Зростальний Місяць 26 жовтня - 7 листопада: що на нас чекає в цей час

Період зростального Місяця припадає на осінній коридор затемнень і триватиме до повні 8 листопада 2022 року (Місячне затемнення в Тельці). У цей час на зовнішньому плані активізуються фатальні незворотні події. Піднімаються з підсвідомості старі образи, блоки та страхи, які необхідно пропрацювати та відкинути їх раз і назавжди. Позбувшись баласту непотрібних емоційних прив'язок і неприбуткових напрямів діяльності, можна знайти додаткові джерела доходів. Варто прислухатися і до інформації, що надходить, розглядати всілякі варіанти, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

26 жовтня, 2-й місячний день починається о 08:41, зростальний Місяць в Скорпіоні

День бажано провести у звичній обстановці. Може виникнути сильна потреба змінити місце проживання, виїхати з країни, але час для відправлення в дорогу ще не настав. Якщо все ж таки зважилися на переїзд чи подорож, будьте готові до перешкод у дорозі, труднощів під час перетину кордону. Добре розпочинати у цей день цикл фізичних вправ, зайнятися самостійною роботою над собою, навчанням.

27 жовтня, 3-й місячний день починається о 06:38, зростальний місяць в Скорпіоні до 13:54, після чого входить у знак Стрільця. Період місяця без курсу від 07:27 до 13:54 – неефективний час

Перша половина дня принесе багато тривог та хвилювань. Партнери схильні провокувати одне одного на з'ясування стосунків, хоч і мовчазне терпіння може викликати зворотну реакцію. Після 14:00 атмосфера, що тисне, поступово зникає. До вечора психологічне тло значно покращується, підвищується активність та життєрадісність.

28 жовтня, 4-й місячний день починається о 11:34, зрпостальний Місяць у Стрільці

Хороший день для наведення ладу, розчищення життєвого простору та облаштування його зручним для себе способом. Можливі несподівані повороти подій, що в результаті допоможе вийти із замкнутого кола проблем. Марс уповільнює свій рух (з 30 жовтня переходить у фазу ретроградності), у зв'язку з цим активність знижується і дії спрямовуються не назовні, а всередину себе.

29 жовтня, 5-й місячний день починається о 12:52, зростальний місяць у Стрільці до 16:21, після чого входить у знак Козорога. Період Місяця без курсу від 16:09 до 16:21 – неефективний час

Правильне визначення мети – це вже половина бажаного результату. Звернувшись до минулого досвіду, можна знайти точку опори у теперішньому. День повернення боргів, отримання необхідних ресурсів та цінних порад. Все вдається, якщо виявляти творчу активність, відстоювати свої принципи та діяти планомірно.

30 жовтня, 6-й місячний день починається о 13:57, зростальний Місяць у Козорозі

Варто продовжувати раніше розпочаті взаємини, робити нариси планів на майбутнє. Не можна позичати і не варто позичати гроші, а також брати в користування чужу техніку або обладнання. Від цього дня Марс на 2,5 місяця переходить у ретроградний рух у Близнятах, і це відчують абсолютно всі люди. Знижується рівень агресії на зовнішньому плані, що дозволить досягти хороших результатів у сфері комунікації.

31 жовтня, 7-й місячний день починається о 13:46, зростальний Місяць у Козорозі до 17:42, після чого переходить у знак Водолія. Період Місяця без курсу від 17:14 до 17:42 – неефективний час

День сприятливий для спілкування із високими посадовими особами, відвідування офіційних інстанцій. Слово сьогодні має особливу силу, легко втілюється в життя. Можна пройти співбесіди, поговорити з колишніми колегами, якщо плануєте повернутись на колишнє місце роботи. Однак день не підходить для початку нової трудової діяльності.

1 листопада, 8-й місячний день починається о 14:19, зростальний місяць у Водолії

Середня точка між затемненнями – цього дня ви можете отримати плоди від своїх дій, як добрих, так і поганих. У мить все може перевернутися "з ніг на голову" і навпаки. Нічого важливого не плануйте, не робіть нових кроків у професійній сфері. Роздайте борги та будьте готові до будь-яких змін.

2 листопада, 9-й місячний день починається о 14:44, зростальний Місяць у Водолії до 20:46, після чого переходить у знак Риби. Період Місяця без курсу від 13:08 до 20:46 – неефективний час

Виявляйте свідомість у спілкуванні з партнерами, начальством, колегами. Люди цього дня несхильні до компромісів, що може спричинити затяжні конфлікти. У першій половині дня слушний час для зміни методів ведення справ, зміни концепції свого бізнесу. Після 13:00 можна успішно завершити давно розпочаті проєкти та позбутися того, що більше не приносить задоволення.

3 листопада, 10-й місячний день починається о 15:03, зростальний Місяць у Рибах

Енергетика доби впливає негативно на людей. Важливо зосередитись на найголовнішому, опанувати себе та заспокоїтися. Всі новини та отриману інформацію "діліть навпіл". День ошуканствнас та хибних відомостей, провокацій, ілюзій та спокус. Неорганізованість та невпорядкованість може призвести до катастрофічних наслідків.

4 листопада, 11-й місячний день починається о 15:18, зростальний Місяць у Рибах

День найважливіших трансформацій, кульмінації деструктивних енергій та звільнення від баласту колишніх систем цінностей та пріоритетів. Зовнішні кризи, політичні та військові конфлікти стають стимулом для найголовніших змін у собі. Будьте максимально обережними та уважними до власної безпеки.

5 листопада, 12-й місячний день починається о 15:33, зростальний Місяць від 01:06. Період Місяця без курсу від 00:05 до 01:06 – неефективний час

Для сфери партнерських та сімейних взаєминн цей день, як і наступні два, є кризовими. Ревнощі, зради, скандали, з'ясування стосунків із биттям посуду – все це, тією чи тією мірою проявиться у житті кожної людини. Закінчиться те, що має закінчитися. Але також можливе закінчення минулої моделі відносин та їхнє продовження на іншому рівні.

6 листопада, 13-й місячний день починається о 15:46, зростальний Місяць у Овні

Продовжуються напружені тенденції попереднього дня (дія опозиції Уран-Венера), Місяць в Овні підвищує інтерес до протилежної статі. Спричиняє все нове і непізнане, давні взаємини піддаються серйозним випробуванням. Пам'ятайте, що в коридор затемнень багато спотворюється, а те, що захоплює зараз, у другій декаді листопада може втратити свою значущість, але наслідки залишаться надовго.

7 листопада, 14-й місячний день починається о 16:01, зростальний Місяць у Тельці від 07:14. Період Місяця без курсу від 00:29 до 07:14 – неефективний час

День поновлення життєвих сил, наповнення енергією. Можна займатися невідкладними фінансовими справами і матеріальними питаннями, проводити угоди купівлі-продажу (якщо необхідно). В навколишньому просторі градус напруеності максимальний, але людям легше сприймати те, що відбувається навколо.

8 листопада – Місячне затемнення (повня) у Тельці о 13:02, 15-й місячний день починається о 16:18.

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