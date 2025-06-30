Зодіакальний гороскоп на липень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Зворотним боком цієї ідилії стане входження Нептуна до ретроградної фази, яке занурить нас у безодню ілюзій: все здаватиметься нам кращим, ніж є насправді. Після повернення планети у стаціонарне положення полуда спаде, і ми побачимо речі в їхньому справжньому світлі, що далеко не завжди може бути приємним. Щоб мінімізувати наслідки, бажано зберігати хоча б деяку частку критичності мислення.

Про те, що чекає на цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Центром тяжіння представників знака стане власна оселя, у якій можливі будь-які — зокрема й дуже приємні — події: купівля житла своєї мрії, переїзд до нового помешкання і повноцінний ремонт, який перетворить звичайні інтер’єри на палацові, головне — не експериментувати з фінансами. Вишенькою на торті стане святкування новосілля, на яке рекомендується запросити всіх родичів — навіть тих, з ким ви давно не спілкувалися.

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Телець

Активізується зона кохання і розкоші, що передбачає як бурхливі романи, так і подарунки — зокрема й дороговартісні — від коханих людей. Спілкування на всіх рівнях — як професійному, так і особистому, в першому разі принесе користь — результатом може стати підписання вигідних контрактів, а в другому — приємні емоції, але особливо душевні зустрічі відбудуться під дахом власної домівки. У стосунках з дітьми потрібно виявляти поступливість — це дозволить уникнути напруженості.

Близнята

Починається період змін, який спочатку буде нетривалим, але через деякий час повториться і цього разу виявиться тривалішим. Різкі життєві повороти, які іншим здаються неприємними й обтяжливими, представники знака сприймуть з цікавістю і навіть задоволенням — вони полюбляють пригоди, і їх не бентежить навіть авантюрний ухил. Ділові угоди будуть успішними лише в першій половині місяця, після 18 липня від них краще відмовитися.

Рак

Нинішній місяць принесе фантастичне везіння, яке може створити умови для ключових змін у кар’єрі. Ймовірний різкий — можна навіть сказати, квантовий — стрибок, який передбачає отримання нової посади, аж до керівної. Головне — бути готовими до такого розвитку подій, щоб не проґавити чудовий — єдиний у своєму роді — шанс. Для бізнесу добра лише перша половина місяця, зате тут можна розраховувати на неабияку частку везіння.

Лев

Приємні новини, а слідом і позитивні події будуть тісно пов’язані з зарубіжжям, на партнерів, які там живуть — як ділових, так і особистих, — цілком можна буде покластися. Завадити в досягненні поставлених цілей може втома, тому дуже важливо дотримуватися режиму роботи й відпочинку, чергуючи перше з другим. Ще краще — вирушити у відпустку, тим паче, що літній час максимально цьому сприяє. Що далі вирушать представники знака, то краще — як для них, так і для їхньої сім’ї.

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Діва

Місяць сприятливий для улюбленого заняття представників знака — аналізу ситуації, що склалася в житті й на роботі: зроблені зрештою висновки підштовхнуть до роботи над проєктами, які давно назріли, але з якоїсь причини досі не були реалізовані. Напруженість у спілкуванні з друзями навряд чи сприятиме покращенню взаємин із ними, тож не варто занадно емоційно реагувати на їхні слова і вчинки — треба навчитися прощати не лише свої, а й чужі помилки.

Терези

До пропозиції перейти на нове місце роботи і навіть повністю змінити сферу діяльності необхідно поставитися з розумною обережністю: перш ніж ухвалити остаточне рішення, необхідно якомога більше дізнатися про свої посадові обов’язки та зважити всі доводи за і проти. Особисте життя порадує приємними змінами: самотні представники знака знайдуть другу половинку, а на тих, хто давно і щасливо перебуває у стосунках, чекає їхнє перезавантаження.

Скорпіон

На перший план у представників знака вийде розширення горизонтів — як у прямому, так і в переносному значенні. Можна — і навіть потрібно — вирушати в подорожі, вони дозволять не лише відпочити, змінивши набридлу обстановку, а й дізнатися багато нового. Час також сприятливий для тих, хто збирається вступати до навчальних закладів — зараз саме час подавати документи і долучатися до духовних знань. Висока ймовірність несподіваних — і водночас вагомих — грошових виплат.

Стрілець

Фінанси, яких потребуватимуть представники знака, прийдуть з найрізноманітніших джерел, але головними їхніми спонсорами стануть державні структури та міжнародні організації, які можуть надати солідні гранти. Приверне до себе увагу й особисте життя: випадковий знайомий — найімовірніше, громадянин іншої країни — не лише затримається поруч надовго, а й може привести до виникнення серйозних стосунків з довготривалими перспективами.

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Козоріг

Зірки, які вишикувалися в гороскопах представників знака, принесуть різні, але однаково несподівані події: самотні можу одружитися або вийти заміж, а ті, чий шлюб вичерпав себе, — розлучитися, проте як перші, так і другі можуть з успіхом виступати перед публікою у всіх жанрах. Закордонні поїздки можуть бути пов’язані не лише з вирішенням професійних питань, а й з придбанням нерухомості — треба хоча б придивитися і прицінитися до неї.

Водолій

Максимум часу другого літнього місяця — принаймні на думку зірок — необхідно витратити на відпочинок, якого вже давно потребують представники знака. Чим би вони водночас не займалися — подорожували чи проводили час на пляжі, дуже важливо будувати довгострокові плани — як професійні, так і творчі. В цей час фантазія перевершить будь-які межі, тож не можна ігнорувати перспективні ідеї, які з’являться у цей час.

Риби

Кохання, яке спалахнуло раптово, може «накрити» не лише вільних, а й одружених представників знака, проте як саме вчинити в такому разі — вибрати стабільність чи нове яскраве почуття — вирішувати лише їм самим. У взаєминах з професійними та діловими партнерами може виникнути серйозна напруженість, коли начебто якась сила підштовхуватиме до сварок і конфліктів, тому дуже важливо тримати себе в руках і не піддаватися на ймовірні провокації.