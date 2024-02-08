Зростальний Місяць 11-23 лютого 2024 року: що на нас чекає в цей час

У лютому 2024 року молодик народиться 10 лютого, відкриваючи нові можливості у багатьох сферах життєдіяльності. Якщо вони будуть використані в період зростання Місяця, незабаром вдасться досягти високих результатів.

У повсякденному житті відбуваються позитивні зміни, оскільки простір наповнений енергією зростання та розвитку. Події, що відбуваються, формують відповідні мотиваційні умови для саморозвитку, пошуку необхідних ресурсів, досягнення особистих і загальних цілей, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У перші кілька днів після молодика 10 лютого може розігратися бурхлива фантазія, яка далека від реальності. Але в даному випадку це і непогано — "рожеві окуляри" допоможуть з оптимізмом дивитися на майбутнє.

На весь період зростального місяця кращою стратегією стане збереження рівноваги в будь-яких ситуаціях. А вони будуть абсолютно непередбачуваними, бурхливими та стресовими. Шукайте баланс усередині себе, щоб давати раду з найсильнішими потрясіннями. Адже криза – це можливість для виходу на новий, вищий рівень.

11 лютого, зростальний Місяць у Рибах триває від ранку

3-й місячний день починається о 08:20.

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби.

Напружений день: Близнята, Діва, Стрілець.

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн, секстиль Місяць-Уран. Планетарні взаємодії наповнюють день світлими енергіями. Серйозність та стриманість в емоційній сфері сприяють вирішенню найскладніших питань. Посилюється схильність до самоконтролю, до працьовитості та відданості своїм обов'язкам.

12 лютого, зростальний Місяць у Рибах, в Овні – від 15:29

4-й місячний день починається о 08:35.

Період місяця без курсу від 14:31 до 15:25.

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби, від 15:29 – Овен, Лев, Стрілець.

Напружений день: Близнята, Діва, Стрілець, від 15:29 – Рак, Терези, Козоріг.

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Марс, секстиль Місяць-Венера. День принесе комфортний стан, позитивний настрій, внутрішню гармонію. Люди, які проходять курс лікування, швидко йдуть на виправлення. Навіть найдальших від домашніх справ, відвідує бажання піклуватися про свій будинок, сім'ю, допомагати тим, хто цього потребує.

13 лютого, зростальний Місяць в Овні

5-й місячний день починається о 08:50.

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець.

Напружений день: Рак, Терези, Козоріг.

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій. Поїздки будуть легкими, без несподіванок, спілкування та зав'язування нових контактів принесе приємні враження. Гарний час для навчання, оформлення документів, зустрічей із родичами для обговорення важливих питань.

14 лютого, зростальний Місяць, в Овні, в Тельці – від 17:07

6-й місячний день починається о 09:04

Період місяця без курсу від 12:20 до 17:02

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець, від 17:07 — Телець, Діва, Козоріг.

Напружений день: Рак, Терези, Козоріг, від 17:07 – Лев, Скорпіон, Водолій.

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Марс, квадрат Місяць-Венера. Психологічний фон відзначений агресивними ситуаціями. Люди схильні один одного критикувати, щодо і без. Щоб уникнути неприємних наслідків для себе, намагайтеся коректно давати оцінку оточенню і не ображатися, якщо хтось із нього провокуватиме вас на конфлікт.

15 лютого, зростальний Місяць у Тельці

7-й місячний день починається о 09:21

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг.

Напружений день: Лев, Скорпіон, Водолій.

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, з'єднання Місяць-Юпітер, секстиль Місяць-Сатурн. Загалом день ефективний для відповідальної роботи, головне контролювати свої висловлювання і не розпорошуватися на безліч справ. Люди, схильні до частих змін настрою, то вибухають і лютують, то уникають конфліктів. Дотримуйтесь своїх кордонів та поважайте особисті кордони інших людей!

16 лютого, зростальний Місяць у Тельці, у Близнятах – від 21:42

8-й місячний день починається о 09:42.

Період місяця без курсу від 17:00 до 21:39.

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг, від 21:42 — Близнята, Терези, Водолій.

Напружений день: Лев, Скорпіон, Водолій, від 21:42 – Діва, Стрілець, Риби.

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, тригон Місяць-Венера, з'єднання Місяць-Уран. Можуть бути складнощі та конфлікти у взаєминах із батьками. Позиція дітей одночасно наступальна та оборонна. Розбіжності у сім'я необхідно залишити вдома, а не переносити їх у соціальну сферу, якщо цінуєте свій статус та репутацію. День сприятливий для професійних справ, вирішення фінансових питань, реорганізації виробництва, оновлень у робочих процесах.

17 лютого, зростальний Місяць у Близнятах

9-й місячний день починається о 10:09

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій.

Напружений день: Діва, Стрілець, Риби.

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Марс, квадрат Місяць-Сатурн. Труднощі вдома, розбіжність у думках із батьками, підштовхують до самостійних та відповідальних вчинків. Перешкоди на професійній ниві можуть стати каталізатором до звільнення та нового витку у кар'єрі. Звичний і знайомий простір начебто виштовхує. Події цього дня відкривають нові можливості через кризу.

18 лютого, зростальний Місяць у Близнятах

10-й місячний день починається о 10:46.

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій.

Напружений день: Діва, Стрілець, Риби.

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій допомагає формувати потрібну громадську думку, покращувати своє професійне становище і визначити для себе правильні устремління. День сприятливий для навчання, подорожей, інтелектуальної роботи. Якщо є невирішені питання з родичами чи близькими людьми, день ідеально підходить для того, щоб упорядкувати все.

19 лютого, зростальний Місяць у Раку від 05:26

11-й місячний день починається об 11:35.

Період місяця без курсу від 05:20 до 05:24.

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби.

Напружений день: Овен, Терези, Козоріг.

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, тригон Місяць-Сатурн. Психологічний фон сприятливий, відбувається швидке відновлення сил та регенерація організму. Аспекти дня дають терпіння та емоційну силу, щоб упоратися з чутливими чи важкими проблемами у стосунках. Усі справи йдуть швидше та успішніше, без серйозних перешкод у їхньому здійсненні.

20 лютого, зростальний Місяць у Раку

12-й місячний день починається о 12:36.

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби.

Напружений день: Овен, Терези, Козоріг.

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Юпітер, секстиль Місяць-Уран. День сприятливий для поїздок за кордон, взаємин з іноземцями, вирішення питань із документами, звернення за допомогою, великих покупок. Легше проявити свою індивідуальність і здобути визнання, набути популярності. Можливі нові незвичайні ідеї чи знайомства, романтичні зустрічі.

21 лютого, зростальний Місяць в Раку, у Леві – від 15:42

13-й місячний день починається о 13:45.

Період місяця без курсу від 08:37 до 15:40.

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби, від 15:42 – Овен, Лев, Стрілець.

Напружений день: Овен, Терези, Козоріг, від 15:42 — Телець, Скорпіон, Водолій.

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Нептун, опозиція Місяць-Плутон. Перша половина дня відносно спокійна, підходить для творчої діяльності та будь-якої роботи, яка не потребує точності у розрахунках та обмежень за часом. У другій половині дня напруженість накопичується в підсвідомості, а надвечір виривається назовні у вигляді суперечностей та сімейних конфліктів.

22 лютого, зростальний Місяць у Леві

14-й місячний день починається о 14:58.

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець.

Напружений день: Телець, Скорпіон, Водолій.

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Марс, опозиція Місяць-Венера, квадрат Місяць-Юпітер. Психологічно важкий та конфліктний день. Збільшиться нещасний випадок і кількість травм з необережності. Може тимчасово посилитися розчарування у коханні та почуттях, довірливість, сентиментальність та чутливість. Можлива мінливість у взаєминах, взаємні претензії у парі.

23 лютого, зростальний Місяць у Леві

15-й місячний день починається о 16:11.

Період місяця без курсу від 06:18.

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець.

Напружений день: Телець, Скорпіон, Водолій.

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Уран посилює фантазію, але дає неправильне сприйняття дійсності, різку зміну настрою, дратівливість із незначного приводу. Багато людей можуть дивувати своєю поведінкою, нестандартним мисленням. Оскільки це день перед місяцем у Рибах, який відбудеться о 14:30 за київським часом, то треба бути готовими до дивного та незрозумілого збігу обставин.

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