально швидко адаптуватися і комфортно влаштуватися в нових умовах.

Читайте також: