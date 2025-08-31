Зодіакальний гороскоп на вересень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

На мікрорівні зірки вкажуть нам на необхідність довести до ладу незавершені раніше проєкти — без розв’язання цих завдань просуватися далі буде складно, а іноді й неможливо. На глобальному — загальносвітовому — рівні на нас чекає оприлюднення державних таємниць, збільшення потоків мігрантів, обмеження соціальних програм і закриття програм біженців, що поставить перед багатьма з нас необхідність розв’язувати важливі питання по-новому. Але, зачинивши одні двері, Всесвіт одразу ж відчинить інші — головне, звернути увагу на нові можливості та скористатися ними.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Наступний місяць принесе відчуття того, що життя поступово налагоджується — напруженість, яка ускладнювала існування останнім часом, відступить. Велика кількість рутинної — і, що вже тут гріха таїти, — відверто нудної роботи врівноважиться радістю, яку принесе спілкування з дітьми й коханими людьми. Не варто забувати і про здоров’я — щоб переконатися, що з ним усе гаразд, варто використати наявність вільного часу для профілактичного медичного огляду.

Телець

Не варто ігнорувати інформацію, яка може надходити до представників знака з найрізноманітніших джерел, — найближчим часом вона зіграє важливу роль у розв’язанні професійних питань. Будь-які нетривалі поїздки — як на відпочинок в оксамитовий сезон, так і в ділові відрядження — виявляться успішними, тож небажано від них відмовлятися. У взаєминах із бізнес-партнерами може виникнути напруженість, яку — в інтересах справи — необхідно мінімізувати.

Близнята

Зірки відкривають період нових великих можливостей, які дадуть змогу якісно покращити життя в усіх його сферах. Насамперед успіхів варто очікувати у фінансовому плані, але й випускати з уваги розв’язання питань із нерухомістю теж не варто. Саме тут найвірогідніші приємні зміни, наприклад, переїзд до іншого міста й навіть, що особливо важливо, до іншої країни, де представники знака давно мріяли мати своє власне житло, — тепер така можливість у них з’явиться.

Рак

Доброю новиною для представників знака стане відсутність поганих новин, що в наш час уже немало, а також стабільність — без злетів, але й без падінь — у всіх життєвих галузях, від професійної до особистої. У першому разі можна — і потрібно — підписувати важливі договори й укладати серйозні угоди, у другому — важливо приділити максимум часу своїм рідним, передусім, літнім родичам і дітям, особливо якщо їм з якоїсь причини не вистачало уваги представників знака.

Лев

Фінансова удача супроводжуватиме представників знака протягом усього місяця, але це не означає, що з грошима можна поводитися безладно — деяка частка економії не завадить. Також дуже важливо уважно читати тексти професійних договорів, які мають на меті серйозний прибуток, — надто великою є вірогідність помилки або неточності, що може призвести до збитків. Чарівність, якою нагородять зірки, дасть змогу привернути до себе увагу протилежної статі.

Діва

У стосунках із колись близькою людиною настав час розставити крапки над «і»: далі тягнути неможливо, тож доведеться або почати їх наново — так би мовити, з чистого аркуша, або завершити раз і назавжди. У будь-якому разі програма, закладена в особистому житті сьогодні, визначить події в ньому на тривалий час, максимум — на кілька років наперед. Відчувши потребу в допомозі — як матеріальній, так і моральній, — не варто намагатися впоратися самотужки, потрібно звернутися до друзів.

Терези

Несподівані події, які вірогідні протягом усього місяця, що настає, можуть викликати у представників знака нервозність і завищені претензії до оточення — особливо рідних і близьких людей. Зірки радять їм дивитися на речі філософськи й не перейматися тим, чого їм не до снаги змінити. За першої ж нагоди не лише можна, а й потрібно вирушати на відпочинок — бажано якомога далі від міського галасу й суєти та галасливих масових заходів.

Скорпіон

Будь-яке — ділове або професійне — питання вдасться розв’язати за допомогою зв’язків, про які слід згадати в цей час: схоже, настав час скористатися послугами друзів і знайомих, які обіймають високі посади. Зустрічі з друзями зроблять життя яскравішим і цікавішим, тому не варто відмовлятися від зустрічей, навіть якщо їх заздалегідь не запланували. У житті представників знака також можуть з’явитися нові знайомі — у стосунках із ними вірогідні блискучі довготривалі перспективи.

Стрілець

На перший план вийде професійна діяльність, де доведеться підтвердити свій авторитет, який може опинитися під загрозою, але з цим у представників знака проблем не буде — вони продемонструють керівництву й колегам вищий клас. Велика ймовірність отримання грантів від громадських організацій і допомоги від держави, на оформлення яких пішов попередній місяць, головне — витратити отриману суму з розумом. Спілкуючись із малознайомими людьми, важливо уникати відвертості.

Козоріг

Розширення духовних горизонтів, у якому відчують гостру необхідність представники знака, буде пов’язане із зарубіжними поїздками, тож саме час вирушати в подорожі — щонайменше, до найближчого моря, щонайбільше — до місць сили. Велика ймовірність розбіжностей із керівництвом, але суперечити — і вже тим більше конфліктувати — з ним не варто, воно апріорі виявиться правим. В особистому житті можливі приємні події, які подарують щасливі перспективи.

Водолій

Нові можливості, які відкриються перед представниками знака, в жодному разі не можна проґавити. Будь-якими шансами, хоч би якої б життєвої — професійної чи особистої — сфери вони стосувалися, потрібно користуватися на всі сто відсотків — це найкращий спосіб якісно поліпшити життя. Результатом стане серйозний прорив у роботі з відповідними наслідками — наприклад, новою посадою або солідним підвищенням заробітної плати.

Риби

Незважаючи на те, що головною темою місяця стане робота над помилками, коли потрібно буде щось виправити або переробити, можливі й приємні події, пов’язані із сім’єю і дітьми — вони стануть джерелом позитивних емоцій. Будь-яка поява на публіці — від виступу на планівці до ефектної появи на зустрічі з друзями — виявиться успішною і допоможе досягти поставленої мети. Щоб уникнути травм, які на якийсь час можуть вивести з ладу, важливо дотримуватися розумної обережності.