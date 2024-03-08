Зростальний Місяць 11-24 березня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Період зростального Місяця перед місячним затемненням несе у собі сильні енергії перетворення. Час планування, розквіту, творчого піднесення, набуття душевного комфорту. Всупереч усьому можна досягти щастя та гармонії із собою.

Психологічне тло найближчих двох тижнів обумовлений впливом молодика в Рибах 10 березня. Це знак об'єднання, завершує зодіак та готує ґрунт для нових починань. Люди добріші і романтичніші в цей період, охочіше допомагають одне одному. Багато хто намагається триматися осторонь конфліктів та суперництва, а марнославство та меркантильність практично зникають, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

11 березня – зростальний Місяць, в Овні з 02:19

2-й місячний день починається о 06:53

Понеділок – день Місяця

Період Місяця без курсу триває до 02:19

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Рак, Терези, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: з'єднання Місяць-Меркурій

Поліпшуються комунікації з оточенням, швидше вирішуються важливі питання. Зв'язок почуттів та розуму, підсвідомості та свідомості дозволяє правильно оцінювати свою емоційну природу та свої реакції, а отже і ухвалювати ефективні рішення. Слід уникати поспішності та дратівливості, якщо не вдається все зробити за один раз.

12 березня – зростальний Місяць в Овні

3-й місячний день починається о 07:08

Вівторок – день Марса

Період Місяця без курсу з 13:07

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Рак, Терези, Козоріг

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Марс

Життєва енергія б'є ключем, пристрасть та ентузіазм присутній у багатьох людей. Емоційна сила допомагає доводити взаємини остаточно, визначити необхідний шлях до мети. День боротьби, особистих досягнень, значний прорив у справах. З'являється велика потреба робити щось, рухатись, захищати.

13 березня – зростальний Місяць у Тельці з 02:28

4-й місячний день починається о 07:24

Середа – день Меркурія

Період Місяця без курсу триває до 02:28

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Лев, Скорпіон, Водолій

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Венера, секстиль Місяць-Сатурн

Обставини дня дають комфортний стан, позитивний настрій, внутрішню гармонію. Прекрасний день для починань, відкриття бізнесу, зміцнення свого матеріального стану та вирішення майнових питань. Сприятливо звертатися до офіційних інстанцій для отримання дозволів та оформлення документів.

14 березня – зростальний Місяць у Тельці

5-й місячний день починається о 07:44

Четвер – день Юпітера

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Лев, Скорпіон, Водолій

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Сонце, квадрат Місяць-Марс, з'єднання Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Уран

Підвищується чутливість до чужої агресивності. Виникають підозри, що хтось хоче нападати чи критикувати. У багатьох людей мінливий настрій, у взаєминах суцільні розбіжності. Проте самостійна діяльність буде результативною. Сприятливий день для закордонних подорожей, пошуку роботи, переїздів.

15 березня – зростальний Місяць у Близнятах з 05:15

6-й місячний день починається о 08:09

П'ятниця – день Венери

Період місяця без курсу з 00:28 по 05:15

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Діва, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Венера

Стресовий день, конфлікти спалахують через будь-яку дрібницю. Можливе погіршення здоров'я – порушення роботи нирок, репродуктивної та ендокринної систем. Люди схильні виражати яскраві емоції часом неадекватно. Досягти порозуміння практично неможливо. Не варто підштовхувати партнерів до серйозних розмов.

16 березня – зростальний Місяць у Близнятах

7-й місячний день починається о 08:42

Субота – день Сатурна

Сприятливий день: Близнята, Терези, Водолій

Напружений день: Діва, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Сатурн

У цей день необхідний наджорсткий самоконтроль та дисципліна. Виникають складнощі з адаптацією, потреба у відпочинку йде врозріз із почуттям обов'язку. Для любовних стосунків день несприятливий, оскільки загальмованість почуттів не сприяє зближенню. У діловій сфері за дотримання взаємних зобов'язань і кордонів все складається добре.

17 березня – зростальний Місяць у Раку з 11:45

8-й місячний день починається о 09:29

Неділя – день Сонця

Період місяця без курсу від 06:42 до 11:45

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Терези, Козоріг, Овен

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, тригон Місяць-Марс

День боротьби між свідомістю та підсвідомими реакціями. Довірчі стосунки встановити непросто. Емоційне життя стає динамічнішим. Активна фізична робота допомагає досягти балансу між почуттями та розумом. Енергійність, сміливість та підприємливість сприяють досягненню мети.

18 березня – зростальний Місяць у Раку

9-й місячний день починається о 10:26

Понеділок – день Місяця

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Терези, Козоріг, Овен

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Меркурій, тригон Місяць-Венера, секстиль Місяць-Юпітер, тригон Місяць-Сатурн

Гарне сприйняття реальності сприяє поліпшенню індивідуальних і ділових взаємин, усунення сімейних протиріч. У професійній діяльності виникає певність, досягається фінансова стабільність. День підходить для пошуку співпраці з іноземними партнерами, отримання юридичної допомоги, переїзду за кордон.

19 березня – зростальний Місяць у Раку, у Леві – від 21:34

10-й місячний день починається об 11:35

Вівторок – день Марса

Період місяця без курсу від 20:52 до 21:32

Сприятливий день: Рак, Скорпіон, Риби

Напружений день: Терези, Козоріг, Овен

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Сонце, секстиль Місяць-Уран

Обставини складаються вдало для сімейних справ, купівлі-продажу нерухомості, пошуку житла, зміни місця проживання. Особливого значення набувають взаємини з жінками, одна з яких може надати неоціненну допомогу. Це чудовий час для прояву творчої активності, здійснення задумів, вирішення питань, пов'язаних із дітьми, бізнесом чи новими підприємствами.

20 березня – зростальний Місяць у Леві

11-й місячний день починається о 12:47

Середа – день Меркурія

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Телець, Скорпіон, Водолій

О 05:06 за київським часом Сонце перетинає першу кардинальну точку року (входить у знак Овна) та настає Весняне Рівноденство. Протягом дня Місяць не утворює жодного аспекту з планетами, формуються лише аспекти, що сходяться. Працюйте на перспективу! День сприятливий для починань, ухвалення відповідальних рішень та серйозних змін у всіх сферах життя.

21 березня – зростальний Місяць у Леві

12-й місячний день починається о 13:59

Четвер – день Юпітера

Сприятливий день: Овен, Лев, Стрілець

Напружений день: Телець, Скорпіон, Водолій

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Меркурій, квадрат Місяць-Юпітер, квадрат Місяць-Уран

Люди схильні до перебільшення почуттів, різноманітних фантазій, тому для творчої діяльності чи романтичних взаємин атмосфера дня дуже сприятлива. Але для відповідальної роботи, яка потребує точності та пунктуальності, день несприятливий. Можливі несподівані ситуації, що призведуть до зміни затверджених планів.

22 березня – зростальний Місяць у Діві з 09:42

13-й місячний день починається о 15:11

П'ятниця – день Венери

Період місяця без курсу від 08:33 до 09:42

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Близнята, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Марс

Ділова та інтелектуальна активності дають матеріальний результат. Для професійного успіху та просування в кар'єрі знадобиться компроміс, взаємні поступки. Важливо уникати громадських конфліктів, інакше неприємний шлейф триватиме дуже довго.

23 березня – зростальний Місяць у Діві

14-й місячний день починається о 16:21

Субота – день Сатурна

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Близнята, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Венера, тригон Місяць-Юпітер, опозиція Місяць-Сатурн

Негативне емоційне тло створює труднощі у спілкуванні та контактах. Поганий настрій, песимізм, емоційна затисненість чи придушення емоцій сприяють погіршенню самопочуття. Про себе нагадують хронічні захворювання. Самота і пошук сенсу життя, прагнення у всьому розібратися, найбільш сприятливі цього дня.

24 березня – зростальний Місяць у Діві, у Терезах – від 22:37

15-й місячний день починається о 17:30

Неділя – день Сонця

Період місяця без курсу від 17:48 до 22:37

Сприятливий день: Телець, Діва, Козоріг

Напружений день: Близнята, Стрілець, Риби

Місячні аспекти з планетами: тригон Місяць-Уран

Потреба в особистому просторі, емоційна незалежність сприяє розкриттю талантів та особистісному розвитку. Може виникнути бажання розірвати минуле, повністю змінити своє життя. День перед місячним затемненням у Терезах, яке відбудеться 25 березня о 09:13 за київським часом. Обставини найближчих днів будуть непередбачуваними.

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