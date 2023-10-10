Зростальний Місяць 15-27 жовтня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Молодик 14 жовтня о 20:59 за київським часом, а цього разу – сонячне затемнення, відкриває новий місячний цикл, половина з якого є коридором затемнень. Період зростального Місяця закінчиться місячним затемненням 28 жовтня. Ключова дата цього періоду – серединна точка між затемненнями 21 жовтня.

Сонячне затемнення 14 жовтня у 22-му градусі Терезів визначає енергетичне тло на найближчі два тижні, які обіцяють бути дуже непростими. Світ перебуває на критичному етапі, але після нього завжди відбувається обнулення і новий етап розвитку світового устрою, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

В будь-якому разі життя триває, а загальні астрологічні рекомендації допоможуть планувати свої справи у дні коридору затемнень. Однак багато людей відчуватимуть занепад життєвої енергії, тому не варто дивуватися повсюдній млявості, апатії, і в деяких випадках – меланхолії та рефлексії.

Щоб звести до мінімуму можливий негатив у період затемнення, женіть геть похмурі думки й відчуття власного безсилля – зовсім скоро все це мине. В будь-якому разі попереду два тижні зростального Місяця, тому важливо відпустити все те, що змушує страждати, відкривши місце чомусь новому і прекрасному.

15 жовтня зростальний Місяць у Терезах, від 14:04 – у Скорпіоні

2-й місячний день починається о 07:56

Період місяця без курсу від 10:01 до 14:04.

Місяць в аспекті з'єднання з Марсом у Скорпіоні створює войовничий настрій. День несе ураганні події негативного характеру. Необхідно поставитися з особливою увагою до своїх власних емоцій, проаналізувати та відчути їх повністю, звільнитися від тих, що пригнічують.

16 жовтня зростальний Місяць у Скорпіоні

3-й місячний день починається о 09:11

Місяць в опозиції з ретро Юпітером та ретро Ураном розкриває потаємні страхи, може здаватися, що світ незабаром завершить своє існування. На щастя, це не так, але такі емоційні стани негативно позначаються на стані здоров'я, позбавляючи сили волі. Цей день перенасичений енергією, тому у справах необхідно виявляти бойові якості, а не спрямовувати її на саморуйнування.

17 жовтня зростальний Місяць у Скорпіоні, від 22:36 – у Стрільці

4-й місячний день починається о 10:29

Період місяця без курсу від 18:43 до 22:36

Місяць у Скорпіоні в гармонійних аспектах із ретро Нептуном та Плутоном допомагає побачити та зрозуміти, який ефект мають наші дії, коли ще не все втрачено, а помилки можна виправити. День вдалий для облаштування на новому місці та прокладання подальшого шляху. Уникайте авантюр і не піддавайтеся на провокації.

18 жовтня зростальний Місяць у Стрільці

5-й місячний день починається об 11:49

Місяць у напруженості з Венерою викликає бажання втекти від реальності, у кращому разі через подорожі. Також дає стан психологічної напруженості, зняти яку можна через творчу діяльність чи далеку подорож. Цього дня справжні потреби й бажання у конфлікті, можливі проблеми в особистому житті.

19 жовтня зростальний Місяць у Стрільці, від 22:02 – у Козорогу

6-й місячний день починається о 13:05

Період Місяця без курсу від 22:02

Місяць у напруженості з ретро Нептуном, але в гармонійних аспектах із Сонцем та Меркурієм допомагає правильно проаналізувати те, що відбувається, і зазирнути в майбутнє. Цього дня відносно сприятлива атмосфера на тлі коридору затемнень. Якщо є нагальні справи, займіться ними сьогодні. З урахуванням поточних обставин, все ж у багатьох сферах можна досягти успіху.

20 жовтня зростальний Місяць у Козорогу від 04:55

7-й місячний день починається о 14:11

Період Місяця без курсу триває до 04:55

Місяць у гармонійних аспектах із Венерою та ретро Юпітером сприяє спілкуванню з представниками офіційних органів, фінансовим справам. Сила дня наділяє людину великою кількістю діяльної енергії та життєвої активності. З'являється можливість завершити розпочате і навіть отримати невеликий прибуток.

21 жовтня зростальний Місяць у Козорогу

7-й місячний день триває від ранку

8-й місячний день починається о 15:02

Середня точка між затемненнями – один із найнапруженіших днів у коридорі затемнень. День дуже непередбачуваний, часто пов'язаний із руйнівними енергіями, які можуть бути катастрофічними. Не виключені нові осередки воєнних конфліктів. Але водночас може статися несподіване завершення чогось масштабного і страхітливого. В середній день між затемненнями може відбуватися все, що завгодно. Тому краще провести його якомога спокійніше, уникаючи ризику й перебування в натовпі.

Місяць формує з'єднання з Плутоном – планетою життя і смерті, трансформацій через руйнування, зречення від старого, що вичерпало себе. Треба обдумати своє життя і, можливо, вдасться знайти вихід із нерозв'язних ситуацій. Через сон, можливо, вдасться зрозуміти власне призначення. Сьогодні всі завдання, які не були вирішені раніше, постають особливо гостро.

22 жовтня зростальний Місяць у Козорогу, від 09:06 – у Водолії

8-й місячний день триває від ранку

9-й місячний день починається о 15:39

Період місяця без курсу від 09:00 до 09:06

Меркурій від ранку входить до знака Скорпіона, що посилює підозрілість, люди налаштовані критично до того, що відбувається навколо. День вдалий для пошуку помилок чи недоробок, виявлення прихованих потреб і талантів, розвитку їх до рівня очевидних. Можливі несподівані повороти подій, конфлікти через прагнення здобути незалежність, надзвичайні ситуації.

23 жовтня зростальний Місяць у Водолії

9-й місячний день триває від ранку

10-й місячний день починається о 16:06

Період Місяця без курсу від 22:04

Місяць у напружених аспектах із ретро Юпітером, ретро Ураном – всі розпочаті й задумані справи цього дня вирішуються набагато повільніше, ніж хотілося б. День перешкод і подолань, боротьби із самими собою, зі своїми слабкостями і страхами. Можлива серйозна ескалація воєнних конфліктів, гучні репутаційні скандали. О 19:21 Сонце входить до знака Скорпіона та ще більше активізує трансформаційні процеси.

24 жовтня зростальний Місяць у Водолії, від 11:33 – у Рибах

10-й місячний день триває від ранку

11-й місячний день починається о 16:25

Період Місяця без курсу триває до 11:33

Ранок неефективний, справи не ладнаються, питання не вирішуються. Місяць під час інгресії до знака Риби одразу ж поєднується з ретро Сатурном та утворює гармонійні аспекти з Марсом і Меркурієм. Друга половина дня підходить для щирих розмов, досліджень, глибокого аналізу ситуацій, які трапилися. Тому треба використовувати цей час на повну і не відкладати неприємну розмову з партнером, якщо це необхідно.

25 жовтня зростальний Місяць у Рибах

11-й місячний день триває від ранку

12-й місячний день починається о 16:42

Опозиція Місяця та Венери підштовхує до з'ясування стосунків. Якщо у вас виникли питання до близької людини, краще вийти на прямий діалог і розвіяти всі сумніви. Саме слово "опозиція" означає протистояння, а також неможливість знайти компроміс, звідси й виникають усі проблеми.

26 жовтня зростальний Місяць у Рибах, від 13:02 – в Овні

12-й місячний день триває від ранку

13-й місячний день починається о 16:56

Період місяця без курсу від 09:38 до 13:02

Дивний день, багато містики, таємниць, недомовок. Однак є відчуття завершення чогось дуже важливого й нового початку після цього. Цього дня добре "промацувати ґрунт", займатися секретними справами. Не дозволяйте емоціям брати гору над розумом, уникайте пліток, інтриг і скандалів.

27 жовтня зростальний Місяць в Овні

13-й місячний день триває від ранку

14-й місячний день починається о 17:11

День оновлення життєвих сил – вони стануть у пригоді, оскільки завтра складний день. Можна вживати активних і рішучих дій. Намагайтеся не витрачати енергію на незначні події та дрібниці. Пам'ятайте про такт і дипломатичність. Уникайте поспіху, нетерплячки та імпульсивності. Не варто проводити точні розрахунки та складати звіти.

День перед повнею, яка є місячним затемненням 28 жовтня о 23:14 за київським часом.

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