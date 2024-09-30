Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зодіакальний гороскоп на жовтень 2024 року для всіх 12 знаків

Зодіакальний гороскоп на жовтень 2024 року для всіх 12 знаків

Зодіакальний гороскоп на жовтень 2024 року / Фото: Credits

Нинішній жовтень з повним правом можна назвати часом турбулентності – кільцеподібне сонячне затемнення 2 жовтня, яким він починається, запускає ланцюгову реакцію фатальних подій, вплив яких проте не лише можна, а й потрібно мінімізувати, якщо бути обережними.

Керуватися розумом і логікою в цей час зірки не радять, тому необхідно дослухатися до внутрішнього голосу – він у цей час особливо сильний, а його доводи виявляться вагомими та переконливими. Всі важливі проєкти бажано закінчити до 9 жовтня, після чого – аж до 4 лютого 2025 року – через перехід Юпітера до ретроруху жодні нові починання не будуть успішними. Яскраві – доленосні – події чергуватимуться із втомою, а збудження – з апатією, що може призвести до емоційного виснаження, тому не варто забувати про відпочинок і релакс.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Основну увагу необхідно приділити дому та домочадцям: велика ймовірність операцій з нерухомістю, ремонту, налагодження взаємин між родичами різного віку, що дасть можливість уникнути горезвісного "конфлікту батьків і дітей". Ймовірним є отримання грантів і позичок, які дозволять набагато легше досягти амбітних професійних цілей, наслідком чого стане кар'єрне зростання.

Телець

Телець / © Credits
Телець / Фото: Credits

Робочі справи доведеться вирішувати в авральному порядку. Головне в такій ситуації, хоч яким дивним це не видасться, робити все, не поспішаючи – таким чином вдасться уникнути цейтноту, який обов'язково призвів би до прикрих помилок. В особистому житті можливе як виникнення нових – завдяки аурі затемнення – довготривалих стосвнків, так і перезавантаження старих: внесення до них новизни продовжить зачарування одне одним.

Близнята

Близнята / © Credits
Близнята / Фото: Credits

Взаємозв'язок кохання та натхнення, коли перше народжуватиме друге, а потім навпаки, дозволить зробити творчість головною діяльністю наступного місяця, до того ж із хобі вона цілком може стати основним – бюджетоутворювальним – заняттям. Головне в ситуації, що склалася, не забути про дітей – звісно, тим, у кого вони є: вони вимагатимуть у цей час особливої уваги, особливо якщо йтиметься про підлітків.

Рак

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Поява в житті представників знака нової симпатії (про кохання наразі говорити передчасно) може викликати невдоволення старших членів сім'ї, яким – зі зрозумілих причин – діставатиметься менше уваги: цей конфлікт інтересів доведеться врегулювати, не допускаючи крену в жоден бік. На роботі необхідно буде підтвердити свій авторитет, взявшись за складне завдання та успішно його реалізувавши.

Лев

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

Отримуючи нову інформацію – переважно професійного характеру, – необхідно ретельно перевіряти її: відрізнити справжню від хибної буде непросто, але без такої процедури помилок не уникнути. Похмурість і понурість, обумовлені розташуванням зірок, не властиві представникам цього життєрадісного знака, тому необхідно стримувати емоції – вони негативно позначаться на стосунках.

Діва

Діва / © Credits
Діва / Фото: Credits

Будь-які контакти, якої б сфери життя вони не стосувалися – від листування з родичами до романтичних послань, проходитимуть в епістолярному жанрі, тож головне – стежити за точністю формулювань: навіть одна кома може змінити сенс повідомлення. У фінансових операціях необхідно бути обережними, як, втім, і в особистому житті, де можливий роман з людиною, старшою за віком.

Терези

Терези / © Credits
Терези / Фото: Credits

До емоційного вигоряння – як у роботі, так і в особистому житті – необхідно поставитися з розумінням: бажанню все кинути і бігти за гори й доли необхідно протистояти — згодом про нього доведеться пошкодувати. У фінансовому відношенні можна очікувати приємного сюрпризу, на який, втім, представники знака заслужили: вагомі грошові виплати – результат їхньої завзятої та натхненної роботи.

Скорпіон

Скорпіон / © Credits
Скорпіон / Фото: Credits

Позитивні зміни, які стосуватимуться насамперед особистого життя представників знака, призведуть до довготривалих – і не менш приємних – наслідків у вигляді освідчення та офіційного оформлення стосунків. У професійному відношенні не варто опиратися бажанню відійти в тінь – для активних та рішучих дій не вистачить моральних і фізичних сил, тож треба трохи зачекати.

Стрілець

Стрілець / © Credits
Стрілець / Фото: Credits

Будь-які приємні події, в якій би сфері життя вони не відбувалися – а їх вистачатиме, – необхідно тримати в секреті: таке явище, як пристріт, ще ніхто не скасовував – не варто вводити у спокусу заздрощів людей, які важко переносять чужі успіхи. Незважаючи на загальне радісне життєве тло, необхідно буде приділити час своєму здоров'ю: тут будь-яким проблемам легше запобігти, ніж згодом лікувати.

Козоріг

Козоріг / © Credits
Козоріг / Фото: Credits

Партнерські взаємини – від робочих до особистих – певний час можуть перебувати під ударом, зіштовхуючи лобами представників знака з їхніми коханими, друзями та колегами, але попереджені про це, вони зможуть уникнути прикрих сварок і конфліктів. У професійній сфері важливо керуватися не амбіціями, а раціоналізмом та необхідністю – лише так вдасться досягти поставленої мети.

Водолій

Водолій / © Credits
Водолій / Фото: Credits

На передній план вийдуть закордонні поїздки, які будуть пов'язані як з бізнесом, так і з особистим життям, причому успіх зірки обіцяють представникам знака на обох напрямках. Нові знайомства у другій половині місяця принесуть приємні життєві зміни як ділового, так і романтичного характеру – головне, не судити про людину, яка з'явилася поряд, "по одежі" – можна помилитися.

Риби

Риби / © Credits
Риби / Фото: Credits

У професійному відношенні можливі конструктивні зміни – від роботи над новим проєктом до переходу на іншу роботу та зміни роду діяльності. При цьому важливим є те, що вони в будь-якому разі виявляться позитивними. Від занять екстремальними видами спорту та перевищення швидкості за кермом краще відмовитися, не варто ризикувати й фінансами – важливо пам'ятати про те, що береженого бог береже.

Читайте також:

На Курщині залишилися українці? Історичні факти, яких ви точно не знали!

На Курщині залишилися українці? Історичні факти, яких ви точно не знали!

Повʼязані теми:

Наступна публікація