Зодіакальний гороскоп на січень 2025 року для всіх 12 знаків

Розв’язати важливі питання допоможе робота над помилками в усіх сферах життя, яку зараз можна буде зробити краще й успішніше, ніж будь-коли: ми чітко бачитимемо, де схибили, а який успіх треба повторити і примножити.

Ймовірні в цей час конфлікти з оточенням — особливо рідними та близькими людьми — необхідно згладжувати, обходячи гострі кути, тоді саме сім’я стане прихистком у найрізноманітніших життєвих ситуаціях.

У середині місяця — втім, як і в будь-який інший час — дуже важливо утримувати себе від марнотратства і надмірних витрат: виявивши ощадливість щодо грошей, можна буде незабаром розраховувати на матеріальну компенсацію від зірок.

Про те, що чекає в цей час на всі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Початок січня приверне увагу до професійної діяльності, де може спостерігатися певна напруженість — особливо у стосунках із керівництвом, тож у цей час треба виявити обережність і не вплутуватися з ним у суперечки та сварки, тоді вже до останньої декади місяця все поступово залагодиться. Несподівана закоханість, яку відчує до представників знака новий знайомий, потішить самолюбство, але навряд чи викличе почуття у відповідь.

Телець

Рік почнеться з поїздок і подорожей до місць сили, зокрема й до далеких країн, які відкриють нові духовні горизонти. Час також підходить для початку навчання — нові знання найближчим часом послугують добру службу в роботі й, як наслідок, у кар’єрі — вона може різко піти вгору. Будь-які питання, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, потрібно розв’язувати з характерного для представників знака креативного погляду.

Близнята

На перший план вийде фінансовий бік життя, в якому, незважаючи на своєчасні грошові надходження, виникнуть і значні витрати, тому важливо виявити неабияку частку економії, що може засмутити схильних до марнотратства представників знака. Остання декада місяця стане особливо успішною для тих, хто займається наукою — велика ймовірність серйозного відкриття, яке забезпечить як популярність, так і солідний прибуток.

Рак

Відчуття, що життя поставлено на паузу, анітрохи не занепокоїть представників знака — навпаки, дасть їм можливість відпочити й набратися сил та енергії перед новим — життєвим і професійним — етапом. Екстрасенсорні здібності, які відкрилися цього часу — щоправда, ненадовго, дадуть можливість чітко побачити те, що ще вчора здавалося покритим завісою таємниці, головне — зрозуміти, як правильно — і без шкоди для інших — розпорядитися новими знаннями.

Лев

Більшу частину місяця доведеться присвятити заняттям, на які з найрізноманітніших причин забракло часу в грудні: підбиттю підсумків, завершенню робочих справ, у яких настав час поставити фінальну крапку. У цей час також дуже важливо берегти здоров’я — особливо це стосується стоматологічних проблем. Остання декада січня відкриє цілу низку яскравих — і незабутніх — подій, які надовго запам’ятаються представникам знака.

Діва

Січень — час кохання, в якому не минеться без сварок і конфліктів, але вони тільки приправлять «страву» почуттів «спеціями», завдяки яким вони стануть ще яскравішими, а примирення після конфліктів — ще приємнішими. Також пильної уваги потребуватимуть стосунки з дітьми — особливо якщо вони досягли підліткового віку. За всіма цими подіями майже не залишиться часу на роботу — її черга настане в останній декаді місяця, коли можна очікувати на потужний приплив ентузіазму.

Терези

Місяць — і рік — почнеться з напруження під дахом власного будинку: під загрозою може опинитися як схильна до поламок побутова техніка, так і стосунки з членами сім’ї — тут сварки спалахуватимуть з будь-якого, навіть дуже незначного, приводу. Але, ті, кому вдасться стриматися й приборкати свої емоції, вже після 18 січня можуть розраховувати на зоряну реабілітацію: на них чекає романтичний період із закоханістю і, як наслідок, творчим натхненням.

Скорпіон

Спілкування на всіх рівнях буде так багато, що навіть такі контактні й комунікабельні люди, як представники знака, можуть від нього втомитися, якщо додати до цього велику кількість поїздок і листування — як ділового, так і особистого — то стане зрозуміло: січень нудним не буде. Тож не дивно, що після такого активного початку місяця захочеться змінити режим існування на спокійніший, більш умиротворений і, можна навіть сказати, інтимніший — тобто, провести час із сім’єю.

Стрілець

Зірки наполегливо рекомендують присвятити початок місяця закладанню довготривалих — на весь рік, що розпочався, — позитивних фінансових програм: у цей час можна і потрібно складати плани, укладати важливі, розраховані на перспективний прибуток угоди і… мріяти про те, що хотілося б отримати в результаті. Під завісу місяця можна чекати на появу в житті нової людини, яка з часом внесе в нього позитивні зміни.

Козоріг

Енергетична насиченість, якою наповнять представників знака зірки, зробить їх надзвичайно привабливими як у діловому, так і в особистому плані: саме їхнє керівництво обере для реалізації перспективних професійних проєктів, а представники протилежної статі не залишать їх поза увагою — одне зі знайомств цього часу може стати по-справжньому доленосним — головне, не проґавити щасливого шансу.

Водолій

Більша частина місяця принесе відчуття часу, що зупинився, коли життя буде йти повільно й рівномірно, без різких піднесень і глибоких падінь, що дасть представникам знака відчуття нудьги. Саме час провести аудит ситуації в усіх сферах свого життя й виправити те, що заважає досягати поставлених цілей, до реалізації яких можна буде братися вже в останній декаді січня — потужна космічна підтримка дасть змогу домогтися найвищих показників.

Риби

Приємні знайомства, які відбудуться на початку місяця, принесуть у життя представників знака не тільки романтичні стосунки, а й справжніх друзів, стосунки з якими триватимуть довго — можливо, впродовж усього подальшого життя. Отримуючи всіляку підтримку від зірок, бажано прийти на допомогу тим, хто її потребує, — зайнятися волонтерством і благодійністю. Головне, не чекати за це заняття на подяку — тоді вона обов’язково прийде.

