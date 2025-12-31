ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
5 хв

Зодіакальний гороскоп на січень 2025 року для всіх 12 знаків

Січень багато в чому нагадуватиме зимовий сон, у якому знайдеться місце всьому — і приємним подіям, і переживанням, і пошуку виходу з лабіринту, в якому ми — навмисно чи мимоволі — опинилися торік.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Розв’язати важливі питання допоможе робота над помилками в усіх сферах життя, яку зараз можна буде зробити краще й успішніше, ніж будь-коли: ми чітко бачитимемо, де схибили, а який успіх треба повторити і примножити.

Ймовірні в цей час конфлікти з оточенням — особливо рідними та близькими людьми — необхідно згладжувати, обходячи гострі кути, тоді саме сім’я стане прихистком у найрізноманітніших життєвих ситуаціях.

У середині місяця — втім, як і в будь-який інший час — дуже важливо утримувати себе від марнотратства і надмірних витрат: виявивши ощадливість щодо грошей, можна буде незабаром розраховувати на матеріальну компенсацію від зірок.

Про те, що чекає в цей час на всі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Початок січня приверне увагу до професійної діяльності, де може спостерігатися певна напруженість — особливо у стосунках із керівництвом, тож у цей час треба виявити обережність і не вплутуватися з ним у суперечки та сварки, тоді вже до останньої декади місяця все поступово залагодиться. Несподівана закоханість, яку відчує до представників знака новий знайомий, потішить самолюбство, але навряд чи викличе почуття у відповідь.

Телець

Рік почнеться з поїздок і подорожей до місць сили, зокрема й до далеких країн, які відкриють нові духовні горизонти. Час також підходить для початку навчання — нові знання найближчим часом послугують добру службу в роботі й, як наслідок, у кар’єрі — вона може різко піти вгору. Будь-які питання, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, потрібно розв’язувати з характерного для представників знака креативного погляду.

Близнята

На перший план вийде фінансовий бік життя, в якому, незважаючи на своєчасні грошові надходження, виникнуть і значні витрати, тому важливо виявити неабияку частку економії, що може засмутити схильних до марнотратства представників знака. Остання декада місяця стане особливо успішною для тих, хто займається наукою — велика ймовірність серйозного відкриття, яке забезпечить як популярність, так і солідний прибуток.

Рак

Відчуття, що життя поставлено на паузу, анітрохи не занепокоїть представників знака — навпаки, дасть їм можливість відпочити й набратися сил та енергії перед новим — життєвим і професійним — етапом. Екстрасенсорні здібності, які відкрилися цього часу — щоправда, ненадовго, дадуть можливість чітко побачити те, що ще вчора здавалося покритим завісою таємниці, головне — зрозуміти, як правильно — і без шкоди для інших — розпорядитися новими знаннями.

Лев

Більшу частину місяця доведеться присвятити заняттям, на які з найрізноманітніших причин забракло часу в грудні: підбиттю підсумків, завершенню робочих справ, у яких настав час поставити фінальну крапку. У цей час також дуже важливо берегти здоров’я — особливо це стосується стоматологічних проблем. Остання декада січня відкриє цілу низку яскравих — і незабутніх — подій, які надовго запам’ятаються представникам знака.

Діва

Січень — час кохання, в якому не минеться без сварок і конфліктів, але вони тільки приправлять «страву» почуттів «спеціями», завдяки яким вони стануть ще яскравішими, а примирення після конфліктів — ще приємнішими. Також пильної уваги потребуватимуть стосунки з дітьми — особливо якщо вони досягли підліткового віку. За всіма цими подіями майже не залишиться часу на роботу — її черга настане в останній декаді місяця, коли можна очікувати на потужний приплив ентузіазму.

Терези

Місяць — і рік — почнеться з напруження під дахом власного будинку: під загрозою може опинитися як схильна до поламок побутова техніка, так і стосунки з членами сім’ї — тут сварки спалахуватимуть з будь-якого, навіть дуже незначного, приводу. Але, ті, кому вдасться стриматися й приборкати свої емоції, вже після 18 січня можуть розраховувати на зоряну реабілітацію: на них чекає романтичний період із закоханістю і, як наслідок, творчим натхненням.

Скорпіон

Спілкування на всіх рівнях буде так багато, що навіть такі контактні й комунікабельні люди, як представники знака, можуть від нього втомитися, якщо додати до цього велику кількість поїздок і листування — як ділового, так і особистого — то стане зрозуміло: січень нудним не буде. Тож не дивно, що після такого активного початку місяця захочеться змінити режим існування на спокійніший, більш умиротворений і, можна навіть сказати, інтимніший — тобто, провести час із сім’єю.

Стрілець

Зірки наполегливо рекомендують присвятити початок місяця закладанню довготривалих — на весь рік, що розпочався, — позитивних фінансових програм: у цей час можна і потрібно складати плани, укладати важливі, розраховані на перспективний прибуток угоди і… мріяти про те, що хотілося б отримати в результаті. Під завісу місяця можна чекати на появу в житті нової людини, яка з часом внесе в нього позитивні зміни.

Козоріг

Енергетична насиченість, якою наповнять представників знака зірки, зробить їх надзвичайно привабливими як у діловому, так і в особистому плані: саме їхнє керівництво обере для реалізації перспективних професійних проєктів, а представники протилежної статі не залишать їх поза увагою — одне зі знайомств цього часу може стати по-справжньому доленосним — головне, не проґавити щасливого шансу.

Водолій

Більша частина місяця принесе відчуття часу, що зупинився, коли життя буде йти повільно й рівномірно, без різких піднесень і глибоких падінь, що дасть представникам знака відчуття нудьги. Саме час провести аудит ситуації в усіх сферах свого життя й виправити те, що заважає досягати поставлених цілей, до реалізації яких можна буде братися вже в останній декаді січня — потужна космічна підтримка дасть змогу домогтися найвищих показників.

Риби

Приємні знайомства, які відбудуться на початку місяця, принесуть у життя представників знака не тільки романтичні стосунки, а й справжніх друзів, стосунки з якими триватимуть довго — можливо, впродовж усього подальшого життя. Отримуючи всіляку підтримку від зірок, бажано прийти на допомогу тим, хто її потребує, — зайнятися волонтерством і благодійністю. Головне, не чекати за це заняття на подяку — тоді вона обов’язково прийде.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
342
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie