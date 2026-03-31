ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
6 хв

Зодіакальний гороскоп на квітень 2026 року для всіх 12 знаків

Цьогорічний квітень починається в повню у знаку Терезів, а це означає, що протягом усього місяця головну роль у нашому житті відіграватиме дипломатія.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Associated Press

Вона потрібна і важлива в будь-яких сферах життя, але особливо значуща в питаннях військових дій — можливо, їхній результат у цей час вирішуватиметься не на полі бою, а на переговорах.

Негативні моменти в середині місяця ще дадуть про себе знати, але ближче до його фіналу людство, хоч і з запізненням, почне розуміти, що краще не воювати, а насолоджуватися життям. Домовленостей потрібно — і дуже важливо — досягати і в робочих, і в особистих взаєминах, конфронтація, якої бажано уникати завжди, сьогодні — особливо небезпечна.

У глобальному плані є ймовірність чергового масового переселення людей, особливо це може торкнутися прибережних районів різних країн. Також у середині квітня через певну загальмованість процесів головного мозку важливо бути максимально обережними за кермом.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Як подарунки до дня народження, які представники знака святкуватимуть більшу частину місяця, зірки приготували для них чимало сюрпризів: везіння у всіх життєвих сферах і гарний настрій. Єдине, чого варто остерігатися, то це надмірної емоційності — вона може стати причиною безвідповідальних вчинків, за які вже наприкінці місяця доведеться відповідати. Можна ухвалювати важливі рішення стосовно дій та подій, спрямованих на перспективу — вони виявляться успішними й призведуть до позитивних змін.

Телець

Шарм і привабливість в очах протилежної статі, якими зірки обдарують представників знака, не скасує втома, накопичена за довгу й непросту зиму. Відпочинок, незважаючи на його пасивний характер, необхідно витратити з користю: проаналізувати ситуацію в житті, що склалася, зробити висновки зі своїх вчинків, щоб у майбутньому повторити — й перевершити — успіх та уникнути помилок. Остання декада квітня принесе не лише дні народження, а й події, що виявляться настільки ж неочікуваними, наскільки й приємними.

Близнята

Активний і плідний місяць, який буде присвячений важливим починанням у найрізноманітніших сферах життя, але особливо затребуваними й успішними стануть професійна та фінансова діяльність. Приголомшливих результатів представники знака зможуть досягти, використовуючи свій гострий розум і вміння порозумітися навіть із найнепримиреннішими партнерами й колегами. Наприкінці квітня велика ймовірність подій, які перевернуть життя з ніг на голову, в деяких випадках — у буквальному сенсі слова.

Рак

Квітень мине під знаком довгоочікуваного професійного і кар’єрного зростання. Щоправда, для цього доведеться вийти із зони комфорту, виявивши невластиві представникам знака якості — енергійність, напористість і наполегливість, а в деяких випадках упертість і навіть агресію, але і результат того вартий. За розв’язанням складних питань, що можуть зачепити як ділову, так і особисту життєву сферу, варто звернутися до друзів, підтримка яких у цей час виявиться неоціненною — головне, не соромлячись, попросити їх про неї.

Лев

Не варто опиратися бажанню вирушити в поїздки і подорожі — вони виявляться успішними в будь-якому разі, але особливу увагу слід звернути на ті, що несуть розширення горизонтів, тобто пов’язані з відвідуванням місць сили. Щоправда, і без пригод у дорозі не обійдеться, але, оскільки закінчаться вони вдало, представникам знака навіть сподобається той факт, що вони опиняться в центрі яскравих і незабутніх подій. У розв’язанні професійних питань та в особистому житті головну роль відіграватимуть зарубіжні партнери — на них можна буде опертися в будь-яких ситуаціях.

Діва

Операції з фінансами та нерухомістю виявляться вдалими й вигідними — тут представникам знака вдасться розв’язати всі питання з максимальною вигодою, що не може не тішити. Звісно, доведеться докласти серйозних зусиль і побігати по кабінетах, що для представників цього спокійного й, загалом, домашнього знака може стати важким завданням, але результат буде того вартим. Ще одна гарна новина — можливість романтичних стосунків, які, розпочавшись у цей час, стануть як яскравими й незабутніми, так і тривалими.

Терези

На перший план вийде бурхливе публічне життя, яке принесе не тільки виходи у світ з усім притаманним представникам знака блиском і виступи перед широкою аудиторією, а й нові знайомства — як ділового, так і особистого характеру. У будь-якому разі стосунки розвиватимуться стрімко, а це означає, що нові люди доволі швидко посядуть серйозне місце в житті представників знака, і тут дуже важливо не дати їм перейти межу і не дозволити сісти собі на шию. Остання декада місяця — вдалий час для підписання важливих договорів.

Скорпіон

Велика кількість роботи, яка впаде на представників знака в цей час, зробить необхідною сувору дисципліну і чітку організацію всіх запланованих справ, інакше здійснити задумане не вдасться. Тотальну зайнятість врівноважить бурхливе особисте життя, в якому можливі найнесподіваніші — і такі, що працюють на перспективу, повороти. Не варто забувати і про здоров’я — зірки радять використовувати будь-яку можливість для того, щоб пройти повне або часткове обстеження і взяти до уваги рекомендації лікаря.

Стрілець

Енергії весни активують особисте життя, де вельми вірогідним є службовий роман, і відповідні переживання, що забезпечить представників знака не лише гарним настроєм, а й натхненням, необхідним для роботи й творчості. Не варто залишати поза увагою своїх дітей, незалежно від їхнього віку: у цей час вони будуть особливо чутливими до виховних моментів. Доречною стане турбота про власну зовнішність, для цього складуться сприятливі — зокрема, й фінансові — умови, не варто упускати вдалого шансу.

Козоріг

Особливої уваги потребуватиме власний дім, де можлива купівля нової нерухомості, ремонт — аж до повного перепланування, а, можливо, і переїзд на нове місце проживання. Головне — не звести всі заняття місяця до баночок з фарбою і рулонів шпалер, забувши про особисте життя, яке може принести несподівану закоханість — найімовірніше, йтиметься про стосунки із зарубіжним партнером. В останню декаду місяця господарські клопоти відійдуть на другий план, пристрасті вляжуться, і в цей час представники знака відчують спокій і умиротворення.

Водолій

У паперовій роботі, що передбачає вивчення документів і підписання важливих договорів, крім виконання безпосередніх завдань, важливо звертати увагу на інформацію, яка стане доступною в результаті — вона може виявитися дуже важливою, до того ж, не тільки в професії, а й в особистому житті. Велика ймовірність значної кількості коротких, але успішних поїздок ділового та особистого характеру. Остання декада місяця приверне увагу до власного дому, який давно потребує зміни «декорацій»: саме час придбати новий текстиль і парочку ваз.

Риби

Тема фінансів, яка хвилюватиме представників знака, принесе як хороші заробітки, так і солідні, але необхідні витрати — головне, щоб баланс між надходженнями і витратами був врівноважений, без перекосів у будь-який бік. Стосунки з близькою людиною, яка перебуває в іншій країні, виллються у жваве листування, але є небезпека, що почуття підуть у слова — уникнути цього можна, хоча б час від часу влаштовуючи романтичні зустрічі. Утім, є й імовірність нового знайомства, і тут доведеться робити вибір.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie