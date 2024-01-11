Зростальний Місяць 12-24 січня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Фаза зростального Місяця – це ідеальний час для початку реалізації всіх запланованих цілей. Настрій у цей місячний період помітно покращується, організм добре реагує на методи лікування, його реакції стають швидшими. Але для збереження високої продуктивності необхідно знаходити час для відпочинку.

Зростальний Місяць змінює Молодик 11 січня і приносить приплив енергії, необхідної для повсякденної активності. Гарний час для того, щоб повернутися в тренажерний зал, вирішити завдання, що накопичилися на роботі, експериментувати і пробувати щось нове. У цей період легше адаптуватися до різних зовнішніх змін, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Дні зростального Місяця сприятливі для одруження, проведення весіль та прийняття відповідальних рішень, що на користь майбутнього. Підходящий період для справ, пов'язаних з майновими питаннями, угод купівлі-продажу нерухомості, планування розширення сім'ї.

12 січня, п'ятниця, зростальний Місяць у Водолії від 05:01

День Венери

2-й місячний день починається о 09:11

Період місяця без курсу з 05:33 до 05:01

Напружений аспект Місяця з Юпітером дає схильність до перебільшень, підвищення вимог щодо близьких людей. Водночас прокидається інтерес до всього нового, на думку спадають несподівані ідеї.

13 січня, субота, зростальний Місяць у Водолії

День Сатурна

3-й місячний день починається о 09:39

Період Місяця без курсу від 11:59

Місяць у гармонійному аспекті з Венерою та напруженості з Ураном створює складне психологічне тло протягом усього дня. Час раптових ідей, різного роду несподіванок, авантюр та легковажної поведінки. Особливо тяжко переноситься самотність, тому важливо перебувати поряд і приємними людьми.

14 січня, неділя, зростальний Місяць у Рибах від 05:29

День Сонця

4-й місячний день починається о 10:00

Період Місяця без курсу триває до 05:29

Місячні аспекти з планетами: секстиль Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Марс, секстиль Місяць-Юпітер, з'єднання Місяць-Сатурн. День насичений світлими енергіями, може статися все, що завгодно у найкращому значенні цього слова. Є відчуття якогось небаченого захисту, плавності життя, визначеності. Багато проблем вирішуються досить легко, у навколишній простір повертаються гармонія та лад.

15 січня, понеділок, зростальний Місяць у Рибах

День Місяця

5-й місячний день починається о 10:17

Місяць у гармонійних аспектах із Сонцем, Ураном та напруженості з Венерою. Сприятлива індивідуальна творча робота, сімейні зустрічі, обговорення однієї й тієї проблеми з різних сторін, планування справ. Для соціальної активності та звернення до адміністративних органів, а також романтичних зустрічей день не підходить. Якщо відносини почалися нещодавно, є ризик їхнього розриву через невідповідність бачення майбутнього.

16 січня, вівторок, зростальний Місяць в Овні від 06:49

День Марса

6-й місячний день починається о 10:31

Період місяця без курсу від 06:32 до 06:49

Місяць у напруженості з Марсом та Меркурієм формує важкі обставини протягом дня. Травм, аварій та конфліктів буде більше, ніж зазвичай. На дорогах будьте уважними та обережними! Активність та рішучість у роботі вітається, але слід уникати поспішності та дратівливості у взаєминах з оточенням.

17 січня, середа, зростальний Місяць в Овні

День Меркурія

7-й місячний день починається о 10:45

Місяць у гармонійному аспекті з Венерою допомагає домовитися з найскладніших питань, знайти компромісне рішення. День сприятливий для серйозних розмов із партнером, пошуку підтримки та матеріальної допомоги. Також слушний час для відвідування перукаря, стиліста, косметолога, експериментів зі своєю зовнішністю.

18 січня, четвер, зростальний Місяць у Тельці від 10:15

День Юпітера

8-й місячний день починається о 10:59

Період місяця без курсу від 10:02 до 10:15

Місячні аспекти з планетами: квадрат Місяць-Сонце, тригон Місяць-Меркурій, Ззєднання Місяць-Юпітер, секстиль Місяць-Сатурн. День сміливих рішень та конкретних дій. Підходить для соціальної активності, зміцнення матеріального становища, розширення бізнесу, презентації своїх проєктів та пошуку інвестицій. Сприятливо розпочинати лікування, переїжджати на нове місце проживання, займатися справами, пов'язаними із зарубіжжям та іноземцями.

19 січня, п'ятниця, зростальний Місяць у Тельці

День Венери

9-й місячний день починається об 11:17

Місяць у гармонійному аспекті з Марсом та поєднанні з Ураном генерує активні та ефективні енергії. Прекрасний день для будь-яких починань, професійної діяльності, переходу на місце роботи. Добре ладнаються справи в колективах, ухвалюються правильні рішення. Також день сприятливий для особистих взаємин.

20 січня, субота, зростальний Місяць у Близнятах від 16:01

День Сатурна

10-й місячний день починається об 11:39

Період місяця без курсу ві 15:56 до 16:01

Місяць у гармонійному аспекті із Сонцем створює сприятливі енергії. Хороший день для вирішення сімейних питань, переїзду, угод купівлі-продажу, подорожей. Обмін інформацією та ідеями дасть реальні результати.

21 січня, неділя, зростальний Місяць у Близнятах

День Сонця

11-й місячний день починається о 12:08

Місяць у напруженості з Сатурном вимагає дотримуватися законів та встановлених правил. Поважайте межі інших людей! Складно взаємодіяти зі старшими за віком та посадою людьми, зав'язувати нові знайомства. День підходить для домашньої роботи, наведення ладу, аналізу минулих подій.

22 січня, понеділок, зростальний Місяць у Близнятах, у Раку – від 23:51

День Місяця

12-й місячний день починається о 12:48

Період місяця без курсу від 22:39 до 23:51

Опозиція Місяця із Венерою формує атмосферу конфліктності, особливо між жінками. Партнерські взаємини можуть дати тріщину через підвищену емоційність та капризи. Краще провести день удома, зводячи до мінімуму контакти з іншими людьми.

23 січня, вівторок, зростальний Місяць у Раку

День Марса

13-й місячний день починається о 13:42

Місячні аспекти з планетами: опозиція Місяць-Меркурій, секстиль Місяць-Юпітер, тригон Місяць-Сатурн. Якщо виявляти дипломатичні якості, не поспішати з висновками, день виявиться сприятливим. Можна займатися вирішенням питань із документами, шукати спільні точки дотику з іншими в тих чи тих життєвих сферах.

24 січня, середа, зростальний Місяць у Раку

День Меркурія

14-й місячний день починається о 14:46

Місяць в опозиції з Марсом та гармонійному аспекті з Ураном дає складнощі з проявом жіночих якостей. Через імпульсивність підвищується ризик отримати травму та посваритися. Прагнення командувати до ні до чого доброго не призведе. День перед місяцем у Раку 25 січня, сприяє завершенню справ та ухваленню остаточних рішень. Вибираючи нове та незнайоме, у програші не залишитеся!

Читайте також: