Зодіакальний гороскоп на травень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Атмосфера кохання і чуттєвості супроводжуватиме протягом останнього весняного місяця всіх нас, включно з тими, хто давно махнув рукою на особисте життя. Вплив знака Тельця на наше травневе життя може відобразитися у важливих подіях світового масштабу. Приємну в усіх розуміннях картину може зіпсувати Уран, який астрологи називають «планетою ураганів», у точному поєднанні зі зловісною планетою Алголь, що має два боки впливу — як негативний, так і позитивний.

До першого належить ймовірність травм голови», що вказує на необхідність дотримуватися максимальної обережності, до другого — «промені високого ступеня духовності», які будуть доступні лише тим, хто досяг певних висот розвитку духу. До зірки Алголь приєднається Марс у Леві, який демонструватиме силу й агресію на всіх рівнях, і Чорний Місяць у Скорпіоні, який замикає хрест із чотирьох фіксованих знаків, що свідчить про потужні — доленосні — події планетарного рівня.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

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Овен

Надзвичайно вдалий у фінансовому розумінні місяць, коли Меркурій активізує в гороскопах представників знака зону доходів — необхідно скористатися вдалим шансом, щоб, взявши участь у фінансово перспективних проєктах, отримати добрий прибуток. Особисте життя і творчість забезпечуватимуть одне одного: кохання забезпечить натхнення — і навпаки, що в останній декаді травня та першій половині червня дозволить повністю змінити долю.

Телець

Незважаючи на негативну енергію Урану, яка впливає на представників знака, вони відчують потужний приплив енергії, який дозволить їм відновити брак сил — як фізичних, так і моральних. Особливий успіх зірки обіцяють у справах та бізнесі, тому цього місяця — особливо в його серединній декаді — не лише можна, а й потрібно укладати серйозні угоди та підписувати важливі договори. З бажаннями в цей час — через їхню суперечливість — треба бути обережними.

Близнята

Більша частина місяця не дозволить зробити щось серйозне в будь-якій — як професійній, так і діловій сфері. Відчуття «зв’язаних рук» необхідно використовувати не для песимізму та рефлексії, а для аналізу скоєних у минулому вчинків і планування майбутніх дій. Тоді на фінішній прямій травня можна буде почати активно й ефективно рухатися до поставленої мети. Венера залучить нових шанувальників, що добряче підвищить самооцінку.

Рак

Енергії весни й кохання, а також Венера і Нептун, які зайшли в гороскопи представників знака, сприяють стрімкому просуванню кар’єрними сходами. З’явиться можливість обійняти статусну посаду, про яку давно мріяли представників знака. Найвищим досягненням у цьому напрямку стане втілення в життя нових бізнес-ідей, але поспішати з цим не треба — остаточне рішення можна буде ухвалювати лише на початку наступного місяця.

Лев

Емоційний стан буде вкрай нестабільним, що може призвести до небажаних наслідків у взаєминах з усіма навколо — особливо близькими людьми: щоб запобігти їм, необхідно стримувати свої душевні та серцеві пориви. Нове — і, як згодом з’ясується, доленосне — знайомство, розпочавшись із симпатії, може дуже швидко перерости в довготривалий, міцний і щасливий зв’язок: не варто втрачати шанс знайти особисте щастя.

Діва

Венера, яка на кілька місяців зайшла до зони екстриму представників знака, зробить їх привабливими для протилежної статі: можливо, це й не призведе до різких змін у житті та долі, але приємні моменти обов’язково принесе, а в наш час це вже чимало. Оскільки ця планета відповідає ще й за матеріальний добробут, можна розраховувати на значні фінансові надходження, причому у вигляді не лише зарплати, а й грантів.

Терези

Якої б сфері життя — чи діяльності — не стосувалися інтереси представників знака у травні, самим їм впоратися не вдасться, тож є сенс — за допомогою Венери й Нептуна — шукати соратників та однодумців — як у своєму колективі, так і поза ним. Остання декада місяця сприяє діловим поїздкам і дальнім подорожам, але за однієї умови необхідно уникати екстремальних ситуацій, навіть якщо вони стосуватимуться спорту.

Скорпіон

Зовнішній «малюнок» життя представників знака, який передбачає активні дії, публічність і виходи в світ, не співпадатиме з їхнім внутрішнім станом — відстороненістю і байдужістю, які — звісно, на якийсь час — оселяться в їхній душі. Жінок знака не цікавитиме нічого, крім їхньої зовнішності — на її покращення піде велика кількість часу та коштів, зате й результат перевершить усі можливі — а в деяких випадках і неможливі — очікування.

Стрілець

Поєднувати захопленість особистим життям, яке обіцяє приємні події, з рутинною, а тому нудною — і навіть занудною — роботою важко всім, а представникам цього активного знака — особливо, та їм — на власний превеликий подив — вдасться вирішити це непросте завдання. У другій половині місяця варто берегти здоров’я, намагаючись менше працювати і більше відпочивати, від поїздок — навіть не дуже далеких і нетривалих — теж краще відмовитися.

Козоріг

Сприятливий вплив Венери відповідним чином позначиться не лише на особистому житті, де можливі приємні у всіх розуміннях події, а й на питаннях нерухомості: тим, хто давно планував ремонт чи переїзд, не варто гаяти дорогоцінний час. У другій половині місяця доведеться цілковито й повністю зосередитися на роботі: можливо, вона буде не такою цікавою, як хотілося б, зате можна буде розраховувати на гарну фінансову винагороду.

Водолій

Метушня, в якій мине більша частина місяця, не завжди дозволить однаково якісно розв’язати проблеми, тому займатися потрібно лише найважливішими, відклавши другорядні на потім. Набагато більшої уваги ппотребуватиме власна оселя — і сім’я — представників знака, що зрештою принесе не тільки користь, а й задоволення, особливо це стосується спілкування з маленькими дітьми.

Риби

Важливу інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших джерел, необхідно по крихтах отримувати зі спілкування з людьми навколо — листування з партнерами і розмов із друзями та близькими. Часом поєднати один факт з іншим буде непросто, та результат відкриє важливий секрет, а заразом і підкаже, як діяти далі. В останню декаду місяця, когда зі знака нарешті вийде обмежувач Сатурн, з’явиться відчуття, що все поступово налагоджується.

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