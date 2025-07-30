Зодіакальний гороскоп на серпень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Нинішнього року останній місяць літа, найімовірніше, стане відносно спокійним, оскільки планети, що збуджують агресію, — Марс і Плутон — перебуватимуть у спокійних аспектах, що відповідають не за різкі рухи, а за конструктивні рішення.

Одночасно цей період — аж до 23 вересня — не найкращий час для укладення шлюбів і серйозних фінансових угод: розраховувати в них на позитивний результат не доводиться.

Будь-які справи, пов’язані з бізнесом і фінансами, краще приурочити до другої декади місяця, коли вони виявляться успішнішими. На початку місяця також можливі масові заворушення і мітинги, присвячені боротьбі за права людини.

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Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Приємні події в особистому житті заступлять усі інші події, головне приймати все, що відбуватиметься в цей час, як належне. З’ясування стосунків із близькою людиною, особливо на підвищених тонах, не прояснить, а навпаки — ще більше заплутає їх, тому не варто квапитися з важливою розмовою — краще трохи зачекати. Особливої уваги потребуватимуть справи власного дому, де можливі найрізноманітніші — і найприємніші — події: від поліпшення житлових умов до отримання документів на постійне місце проживання в іншій країні.

Телець

Знайомства, можливі в цей час, стануть основою корисних зв’язків, які допоможуть розв’язати важливі питання професійної та фінансової сфери, а й імовірності влаштувати особисте життя в тих, хто поки що не в змозі цим похизуватися, теж відкидати не можна. Робота над важливими проєктами потребуватиме наполегливої праці, проте й результат не лише потішить, а й викликатиме відчуття гордості за властиві представникам знаку ділові якості, проте й про здоров’я забувати не варто — працю необхідно обов’язково чергувати з відпочинком.

Близнята

Приємні моменти місяця, що настає, — подарунки, значні фінансові надходження, довгоочікуване придбання предметів мистецтва — не зможуть повністю заглушити усвідомлення того, що милостива картина особистого життя багато в чому є ілюзорною. Можливо, у стосунках із коханою людиною й дітьми треба щось підкоригувати, поки що можна зробити це легко та без особливих зусиль. У конфліктних ситуаціях, що можуть виникати час від часу, не варто вправлятися в лихослів’ї — ліпше стримати емоції та промовчати.

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Рак

Рідкісне — насамперед, фінансове — везіння, яким зірки забезпечать представників знака в цей час, необхідно використати на всі сто відсотків — такі подарунки долі трапляються нечасто. Можна сміливо брати участь у будь-яких — навіть ризикованих та авантюрних — проєктах, що виявляться успішними в усіх сенсах. Єдиною перешкодою на шляху досягнень в усіх сферах життя можуть стати проблеми, пов’язані з власною оселею, якій, імовірно, знадобиться ремонт — не варто відмовлятися від нього.

Лев

Будь-яка поява на публіці — з притаманним представникам знака шиком і блиском — супроводжуватиметься справжнім тріумфом, тож не варто нехтувати можливістю завести нові — цікаві та корисні — знайомства, та й просто поспілкуватися з приємними людьми. Особливу обережність слід виявляти в питаннях оформлення важливих документів, які дуже важливо уважно читати перед підписанням, та подорожей — можливо, в цей час ліпше залишитися вдома.

Діва

Обираючи між активною діяльністю і повним байдикуванням, бажано зупинитися на останньому: будь-які вчинки в цей час стануть марною тратою часу і сил, тож краще присвятити останній літній місяць — і це логічно — повноцінному відпочинку. У фінансовому плані вірогідними є як великі купівлі, так і солідні угоди, тож перекосу в один зі боків — витрат чи надходжень — не передбачається. Дружба із сильними світу цього допоможе розв’язати важливе професійне питання, головне — вчасно звернутися по сприяння.

Терези

Головну роль у житті представників знака відіграватимуть друзі, з якими вдасться не тільки гарно провести час, але й прийти на допомогу за необхідності, зокрема й у вирішенні професійних — і кар’єрних — питань. У можливих у цей час конфліктних ситуаціях необхідно демонструвати оточенню, а особливо опонентам, — спокій, а також використовувати притаманні представникам знака дипломатичні якості, що допоможуть вийти із протистояння щонайменше з мінімальними втратами, а щонайбільше — і зовсім без них.

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Скорпіон

Незважаючи на те, що місяць, що настає, — ідеальний час для відпочинку і подорожей, у які обов’язково треба вирушати, не можна нехтувати й шансом продемонструвати свої вдалі професійні здібності та пов’язані з ними досягнення, особливо ті, що стосуються зарубіжних фірм і партнерів. Необхідні великі закупи бажано робити в середині місяця, оскільки як на початку, так і наприкінці можна придбати дещо з прихованим браком, який виявиться не одразу.

Стрілець

Місяць відкриє чудові перспективи для тих, хто прагне досягти нових духовних обріїв: долучитися до навчань і практик, які дадуть змогу це зробити, можна в місцях сили — до того ж, як за тридев’ять земель, так і у власній країні, де їх теж є значна кількість. Оформлення документів на отримання грантів від громадських — зокрема, й зарубіжних — організацій та державних субсидій мине вдало, тож уже за місяць-два можна буде дізнатися про зарахування необхідної суми в повному обсязі.

Козоріг

У поводженні з фінансами бажано дотримуватися обережності — банківські кредити в цей час краще не брати, з їхнім поверненням можуть виникнути серйозні проблеми. На роботі не варто конфліктувати з безпосереднім начальством — якщо воно виявиться злопам’ятним, час і сили витрачатимуться не на втілення в життя важливих і перспективних професійних проєктів, а на з’ясування стосунків із тими, хто має допомагати в цій справі, але, навпаки, заважатиме — тобто, зі своїм керівництвом.

Водолій

На роботі розв’язання професійних завдань на деякий час відійде вбік, поступившись місцем особистим стосункам: є ймовірність, що службовий роман, який може спалахнути в цей час, несподівано перейде в міцний — і триваліший — зв’язок. Вирушаючи в подорож — якщо, звісно, від неї ніяк не можна відмовитися або хоча б перенести її — необхідно бути обережним, особливо це стосується оформлення проїзних документів і готельної броні — найменша неточність може всерйоз зіпсувати настрій.

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Риби

Найкращим каталізатором для успішного розв’язання робочих завдань, у яких у цей час нестачі не передбачається, стане раптова закоханість, що нахлинула: позитивні емоції, які вона принесе, уможливлять будь-яку неможливу — або таку, що здається такою, — професійну ідею. Вдалими будуть також косметологічні процедури, головне — робити їх у перевірених і таких, що заслуговують на довіру, місцях, і не гнатися за економією, яка в результаті може стати причиною більш серйозних витрат.