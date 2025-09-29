ТСН у соціальних мережах

Зодіакальний гороскоп на жовтень 2025 року для всіх 12 знаків

Нинішній жовтень — місяць неоднозначний, перша половина якого ще буде перебувати під бентежливим впливом сонячного затемнення, що сталося 21 вересня, тоді як друга дасть нам змогу заспокоїтися, наші справи поступово владнаються, а там і до приємних життєвих змін недалеко.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Associated Press

Це також дуже емоційний час, коли підбиваються підсумки і завершуються важливі справи — професійні, фінансові, господарські, особисті.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Проєктами будь-якого характеру — але насамперед, професійного і фінансового — потрібно займатися тільки в союзі з партнерами, наодинці в цей час бажаних результатів досягти не вдасться. Успішними будуть публічні виступи, тому необхідно скористатися можливістю привернути до себе увагу будь-якої аудиторії. Друга половина місяця сприятлива для налагодження стосунків із близькою людиною, особливо, якщо вони останнім часом залишали бажати кращого.

Телець

Жодні важливі — або такі, що здаються важливими, — справи не стануть виправданням для метушні й поспіху, які, своєю чергою, не доведуть до добра, тож краще зайнятися повсякденними рутинними справами, без яких ніяк не обійтися. Можливі справедливі претензії — і навіть мстивість — із боку когось із оточення. У такій ситуації важливо оцінити ситуацію, що склалася, об’єктивно, визнавши свою провину, тільки в такому разі вдасться — хоч і не одразу — все виправити.

Близнята

Багато подій цього часу будуть наперед визначені, тому змінити їх не вдасться — хіба що можна буде злегка підкоригувати, тож різких рухів робити не варто, так само як і покладати на них серйозні надії. А ось від роману — нехай і нетривалого — відмовлятися небажано: сплеск романтичних почуттів не лише принесе приємні емоції, а й подарує натхнення, яке дасть змогу з головою зануритися у творчість.

Рак

Як і належить найдомашнішому і найсімейнішому знаку, його представники практично весь місяць присвятять розв’язанню питань, пов’язаних зі своїм житлом і проблемами близьких людей. У тих, хто з якоїсь причини поки що самотній, з’явиться можливість влаштувати особисте життя, познайомившись із людиною, яка затримається поряд із ними надовго — можливо, на все життя, головне, не проґавити щасливого шансу: доля нечасто робить такі щедрі подарунки — він може не повторитися.

Лев

Увага представників знака сфокусується на домашніх справах — від незначних, як-от переставляння меблів, косметичний ремонт або залагодження сантехнічних проблем, до серйозних — переїзду, продажу або купівлі нерухомості. Увага з боку протилежної статі, яка стане особливо сильною у другій половині місяця, не лише підвищить самооцінку, яка в представників знака й так не страждає, а й дасть змогу досягти професійних успіхів.

Діва

Необхідно морально приготуватися до того, що будь-які починання — як професійного, так і фінансового характеру — спочатку трохи гальмуватимуться, але це не означає, що від них треба відмовитися: згодом, коли вони наберуть швидкість, їх буде вже не зупинити. Будь-яку інформацію, яка надходить у цей час, необхідно буде ретельно перевіряти на достовірність — велика кількість фейків, з якими доведеться зіткнутися, може поставити під удар навіть найуспішнішу справу.

Терези

Перебуваючи в центрі уваги — як людей навколо, так і життєвих обставин — представники знака змушені будуть зіткнутися з різноманітними — і серйозними — витратами, але й нові надходження обіцяють бути солідними, тож загальний баланс вдасться зберегти. У професійному плані може спливти старий — свого часу не доведений до логічного кінця — проєкт, який зараз доведеться закрити, а інакше може постраждати ділова репутація.

Скорпіон

Зірки не вітають активних і рішучих дій, особливо — в першій половині місяця, а й проводити час, лежачи на дивані, навіть якщо вдасться отримати довгоочікувану — або позачергову — відпустку. Необхідно знайти собі неквапливе й, здавалося б, не найзначніше заняття, але — з прицілом на майбутнє: у фіналі місяця обставини почнуть складатися максимально сприятливо для серйозних звершень у такий спосіб, головне — не проґавити блискучої можливості.

Стрілець

У розв’язанні будь-яких питань, відчувши, що самим не впоратися, потрібно звертатися по допомогу до друзів, вони без зайвих запитань зроблять усе необхідне і жодного разу не дорікнуть — ні зараз, ні в майбутньому. Представники знака можуть стати об’єктом пристрасті когось із тих, хто їх оточує, а ось відповідати на чужі почуття чи ні, вирішувати лише їм самим — це буде залежати від безлічі причин і чинників. Фінал місяця принесе відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні.

Козоріг

Основна частина часу — і це потішить представників працьовитого знака — піде на вирішення професійних завдань, які потрібно буде зробити на «відмінно», щоб підтримати свій — і без того бездоганний — і професійний активує. Шарм, яким їх нагородять зірки в цей час, сприятливо позначиться не стільки на особистому житті, як того можна було б очікувати, скільки на кар’єрі, але їм необхідно остерігатися колег-заздрісників, які цілком можуть підкласти їм «свиню».

Водолій

Прийдешній місяць — чудовий час для будь-яких подорожей, але особливо вдалими виявляться поїздки за кордон, тому тим представникам знака, хто нинішнього року ще не побував в інших країнах, є сенс скористатися вдалою можливістю зробити це. У професійному плані велика ймовірність «наїздів» з боку недоброзичливо налаштованого керівництва, але вийти з цієї — не найприємнішої — ситуації вдасться блискуче.

Риби

Відчуття втоми в середині осені буде зрозумілим і закономірним — позаду залишилися місяці напруженої роботи, яка забрала багато часу й сил, але й результат її не може не тішити: навпаки, за всіма пунктами складеного на початку календарного року плану можна сміливо ставити тверді «галочки». Заслужений відпочинок бажано провести віддалік від дому — найкраще, у так званих місцях сили, це дасть змогу відновитися, підживившись енергією від природи.

