Зодіакальний гороскоп на жовтень 2024 року для всіх 12 знаків

Нинішній жовтень з повним правом можна назвати часом турбулентності – кільцеподібне сонячне затемнення 2 жовтня, яким він починається, запускає ланцюгову реакцію фатальних подій, вплив яких проте не лише можна, а й потрібно мінімізувати, якщо бути обережними.

Керуватися розумом і логікою в цей час зірки не радять, тому необхідно дослухатися до внутрішнього голосу – він у цей час особливо сильний, а його доводи виявляться вагомими та переконливими. Всі важливі проєкти бажано закінчити до 9 жовтня, після чого – аж до 4 лютого 2025 року – через перехід Юпітера до ретроруху жодні нові починання не будуть успішними. Яскраві – доленосні – події чергуватимуться із втомою, а збудження – з апатією, що може призвести до емоційного виснаження, тому не варто забувати про відпочинок і релакс.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / Фото: Credits

Основну увагу необхідно приділити дому та домочадцям: велика ймовірність операцій з нерухомістю, ремонту, налагодження взаємин між родичами різного віку, що дасть можливість уникнути горезвісного "конфлікту батьків і дітей". Ймовірним є отримання грантів і позичок, які дозволять набагато легше досягти амбітних професійних цілей, наслідком чого стане кар'єрне зростання.

Телець

Телець / Фото: Credits

Робочі справи доведеться вирішувати в авральному порядку. Головне в такій ситуації, хоч яким дивним це не видасться, робити все, не поспішаючи – таким чином вдасться уникнути цейтноту, який обов'язково призвів би до прикрих помилок. В особистому житті можливе як виникнення нових – завдяки аурі затемнення – довготривалих стосвнків, так і перезавантаження старих: внесення до них новизни продовжить зачарування одне одним.

Близнята

Близнята / Фото: Credits

Взаємозв'язок кохання та натхнення, коли перше народжуватиме друге, а потім навпаки, дозволить зробити творчість головною діяльністю наступного місяця, до того ж із хобі вона цілком може стати основним – бюджетоутворювальним – заняттям. Головне в ситуації, що склалася, не забути про дітей – звісно, тим, у кого вони є: вони вимагатимуть у цей час особливої уваги, особливо якщо йтиметься про підлітків.

Рак

Рак / Фото: Credits

Поява в житті представників знака нової симпатії (про кохання наразі говорити передчасно) може викликати невдоволення старших членів сім'ї, яким – зі зрозумілих причин – діставатиметься менше уваги: цей конфлікт інтересів доведеться врегулювати, не допускаючи крену в жоден бік. На роботі необхідно буде підтвердити свій авторитет, взявшись за складне завдання та успішно його реалізувавши.

Лев

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Отримуючи нову інформацію – переважно професійного характеру, – необхідно ретельно перевіряти її: відрізнити справжню від хибної буде непросто, але без такої процедури помилок не уникнути. Похмурість і понурість, обумовлені розташуванням зірок, не властиві представникам цього життєрадісного знака, тому необхідно стримувати емоції – вони негативно позначаться на стосунках.

Діва

Діва / Фото: Credits

Будь-які контакти, якої б сфери життя вони не стосувалися – від листування з родичами до романтичних послань, проходитимуть в епістолярному жанрі, тож головне – стежити за точністю формулювань: навіть одна кома може змінити сенс повідомлення. У фінансових операціях необхідно бути обережними, як, втім, і в особистому житті, де можливий роман з людиною, старшою за віком.

Терези

Терези / Фото: Credits

До емоційного вигоряння – як у роботі, так і в особистому житті – необхідно поставитися з розумінням: бажанню все кинути і бігти за гори й доли необхідно протистояти — згодом про нього доведеться пошкодувати. У фінансовому відношенні можна очікувати приємного сюрпризу, на який, втім, представники знака заслужили: вагомі грошові виплати – результат їхньої завзятої та натхненної роботи.

Скорпіон

Скорпіон / Фото: Credits

Позитивні зміни, які стосуватимуться насамперед особистого життя представників знака, призведуть до довготривалих – і не менш приємних – наслідків у вигляді освідчення та офіційного оформлення стосунків. У професійному відношенні не варто опиратися бажанню відійти в тінь – для активних та рішучих дій не вистачить моральних і фізичних сил, тож треба трохи зачекати.

Стрілець

Стрілець / Фото: Credits

Будь-які приємні події, в якій би сфері життя вони не відбувалися – а їх вистачатиме, – необхідно тримати в секреті: таке явище, як пристріт, ще ніхто не скасовував – не варто вводити у спокусу заздрощів людей, які важко переносять чужі успіхи. Незважаючи на загальне радісне життєве тло, необхідно буде приділити час своєму здоров'ю: тут будь-яким проблемам легше запобігти, ніж згодом лікувати.

Козоріг

Козоріг / Фото: Credits

Партнерські взаємини – від робочих до особистих – певний час можуть перебувати під ударом, зіштовхуючи лобами представників знака з їхніми коханими, друзями та колегами, але попереджені про це, вони зможуть уникнути прикрих сварок і конфліктів. У професійній сфері важливо керуватися не амбіціями, а раціоналізмом та необхідністю – лише так вдасться досягти поставленої мети.

Водолій

Водолій / Фото: Credits

На передній план вийдуть закордонні поїздки, які будуть пов'язані як з бізнесом, так і з особистим життям, причому успіх зірки обіцяють представникам знака на обох напрямках. Нові знайомства у другій половині місяця принесуть приємні життєві зміни як ділового, так і романтичного характеру – головне, не судити про людину, яка з'явилася поряд, "по одежі" – можна помилитися.

Риби

Риби / Фото: Credits

У професійному відношенні можливі конструктивні зміни – від роботи над новим проєктом до переходу на іншу роботу та зміни роду діяльності. При цьому важливим є те, що вони в будь-якому разі виявляться позитивними. Від занять екстремальними видами спорту та перевищення швидкості за кермом краще відмовитися, не варто ризикувати й фінансами – важливо пам'ятати про те, що береженого бог береже.

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