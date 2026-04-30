Зодіакальний гороскоп на травень 2026 року для всіх 12 знаків

Взагалі, початок місяця видасться бурхливим: нам, включно з навіть скромними і стриманими людьми, буде притаманна надмірна самовпевненість, імпульсивність і прагнення невиправдано ризикувати, що може спричинити конфлікт між нав’язаними нам зоряними енергіями амбіціями й нашими справжніми прагненнями та намірами.

Враження від загального сприятливого перебігу події може бути зіпсовано невеликими, але прикрими нюансами, які внесе в наше життя зіткнення Місяця в знаку Стрільця з Чорним Місяцем (Ліліт), який перебуває там же. До середини травня пристрасті вляжуться — настане час отримання важливої та глибинної інформації, над отриманням якої доведеться попрацювати, зате і результат її використання — як у діловому, так і в особистому сенсі — виявиться більш ніж приголомшливим.

Це також час трансформації і відмови від того, що вже віджило свою вагу і не виконує своїх функцій, що на глобальному рівні може принести зміну старої влади на нову. Воєнні дії в цей час можуть якщо не зупинитися повністю, то принаймні вщухнути, а на порядок денний вийдуть мирні перемовини і домовленості про припинення вогню.

Якісь події світового значення — як у природі, так і в суспільстві — завдяки напруженому аспекту Марса до Плутона, можуть статися в останній декаді травня. Закінчиться місяць ефектом «блакитного Місяця» — другою повнею травня, яка — через проходження Місяця й Ліліт віссю катастроф у 10-му градусі Стрільця — зажадає від нас обережності й обачності.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Професійні та особисті обставини, які доведеться долати в цей час, унаслідок серйозних перевантажень спричинять перевтому, тому необхідно не лише працювати, а й відпочивати, інакше проблем зі здоров’ям уникнути не вдасться. Фінансовими операціями поки що займатися не варто, а ось планувати їх не лише можна, а й треба — у цей час удасться врахувати максимум нюансів та обрати єдиний правильний у цьому сенсі напрямок руху. Підвищена зацікавленість із боку оточення допоможе розв’язати важливі питання — до того ж не тільки в особистому житті, а й в житті інших.

Телець

Необхідна для розв’язання важливих фінансових питань винахідливість супроводжуватиме представників знака більшу частину місяця, через що саме на цей час потрібно призначати підписання серйозних договорів та укладення важливих угод. Вдалими будуть продажі купівлі найрізноманітніших моментів, але передусім це стосуватиметься нерухомості, операції з якою виявляться особливо вдалими. В останній декаді місяця можна буде відчути тиск напруження, що накопичилося за попередній час, а, отже, настав час хоча б трохи відпочити, дозволивши собі розслабитися та відновити виснажені сили.

Близнята

Пильна увага з боку представників протилежної статі уможливить розв’язання важливих питань в особистому житті. Головне — підкорюючи потенційного партнера шармом і блиском, не налякати його поведінкою, яка в цей час явно може виходити за рамки норми — зазвичай, такі дії називають дивацтвом. Відповіді на багато запитань можна буде отримати з найрізноманітніших джерел, зокрема з неочікуваних одкровень, коли знання або поради прийдуть нізвідки — начебто знизу з’являться згори — необхідно не лише дослухатися до них, а й прийняти їх як посібник до дії.

Рак

На перший план цього місяця вийде особисте життя представників знака, яке, зробивши їх максимально привабливими — і навіть обожнюваними — особами протилежної статі, приготувало їм чимало приємних сюрпризів. Вони стосуватимуться всіх — як тих, хто ще не зустрів свого кохання, так і тих, хто давно — і цілком щасливо — перебуває в стосунках. У першому разі можна розраховувати на доленосне знайомство, у другому — на оновлення почуттів, які вийдуть на новий рівень. Зіткнувшись з незрозумілими — і навіть нез’ясненними — обставинами, не варто поспішати з висновками: спочатку потрібно дізнатися все досконало.

Лев

Зірки обіцяють представникам знака успіх у всіх справах, так чи інакше пов’язаних із зарубіжжям. Велика ймовірність як продовження вже наявних стосунків, так і знайомств, що призведуть до нових міцних зв’язків. Але, найімовірніше, йтиметься про професійні й фінансові успіхи, яких удасться досягти, завдяки співпраці з діловими партнерами з інших країн. Дуже важливо якомога більше часу проводити з рідними людьми та — особливо! — друзями, які потребуватимуть спілкування: воно принесе користь обом сторонам, причому, не тільки морепродукції.

Діва

У численних поїздках представники знака можуть переслідувати найрізноманітніші цілі — від розв’язання ділових питань і відвідування місць сили до поїздок на відпочинок, якого вони потребуватимуть, як ніколи. У будь-якому разі пересування у просторі виявляться вдалими, тому не варто нехтувати можливістю на нетривалий час залишити свій дім, вирушивши у «вільне плавання». У розв’язанні професійних питань вдасться блиснути знаннями й навичками, що не тільки зміцнить авторитет у цій сфері, а й дасть змогу непогано заробити, що не може не тішити.

Терези

Час рішучих дій у багатьох життєвих сферах, для яких зірки створять максимально сприятливі — насамперед, фінансові — умови: для того, щоб щось заробити, доведеться вкласти свої кошти. У стосунках із партнерами — як у ділових, так і в особистих взаєминах — може відчуватися напруженість: щоб вона не призвела до конфлікту, треба скоротити спілкування зі справді коханими та дорогими людьми. Звісно, впродовж майже цілого місяця зробити це буде непросто, але дуже важливо, бо не дасть зруйнувати те, що створювалося роками. В останню декаду місяця може прийти довгоочікувана звістка здалеку.

Скорпіон

Участь у публічних заходах, які потребуватимуть зовнішнього блиску і внутрішньої впевненості в собі, доведеться поєднувати з авралами на роботі, але такі «американські гірки» не лише не стомлять представників знака, а й додадуть їм сил — моральних і фізичних. Романтичні почуття, які представники знака відчуватимуть до людини, яка живе далеко від них, прикрасять будні позитивною енергією, що полегшить навіть найскладнішу й найбільш стомлювальну роботу. Остання декада місяця стане вдалою з фінансової точки зору — гроші в цей час будуть приходити з різних джерел.

Стрілець

Активізується сектор партнерства, який може принести яскраві почуття у стосунках із найрізноманітнішими людьми — як з коханими, так і з дітьми, яким у цей час потрібно приділяти якомога більше уваги. А ось у роботі на цікаві проєкти в цей час розраховувати не доведеться — завдання, які потрібно буде розв’язувати, виявляться рутинними та нудними, але обійтися без них не вдасться, оскільки вони стануть «платформою» для наступних досягнень і проривів. Хоч би як складалися обставини, не варто забувати про власне здоров’я, яке вимагатиме як мінімум відпочинку, а як максимум – обстеження.

Козоріг

Кохання, яке виникне в житті представників знака несподівано, як за помахом чарівної палички, викличе в них інтерес до тієї сфери діяльності, до якої вони рідко виявляють інтерес, — творчості. До того ж абсолютно несподівано вдасться досягти в ній таких вершин, що згодом її цілком можна буде монетизувати. Утім, ідей у плані бізнесу не бракуватиме, головне — обрати найперспективнішу й найпродуктивнішу, а потім продумати можливі шляхи її втілення в життя. Зміни у власній оселі можуть мати відношення як до ремонту, так і до косметологічних процедур, і не лише.

Водолій

Багато представників знака зможуть втілити в життя давню мрію — придбати квартиру, будинок або ділянку під будівництво. Переважно це стосуватиметься тих, хто поки що не обзавівся власним житлом, решта ж зможуть значно поліпшити побутову якість свого життя. У цей час також можна братися до розв’язання будь-яких професійних завдань, більшість з яких вдасться здійснити легко та швидко, начебто відчуваючи чиюсь невидиму підтримку. А от у поїздки — особливо в першій декаді місяця — краще не вирушати: на шляху виникне багато проблем і труднощів.

Риби

Спілкування на всіх рівнях — діловому, родинному, дружньому, особистому — з одного боку, може втомити, а з іншого — дасть відчуття полотна життя, якого останнім часом так бракує представникам знака. Активізація зони любові в останній декаді місяця принесе приємні сюрпризи, про які до цього доводилося лише мріяти, — наприклад, освідчення в романтичних почуттях або перехід стосунків із коханою людиною на новий рівень із подальшим їхнім офіційним оформленням. Витрати врівноважуватимуть більш ніж пристойні заробітки, тому відчувати брак грошей буде нелегко, а отже, не буде сенсу.

Читайте також:

