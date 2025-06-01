Зодіакальний гороскоп на червень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Цього місяця велика ймовірність релігійних реформ, що супроводжуються гучним розголосом та конфліктами, інфляцією, банкрутствами на державному рівні, криз у банківській сфері та спроб обмежити видобуток нафти у всьому світі, що матиме серйозні фінансові наслідки. На менш глобальному — особистому — рівні багатьма керуватиме бажання жити з розмахом, нічого для цього не роблячи, але обставини дуже швидко поставлять таких любителів розкоші за чужий рахунок на місце, яке їм належить. Не виключено також відчуття фатальності, коли стане зрозумілим, що в житті нічого не можна змінити — все вже вирішено за нас на вищому рівні.

Про те, що чекає у цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Місяць мине під знаком численних контактів на всіх рівнях — від рідних та любих людей до колег та керівництва, отримання та оформлення важливих документів, а також нетривалих поїздок, що разом створить відчуття затребуваності та наповненості життя. Від другої декади місяця представники знака можуть розраховувати на солідну фінансову підтримку, яка дозволить їм виконати важливе для цього часу завдання — турботу про затишок та комфорт власного дому.

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Телець

У наступному місяці представникам знака пощастить як у коханні, так і у фінансах: планета кохання і розкоші Венера, що зайшла до їхнього гороскопу, створить сприятливі умови як для доленосних знайомств, так і для хороших заробітків. На порядку денному також залишиться епопея, що триває від попереднього місяця, пов’язана з облаштуванням — ремонтом або декоруванням — свого житла та налагодження взаємин із домівниками, які останнім часом залишають бажати кращого.

Близнята

Представники знака не лише святкують дні народження, а й взагалі перебувають у центрі уваги Всесвіту, що забезпечує їм Сонце, яке увійшло до цього знаку. Успіх у вирішенні фінансових питань, який прийде у другій декаді місяця, буде супроводжувати протягом цілого року, а це означає, що проблем — принаймні у цій сфері життя — не передбачається. Час також вдалий для операцій з нерухомістю та переїзду на нове місце проживання — зокрема й до іншої країни.

Рак

Поява в гороскопі представників знака могутнього Юпітера принесе в їхнє життя безліч подарунків у всіх сферах життя — від професійних та фінансових до господарських та особистих. До того ж наближення щастя виявиться нічим не гіршим за нього самого. Щоправда, для того, щоби щось отримати, необхідно буде спочатку провести «аудит» попередніх дій, для чого важливо зосередитися на своєму внутрішньому світі, скоротивши контакти із зовнішнім світом.

Лев

Дратівливість, яка буде властива представникам знака у першій половині місяця, треба «лікувати» спілкуванням з друзями та шанувальниками, яких — завдяки Венері, яка зробить їх привабливими не лише в особистому, а й у професійному сенсі — у цей час не бракуватиме. Також велика ймовірність зв’язків із далекими країнами: одним вони принесуть новий формат бізнесу, іншим — подорож до місць сили та нову життєву філософію.

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Діва

Активність, доведена — під впливом Марса, що перебуває в гороскопі, — до крайнього ступеня, може перерости до дратівливості і навіть агресії, але, якщо направити їх на вирішення професійних питань, результат виявиться вищим за будь-які похвали — так представникам знака вдасться довести, що вони здатні на більше, ніж мають зараз. Друга декада місяця принесе нових шанувальників, серед яких виявиться той самий — єдиний, з яким захочеться прожити життя.

Терези

У велику «бочку меду», головним складником якої стануть захопливі подорожі, зірки — насамперед Сатурн, що зайшов на знак майже на три роки, — додадуть «ложку дьогтю». Вона торкнеться стосунків із близькою людиною, які останнім часом залишають бажати кращого. Найімовірніше, перспектив вони вже не мають, тож не варто за них триматися — краще відпустити, тоді найближчим часом на зміну нинішньому партнерові обов’язково прийде новий.

Скорпіон

Матеріальні питання — під впливом Сонця, що зайшло до гороскопу, вирішуватимуться напрочуд легко, тому можна планувати важливі — професійні чи господарські — справи, які вимагають значних фінансових вкладень — їх супроводжуватиме успіх. Щоб уникнути напруженості у взаєминах із керівництвом, бажано триматися від нього якнайдалі — найкраще ближче до фіналу місяця вирушити у довгоочікувану відпустку

Стрілець

Службовий роман — яскравий і незабутній, але, найімовірніше, недовговічний — забезпечить Венера, що увійшла до будинку кар’єри гороскопу цього знака, вона ж подарує приємні події у взаєминах із партнером, які не мають жодного стосунку до роботи — головне, вирішити, що в цьому випадку важливіше і потрібніше. Продуктивною також виявиться турбота про себе — у вигляді відвідування салонів краси з антиейдж-процедурами — і свій дім, інтер’єру якого не завадить оновлення.

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Козоріг

На перший план вийде особисте життя, яке — за велінням Юпітера, що зайшов до гороскопу, — зміниться саме в той бік, який необхідний кожному конкретному представнику знака. На тих, хто поки що самотній, чекає важлива — доленосна — зустріч, тоді як інші, які вичерпали свої стосунки з близькою людиною, можуть розраховувати на безхмарне — без образ і конфліктів — розлучення, яке відкриває дорогу для нового шлюбу. До рутинної роботи треба поставитися з розумінням як до необхідної.

Водолій

Під впливом могутнього Юпітера, який на цілий рік зайшов до будинку роботи, представники знака можуть розраховувати на нову посаду з відповідною зарплатою або комфортніші умови, головне не конфліктувати — ні з колегами, ні, тим паче, керівництвом. Імовірний також переїзд до нового будинку або квартири, що перевершують колишні за метражем або розташовані у престижнішому районі. Перспективним — насамперед у фінансовому сенсі — заняттям стане творчість.

Риби

Всі думки представників знака в наступному місяці будуть зайняті тим, що так чи інакше пов’язано з їхньою сім’єю — батьками і дітьми — і власним будинком. Але найважливішим для них стане щастя в особистому житті, яке забезпечить їм всесильний Юпітер, що зайшов до гороскопу, — цей аспект стане найщасливішим у році, до того ж, для всіх знаків зодіаку, так що в жодному разі не можна упустити сприятливий та рідкісний шанс знайти кохання.