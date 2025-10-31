Зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

Тож не дивно, що саме в цей час відбувається велика кількість суспільних реформацій — революцій, державних переворотів, силового захоплення влади, серйозних сутичок.

Енергії нинішнього листопада будуть спрямовані на процеси коригування і виправлення багато чого з того, що людство накоїло в попередній часовий період. Зокрема, можуть статися і події світової важливості — насамперед, пов’язані з війною Росії проти України, де можна — нарешті — очікувати гарних новин.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Розв’язання важливих — насамперед, фінансових — питань бажано приурочити до першої половини місяця, тож тим, хто не встигне цього зробити, необхідно перенести такі плани на інший час. Як професійні, так і особисті справи багато в чому стосуватимуться зарубіжжя — саме вони обіцяють стати особливо успішними. У будь-якому разі головне — не поспішати: квапливість — найкращий спосіб завалити будь-яку важливу і серйозну справу.

Телець

Круті життєві повороти призведуть до різких змін — як у професійному плані, так і в особистому житті. Будь-які починання виявляться успішними, тож не варто даремно гаяти час, втрачаючи щасливий шанс на втілення в життя проєктів, які ще вчора здавалися мріями. Вдалими виявляться відвідини публічних місць — від музеїв до театрів і концертних залів — і зустрічі зі старими друзями, з якими буде про що поговорити.

Близнята

На серйозні й масштабні проєкти в цей час ліпше не замахуватися — на успіх від їхнього втілення в життя чекати не доводиться, але можна — і потрібно — займатися повсякденною, рутинною роботою, яка наведе лад не тільки в справах, а й у думках — вони останнім часом серйозно заплуталися. Можливі непорозуміння у стосунках із партнерами — як колегами, так і близькими людьми, не варто чекати, що все заладнається саме собою — бажано одразу ж порозумітися.

Рак

Минуле, яке повернеться в життя, можна — і потрібно! — зробити сьогоденням і майбутнім. Повернення до старих, відкладених у довгу шухляду проєктів дасть змогу виявити в них серйозні перспективи, а колишнє кохання не лише повернеться, а й заграє новими фарбами, точніше, почуттями. Конфліктів на роботі, які вірогідні в цей час, необхідно уникати — особливо це стосується керівництва, але й із колегами варто бути обережнішими — вони можуть бути налаштовані надто недоброзичливо.

Лев

Головною темою листопада стануть справи домашні, до того ж торкнуться вони всіх пов’язаних із цим боком життя сфер. Особливу увагу необхідно приділити дітям, а тим, хто поки що їх не має, — коханим: турбота як про перших, так і про інших вбереже їх від необачних вчинків. Час також сприятливий для продажу й купівлі нерухомості: як у першому, так і в другому разі можуть трапитися чудові варіанти — не варто втрачати можливість якісно поліпшити своє життя.

Діва

Багато часу доведеться провести, працюючи з документами, які потребуватимуть від представників знака пильної уваги: навіть незначна або друкарська помилки можуть мати серйозні наслідки, тож звертати увагу необхідно на кожну літеру — в буквальному сенсі слова. Велика ймовірність зміни місця проживання — переїзду не лише до нової квартири, а й до іншого міста і навіть країни, що може стати початком нового — щасливого — життєвого етапу.

Терези

Місяць принесе багато різного роду поїздок — переважно вони стосуватимуться розв’язання робочих питань, але не варто відмовлятися і від можливості трохи відпочити — моральні й фізичні сили потребують відновлення. Є ймовірність, що знадобиться допомога родичам — зокрема й не найближчим, а також сусідам: незважаючи на зайнятість, необхідно її надати, тоді — в разі проблем — можна буде розраховувати на відповідну реакцію з їхнього боку.

Скорпіон

На початку місяця необхідно переглянути старі — складені раніше — плани, частина з яких застаріла і не вписується в нову життєву ситуацію. Будь-яка діяльність представників знака набуде серйозного масштабу, особливо це стосуватиметься фінансів: заробітки різко зростуть, але разом із ними збільшаться і витрати. Бажано докласти зусиль до того, щоб вони не перевершили доходів, — відмовитися від купівлі речей, які не є нагальною потребою.

Стрілець

Більша частина місяця піде на підбиття підсумків чергового особистого року: необхідно провести «аудит», який дасть змогу визначити, що протягом попередніх дванадцяти місяців було зроблено правильно, а де — свідомо чи ненавмисно — довелося припуститися непробачних помилок. Таке усвідомлення є важливими кроками на шляху до виправлення ситуації в тих сферах, якими представники знака особливо незадоволені. Усе зміниться на краще 23 листопада, від цього дня вони почнуть святкувати дні народження.

Козоріг

Хоч би чим займалися представники знака — а, найімовірніше, це, за традицією, буде розв’язання професійних питань — найголовніше для них не поспішати. Поспішаючи, можна буде наробити прикрих помилок, які згодом доведеться довго виправляти. Зустріч зі своїм колишнім або колишньою, незважаючи на багатообіцяльний початок у вигляді сплеску приємних емоцій, в остаточному підсумку покладених на неї сподівань не виправдає, тож на продовження романтичних стосунків чекати не варто.

Водолій

Відчуття того, що все давно визначено долею і вирішено за них, яке може принести представникам знака неприємне відчуття приреченості, до реального стану речей стосунку не має. Воно — лише вплив планет, які розташувалися на небі певним чином, тож і перейматися із цього приводу не варто. А ось повертатися до старих — досі не вирішених — проблем не лише можна, а й потрібно — їхнє врегулювання відкриє шлях для нових і перспективних проєктів.

Риби

Обставини тягнутимуть представників знака в різні — часом протилежні — боки, тому без самоорганізації та дисципліни просунутися вперед у професійному й фінансовому плані не вдасться. Особливу увагу необхідно звернути на співпрацю із зарубіжними партнерами, можливе навіть перенесення свого бізнесу до іншої країни — такий крок принесе серйозний успіх. Найкращими «ліками» в цей час стане морське повітря, що треба враховувати, плануючи поїздки.