Зодіакальний гороскоп на вересень 2026 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Ясність розуму дасть змогу ухвалити важливі рішення, які допоможуть легко зорієнтуватися навіть у різких поворотах долі, що можуть трапитися в цей час. Цей місяць також сприятливий для аналізу ситуацій, що склалися в найрізноманітніших сферах.

Зробивши висновки з попередніх помилок, можна буде почати все з нуля й отримати другий шанс у особистих та ділових стосунках, у професійних амбіціях, у зміні іміджу та у виборі нового місця проживання.

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Сполучення Меркурія, Нептуна та Ліліт (Чорного Місяця) у тау-квадраті, яке утвориться на небі під час повні, 19 вересня, обіцяє, що весь наступний місячний цикл виявиться багатообіцяльним у вирішенні важливих для нас питань і насиченим подіями, особливо якщо ми зможемо уникнути помилок і невдач.

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Проходження Венери знаком Скорпіона, що розпочалося в цей час і яке — з невеликою перервою — триватиме до кінця року, покаже, наскільки ми здатні — або не здатні — кохати, а Марс, що приєднався до цього процесу, «додасть запалу», тобто зробить стосунки більш пристрасними.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Проблеми зі здоров’ям не повинні заважати інтенсивній роботі, тому дуже важливо стежити за своїм станом, а за найменшої нагоди пройти профілактичний огляд, який допоможе виявити проблеми — якщо, звичайно, вони справді існують — на найранішій їхній стадії.

Коштів, які у другій половині місяця можуть надійти від державних структур або міжнародних організацій, вистачить на те, щоб розв’язати всі наявні — як професійні, так і побутові — питання.

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Телець

Спокійні енергії осіннього сезону принесуть представникам цього знака відповідні — у всіх сенсах приємні, але водночас неспішні життєві зміни та внутрішню гармонію. Романтичні стосунки не завадять роботі, а, навпаки, ці дві сфери будуть доповнювати й врівноважувати одна одну.

У другій половині місяця зірки активно закликають укладати будь-які фінансові угоди — як незначного, так і грандіозного масштабу; у більшості випадків вони виявляться настільки перспективними, що перевершать будь-які — навіть найсміливіші — очікування.

Близнята

На початку місяця на перший план вийдуть питання, що стосуються дому представників цього знака. Насамперед, це стосуватиметься їхніх рідних, але й саме житло теж не варто залишати без уваги — воно вимагатиме пильної уваги, що виллється у незапланований ремонт, а, можливо, й переїзд на нове місце проживання.

Романтичне листування, яке розпочалося як формальний обмін ввічливими словами, до кінця місяця набуде рис серйозних стосунків, що переростуть у міцні та довготривалі — аж до офіційного шлюбу — стосунки.

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Рак

Активність, яку представники цього знака демонструватимуть протягом усього місяця, принесе їм не лише значні професійні досягнення, а й спричинить напади дратівливості, через що їх буде виводити з рівноваги все: і люди, і обставини.

Наслідком такого настрою може стати конфлікт із родичами та сусідами, що навряд чи сприятиме встановленню миру в родині та домі. До інформації, яка надходитиме у величезній кількості, необхідно ставитися з максимальною увагою — вона відіграватиме важливу роль у житті та роботі.

Лев

Активізується сфера фінансів, а кошти, що надходять у цей час, — у поєднанні з силою та увагою з боку оточення утворюють магічний трикутник, який дасть можливість досягти будь-яких цілей у всіх сферах життя та діяльності.

Не варто забувати й про власне житло, інтер’єр якого в цей час вдасться значно покращити, головне — не покладатися лише на власний смак у стилі «дорого-багато», а порадитися з фахівцями — їхня думка має стати вирішальною в цій відповідальній справі.

Діва

Перебуваючи в центрі уваги оточення — як близьких і колег, так і зовсім незнайомих людей, — можна буде з його допомогою досягти будь-яких цілей, тому не варто відмовлятися від сторонньої допомоги, яка в цей час стане дуже доречною.

Під час коротких поїздок на представників цього знака можуть чекати романтичні зустрічі та знайомства, які навряд чи приведуть до серйозних наслідків, але щодо яскравих вражень і незабутніх спогадів можна не турбуватися — їх буде вдосталь. А ось із друзями краще не сваритися — конфлікт може затягнутися.

Терези

Почуття моральної та фізичної втоми й пов’язане з ними відчуття «скованності», коли розв’язати важливі завдання, попри сильне бажання, неможливо, переслідуватиме представників цього знака майже весь місяць.

Але хороша новина полягає в тому, що, керуючись логікою, а не емоціями та припущеннями, вдасться вийти без втрат із будь-якої ситуації. Фінансові потоки, що відкриваються в цей час, легко покриють будь-які необхідні витрати, а заодно й уможливлять придбання речей, які не є предметами першої необхідності.

Скорпіон

Шарм, чарівність і пристрасність, якими зірки наділять представників цього знака — особливо жінок — зроблять їх надзвичайно привабливими в очах оточення.

Це стосується і друзів, із якими вони проведуть багато теплих і приємних вересневих вечорів, і коханих людей, співробітників і навіть керівництва — з ним у цей час можна розмовляти на будь-які теми, включаючи кар’єрне зростання та фінанси. Наприкінці місяця може несподівано нахлинути меланхолія, але це не більше ніж сезонна нудьга, спричинена картинами в’янення природи.

Стрілець

Моральне полегшення, коли здасться, що з плечей спаде важкий тягар, буде пов’язане з виходом зі знака Ліліт (Чорного Місяця), яка за останні дев’ять місяців добряче попсувала їм нерви. Тепер можна насолоджуватися відчуттям свободи в усіх сферах життя, але особливу увагу слід приділити робочим питанням.

Довести свою професійну спроможність не становитиме особливих труднощів — їхні таланти говорять самі за себе, а в результаті можна буде піднятися одразу на кілька сходинок кар’єрних сходів.

Козоріг

Гармонійний період, коли всі навколо — без винятку — виявлятимуть прихильність до представників цього знака. Обставини першого осіннього місяця сприяють далеким закордонним поїздкам — як відрядженням, так і подорожам, під час яких можливі — ділові та, особливо, особисті — знайомства.

З настанням знака Ліліт (Чорного Місяця) у стосунках із колегами та подружжям, особливо якщо ці стосунки тривають досить довго, знайти спільну мову в цей час не вдасться, тому — щоб уникнути непорозумінь і подальших неприємностей — спілкування з ними слід звести до мінімуму.

Водолій

Проблем із грошима в цей час не виникне: кошти можуть надійти як від державних структур, які оформлять належні представникам знака згідно із законом виплати, так і від ділових партнерів, які захочуть виплатити належні їм відсотки, або від «американського дядечка», який вирішив залишити їм спадщину.

У справах, які тривалий час перебували у стані застою, відбудуться значні зрушення в позитивному напрямі, особливо якщо вони стосуватимуться закордонних фірм та партнерів. А от від екстремальних ситуацій у всіх їхніх виявах — насамперед у спорті — необхідно відмовитися.

Риби

Початок місяця сприятливий для публічних виступів та спілкування на всіх рівнях, але після 11 вересня краще деякий час триматися в тіні — привертати до себе пильну увагу оточення у цей період не варто.

Гроші, що надходять від ділових партнерів, слід витратити на розвиток бізнесу, відмовившись водночас від безглуздих витрат. Знайомство з людьми з далеких країв, які не лише мешкають в інших країнах, а й тих, хто належить до іншої культури, обіцяє безліч приємних — і навіть екзотичних — та незабутніх моментів у особистому житті.

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