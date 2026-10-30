Зодіакальний гороскоп на листопад 2026 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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У першій половині місяця життя призупиниться — у цей час не варто розраховувати на якісь важливі та значущі події, а ось після його «екватора» нарешті вдасться розв’язувати важливі питання — як професійного чи побутового, так і особистого характеру.

Остання декада листопада принесе позитивну енергію та несподівану легкість, що дозволить сприймати своє життя та світ загалом без відчуття трагічності та приреченості. Від 26 листопада і до середини липня 2027 року ми перебуватимемо під впливом Марса у знаку Діви, а це означає, що у світі встановиться ідеальний лад, хоча методи, якими це буде зроблено, важко назвати м’якими.

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Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

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Овен

Небажано форсувати події у всіх сферах життя та діяльності без винятку; слід змиритися з тим, що все відбудеться в той час, який визначено зірками — від волі представників знака нічого не залежить, тому має сенс просто зачекати.

Будь-які партнерські — особисті, дружні та навіть робочі — стосунки стануть джерелом позитивних емоцій, а також додадуть життю сенсу, на який раніше розраховувати не доводилося. У роботі до розв’язання будь-яких питань потрібно підходити з творчої точки зору — це допоможе знайти нестандартний вихід.

Телець

Яскраве суспільне життя та службовий роман, які в цей час можуть очікувати представників цього знака, вимагають доглянутого — і, що не менш важливо, — молодявого зовнішнього вигляду, тому інтерес до відповідних процедур — особливо у жінок — виявиться цілком зрозумілим і виправданим.

Важливі події можуть відбуватися й у власному домі, де можливий довгоочікуваний ремонт і не менш очікуване переселення — до іншої квартири, міста чи навіть країни — на останній варіант зірки радять звернути особливу увагу.

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Близнята

У плані, який на цей час склали для представників цього знака зодіаку, передбачено багато рутинних справ, роботи з інформацією та коротких ділових поїздок з професійною та фінансовою метою.

Але, незважаючи на, здавалося б, нудні заняття, існує велика ймовірність яскравих подій — переважно у особистому житті, яке представники цього знака — через професійну зайнятість — останнім часом часто відсувають на другий план, але тепер настав час вивести пов’язані з нею події на перший план, чого вона цілком заслуговує.

Рак

У фінансовому плані, що завжди є дуже важливим для представників цього знака, вдасться зберегти рідкісний, але необхідний баланс: витрати врівноважуватимуть заробітки — і навпаки. В особистому житті стане на одну таємницю менше, що дозволить поліпшити стосунки, які — через недомовки та недосказаність — останнім часом зайшли в глухий кут.

Розвиваючи таланти дітей, слід приділити особливу увагу їхнім творчим здібностям — саме вони з часом дадуть змогу їм досягти значних успіхів, про що варто подбати вже зараз.

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Лев

На перший план у представників цього знака вийдуть справи, пов’язані з власним будинком та членами сім’ї: у першому випадку можна ставати до довгоочікуваного ремонту, у другому — подбати про тих родичів, які опинилися у скрутному становищі. Допомогти їм — цілком до снаги представникам цього знака.

Дратівливість, яка може охопити вас у цей час, як не дивно, зіграє позитивну роль: вона дозволить у спокійному режимі «розподілити» справи, що накопичилися останнім часом. Кінець місяця принесе значні події у всіх сферах життя.

Діва

Спілкування з оточенням, незалежно від того, на якому рівні воно відбувається, буде максимально результативним, тому важливі розмови — як із коханою людиною, так і з керівництвом — слід запланувати саме на цей час.

У разі потреби фінансова допомога надійде з найнесподіванішого джерела — представники цього знака не залишать вас без підтримки. Особливу увагу слід приділити кар’єрному зростанню, яке можливе в цей час — варто докласти зусиль, щоб якнайкраще проявити себе перед керівництвом і колегами.

Терези

Магнетична привабливість в очах оточення — особливо представників протилежної статі — не допоможе вирішити важливі питання, але зробить життя приємнішим і комфортнішим — насамперед у моральному плані.

Фінанси протягом усього місяця стабільно тішитимуть, а ось у стосунках із друзями може виникнути напруженість і, як наслідок, конфлікти, здатні зруйнувати давні та міцні стосунки — не варто цього допускати. Цікава професійна пропозиція, яка надійде здалеку, вимагатиме уважного й неквапливого розгляду.

Скорпіон

Святкуючи дні народження та приймаючи привітання й подарунки, не варто розслаблятися — несподіваний удар по самолюбству, який можуть завдати як зірки, так і звичайні люди, може зіпсувати гарний настрій.

Втім, уникнути цієї неприємності цілком до снаги представникам цього знака, головне — вчасно подбати про запобіжні заходи та тримати під контролем професійні проєкти, не даючи їм йти на самоплив. Романтичні почуття, які виникнуть у цей час, необхідно — хоча б на початковому етапі — тримати в таємниці від усіх: не варто забувати про те, що щастя любить тишу.

Стрілець

Період, коли до дня народження залишається трохи менше місяця, завжди викликає відчуття слабкості та апатії, коли хочеться відійти в тінь і відпочити, перепочити та проаналізувати ситуацію, що склалася в житті. Не варто поспішати з подіями та намагатися вирватися з ланцюга подій, зробити це однаково не вдасться, до того ж з часом виявиться, що все, що відбувається, — на краще.

Цей місяць також сприятливий для налагодження зв’язків за кордоном: для одних це буде професійна співпраця з іноземними компаніями, інші зможуть почати втілювати свою мрію — придбання житла.

Козоріг

Стосунки з друзями можуть коливатися від значного «плюса» до різкого «мінуса»: від них можна очікувати як допомоги в найскладніших ситуаціях, так і серйозного конфлікту з тяжкими наслідками, тому дуже важливо бути обережними: краще тимчасово відмовитися від спілкування, ніж назавжди втратити дружбу.

Не менш важливо не послаблювати контроль над розв’язанням професійних питань — тут навіть найменша помилка може призвести до серйозних наслідків, яких не тільки можна, але й потрібно уникнути.

Водолій

Необхідність підтримувати свій професійний авторитет, можливо, буде непростою, але це можна і потрібно: пройшовши через це випробування, представники цього знака стануть ще сильнішими та успішнішими, ніж раніше.

У середині місяця доведеться відчути слабкість і втому, що негативно позначиться на настрої та навіть на здоров’ї, але вже до кінця місяця життєвий фон вирівняється, а ситуація виявиться навіть кращою, ніж раніше, відкриваючи перед представниками цього знака блискучі можливості.

Риби

Напрям активної діяльності представників цього знака буде різним, іноді — протилежним, але в усіх випадках результат виявиться однаково успішним.

Хтось вирушить за кордон — до того ж не до сусідніх країн, а до далекого зарубіжжя, хтось відчує потребу в отриманні нових — дуже важливих — філософських знань, але на успіх можна буде розраховувати в будь-якому разі. Бажання, що виникло в цей час, піти з нелюбої роботи або переїхати на нове місце проживання не повинно бути поспішним — все треба добре обміркувати

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