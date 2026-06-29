Зодіакальний гороскоп на липень 2026 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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У деяких країнах може відбутися зміна яскравих харизматичних лідерів — особливо це стосується королівських осіб — і навіть цілих режимів, що може стати наслідком змов. Натомість з’являться нові політичні та релігійні діячі, а також цілі релігійні течії.

Існує велика ймовірність виникнення аварійних ситуацій, вибухів та стихійних лих, пов’язаних із водою, — особливо вночі, що свідчить про необхідність дотримуватися обережності.

Те, що відбувається, може викликати у багатьох з нас ностальгію за минулим, коли, як нам тепер здається, все було краще, але, оскільки це неможливо, доведеться пристосовуватися до нових умов, які зовсім не такі погані, як може здатися. У цей час дуже важливо берегти сімейні та — особливо — романтичні стосунки, оскільки конфлікти, що виникли в цей період, можуть зруйнувати їх остаточно й безповоротно.

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Незважаючи на нові — і ефективні — тенденції в медицині, від пластичних операцій слід відмовитися — надто велика ймовірність того, що щось піде не так.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Більшу частину часу та левову частку енергії доведеться присвятити власному дому, де доведеться як усувати численні — переважно дрібні — несправності, так і наводити лад та створювати затишок — наприклад, роблячи ремонт.

У розв’язанні робочих питань найголовніше — обрати правильну стратегію, лише так можна буде досягти успіху — як професійного, так і фінансового. Найбільш щасливими виявляться представники цього знака, які так чи інакше пов’язані з творчістю — їхня креативність у буквальному сенсі слова не знатиме меж.

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Телець

У розв’язанні професійних — і особистих — питань головну ставку слід робити на вміння розмовляти і, найголовніше, домовлятися, тому бажано буде задіяти всі властиві — і невластиві — представникам цього знака красномовність та переконливість.

Перша декада місяця — і це дуже гарна новина — ідеально підходить для витрат: будь-які закупи виявляться більш ніж вдалими, а час, що залишився, дозволить відновити та примножити свій фінансовий стан. У стосунках з коханою людиною відбудеться давно назріле перезавантаження, що значно їх покращить.

Близнята

Період нестабільності, який триватиме для представників цього знака до першої декади серпня, — не найвдаліший час для професійних досягнень, тому за найменшої нагоди бажано присвятити хоча б частину часу відпочинку, що влітку цілком логічно.

Тим більше, що зірки подбають про їхній фінансовий добробут: кошти надходитимуть вчасно і в кількості, що навіть перевищуватиме очікуване, а це означає, що вдасться дозволити собі не тільки багато приємних закупів, а й подорож своєї мрії, яка, зі зрозумілих причин, у кожного своя.

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Рак

Святкуючи свої дні народження, більшість з яких припадає саме на липень, представники цього знака ні в чому не відчуватимуть нестачі: можна запрошувати гостей, накривати стіл і отримувати подарунки.

Оточення приділятиме вам багато уваги і, як наслідок, заслуженої симпатії, головне — у разі, якщо вам здаватиметься, що її бракує, — нікому не висувати відповідних претензій та вимог. В останній декаді місяця можна — і потрібно — укладати будь-які, але, насамперед, ділові та фінансові угоди, вони цілком можуть стати угодою століття.

Лев

Цей місяць є дуже важливим для представників цього знака, оскільки він закладає основу для сприятливих змін на рік наперед, але на них зможуть розраховувати лише ті представники знака, які ні в чому не провинилися — ні перед зірками, ні перед людьми з оточення, решті доведеться опрацьовувати свою карму.

Головне в цей час — аналізувати свої вчинки, скоєні раніше, і думати про те, як виправити свої помилки, тому більша частина місяця призначена для відпочинку, а його завершення стане початком активної діяльності.

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Діва

Представникам цього знака, чим би вони в цей час не займалися, доведеться багато — і не без задоволення — спілкуватися зі своїми друзями, які зможуть надати їм посильну допомогу як у роботі, так і в побуті, а також подарувати масу приємних емоцій і вражень під час відпочинку. Не виключено й появу людини з минулого, розставання з якою дуже їх засмучувало, а тепер вдасться виправити помилки, припущені тоді.

У справах у перших двох декадах місяця краще не упиратися — користі від цього однаково не буде, а ось у стосунках із коханою людиною можливі довгоочікувані сюрпризи.

Терези

Незважаючи на розпал літа, у гороскопі активізується сектор кар’єри, чим обов’язково слід скористатися тим представникам знака, хто давно мріє про нову посаду та відповідне підвищення зарплати. Водночас професійні успіхи не виключають приємних моментів в особистому житті — особливо це стосуватиметься тих, хто поки що самотній: у результаті вони можуть встановити статус «у стосунках».

Тим, чий шлюб уже вичерпав себе, варто звернути увагу на нових знайомих — один із них цілком може виявитися партнером, з яким захочеться провести все своє життя.

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Скорпіон

На перший план вийдуть закордонні зв’язки — як професійні, так і особисті, — але особливо вдалими виявляться подорожі, пов’язані з набуттям знань та пошуком місць сили. Розв’язання важливих робочих питань бажано відкласти до кращих часів — як мінімум, до початку наступного місяця.

Симпатія з ноткою флірту, яка може виникнути в цей час, навряд чи приведе до серйозних стосунків, але приємні емоції та незабутні враження гарантує, тож відмовлятися від знайомства, яке може відбутися в цей час, не варто.

Стрілець

Представникам цього знака необхідна підтримка — як моральна, так і матеріальна — у цей час надходитиме з-за кордону, а захопливі подорожі дозволять відпочити й відновити сили, які останнім часом перебувають на межі виснаження. Успіхів у роботі вдасться досягти завдяки не лише працьовитості, а й шарму та чарівності, якими наділять представників цього знака зірки.

У стосунках з дітьми — особливо підліткового віку — можливі суперечки та непорозуміння, але терпіння та повага до чужої думки, особливо якщо йдеться про власну дитину, відіграють свою роль.

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Козоріг

Місяць, коли представникам цього знака потрібно не тільки інтенсивно працювати, а й, попри притаманну їм скромність, демонструвати свої досягнення оточенню, до того ж не лише керівництву, а й колегам: хороший піар ще нікому не зашкодив.

Стосунки з іноземним партнером, які мають серйозні — у деяких випадках навіть шлюбні — перспективи, почнуться з романтичного листування та спілкування в месенджерах, а закінчаться серйозними стосунками, а згодом і їхнім офіційним оформленням. Зірки також обіцяють значне фінансове підкріплення, що виявиться дуже доречним.

Водолій

Сила представників цього знака — у спілкуванні: підібравши потрібний тон і знайшовши відповідні слова, вони зможуть домовитися з будь-яким співрозмовником, особливо якщо спілкування стосуватиметься ділових і фінансових питань із серйозними перспективами.

Досягти успіхів у роботі вдасться лише за умови наполегливої праці, спрямованої на досягнення професійних цілей. Більшу частину місяця техніка підводитиме, що може призвести до затримок і зривів важливих проєктів, це необхідно враховувати під час їхнього планування.

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Риби

Закоханість і творчість, будучи взаємопов’язаними та взаємозалежними, позитивно впливатимуть одна на одну, посилюючи приємні емоції як від першої, так і від другої. А ось стосунки з дітьми можуть викликати невдоволення, яке — щоб уникнути конфліктів — потрібно стримувати.

Відчуття дежавю, яке може переслідувати представників цього знака, змусить їх розв’язувати питання, які в минулому залишилися незавершеними — найімовірніше, вони стосуватимуться нерухомості, її ремонту, купівлі чи продажу та переїзду на постійне місце проживання до іншої країни.

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