Зростальний Місяць 2 - 14 грудня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Від 2 до 14 грудня 2024 року – період зростального Місяця. Це час активного зростання, підвищення енергії, планування.

Зростальний Місяць, як завжди, символізує енергію творення, планування і активного просування ідей. Однак у цей період його вплив ускладнюється сильними напруженими аспектами між Юпітером і Сатурном, а також Марсом та Плутоном, які вносять у загальну атмосферу неспокійну динаміку, войовниче протистояння та необхідність пошуку балансу. Ці аспекти пов'язані з боротьбою за владу, загостренням конфліктів та необхідністю трансформації, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Ця напруженість між розширенням (Юпітер) та обмеженням (Сатурн) створює почуття "розтягнутої пружини". Ми можемо відчувати тиск зовнішніх обставин чи сумніви у своїх можливостях. Тому важливо знайти золоту середину: ставити амбітну мету, але залишатися реалістичними. Енергія зростального Місяця на тлі напружених планетарних взаємодій стане не стільки гладким часом для початку нових справ, скільки періодом напруженого зростання. У дні зростального Місяця це може виявлятися через різкі зміни чи внутрішні конфлікти, особливо у питаннях, пов'язаних з особистою силою та здатністю домагатися бажаного.

Основний тон на найближчі два тижні визначає молодик у Стрільці на "осі катастроф". Використовуйте енергію цього періоду для стратегічної дії, для планування та роботи над завданнями, які потребують структурованого підходу. Уникайте імпульсивності та руйнівних рішень. Спонтанність може спричинити загострення криз.

Зростальний Місяць посилює бажання рухатися вперед, а напружені аспекти нагадують, що для цього потрібен глибокий аналіз і готовність до змін. Це час, коли нічне небо повільно наповнюється сяйвом, наче Всесвіт надихає новим подихом життя. Фаза зростання Місяця асоціюється з пробудженням, розвитком і творенням, її енергія подібна до народження нового дня, коли перші промені світла розсікають морок ночі. Символічно, це свого роду алхімічний котел, де все зайве та те, що не працює. має бути перетворено.

У давньогрецькій міфології Місяць заручений з Богинею Артемідою (Діаною у Римлян) – мисливицею, покровителькою дикої природи, власницею секретів циклу життя. Зростальний Місяць уособлює свою юну, енергійну іпостась, готову підкорювати нові вершини. Це образ дівчини, повної сили, сміливості та спраги пізнання.

У східних традиціях Місяць символізує Інь – м'яку енергію, що живить. У її зростальній фазі Інь пов'язана з настроєм Ян, що сприяє зародженню життя. Зростальний Місяць кличе нас пробудити свою внутрішню силу. Уявіть собі, як Місяць на цьому етапі обіймає небосхил своїм юним світлом. Небо співає пісню відродження, нічне повітря наповнене передчуттям чогось великого. Щодня зростальний Місяць наче запрошує нас стати частиною цього великого простору танцю зростання та оновлення. "Що ти посадиш під його світлом, те зійде під зірками".

Це час натхнення та мотивації: складання планів, пошуку нових шляхів та запуску нових проєктів. Однак її енергія вимагає ясності та усвідомленості – на що ви хочете направити це світло? Вплив зростального Місяця та напружених аспектів між планетами говорить про прагнення до свободи, інновацій та соціальної залученості.

Зростальний Місяць посилюватиме бажання рости і експериментувати, але напружені аспекти додадуть елементи випробувань і перевірки готовності рухатися вперед. Це час осмислення, як наші довгострокові мрії (Юпітер) стикаються з реальністю (Сатурн). Можливі випробування з питань навчання, комунікацій чи розширення зв'язків.

Від 2 до 14 грудня Місяць проходить через сім зодіакальних знаків, формуючи атмосферу кожного дня:

2 грудня – зростальний Місяць у Стрільці.

Теми: оптимізм, розширення горизонтів, постановка мети.

День принесе натхнення для планування майбутнього та підштовхне до пошуку смислів. Можливі цікаві ідеї, особливо у питаннях навчання чи професійних проєктів. Важливо фокусуватися на чітких цілях і уникати навантаження. Напруженість Марса та Плутона може піднімати старі конфлікти, особливо з авторитетними постатями.

Дисципліна, кар'єра, довгострокові плани.

Дні підходять для вирішення робочих питань, розробки стратегії та практичних кроків до успіху. Зачіпає теми самореалізації та фінансів, професійну сферу та питання сім'ї чи будинку. Багато хто може засумніватися у власній силі чи рішеннях. Необхідні чіткі вивірені кроки та робота над емоційною стійкістю.

5 – 6 грудня – зростальний Місяць у Водолії.

Теми інновації, соціальні зв'язки, нестандартні ідеї.

Період мозкового штурму, участі у колективних проєктах, спілкування з друзями та усвідомленого зростання. Це час свободи, експериментів, нових ідей. Використовуйте дні для зміцнення соціальних зв'язків та творчих починань. Намагайтеся виявляти гнучкість та відкритість у взаєминах, але діяти нестандартно.

7 – 8 грудня – зростальний Місяць у Рибах.

Теми: інтуїція, творчість, духовність.

Складний емоційний період. Ці дні підходять для медитації, роботи з підсвідомістю, відвідування косметолога чи лікаря, турботи про себе. Будьте уважними до своїх інтуїтивних підказок та зовнішніх сигналів. Підхожий час для творчої роботи та вирішення питань самореалізації.

9 — 10 грудня – зростальний Місяць в Овні.

Теми: активність, сміливість, ініціативність.

Дні активності, легких та динамічних енергій, які можуть принести нові проєкти чи цікаві виклики. Важливо уникати конфронтації. Легкі та динамічні дні, які підходять для зустрічей, розгляду чи вивчення нового. Уникайте неуважності та імпульсивних рішень – сконцентруйтеся на головному.

11 – 13 грудня – зростальний Місяць у Тельці.

Теми: стабільність, комфорт, матеріальні питання.

Чудовий час для вирішення питань з ресурсами та зміцнення бази. Можна приділити увагу дому чи тілесному здоров'ю. Можливі питання, пов'язані з фінансовими планами та внутрішніми страхами з цього приводу. Контролюйте емоції: напруженість планет може викликати бажання різко діяти. М'якість та витримка принесуть більше користі.

14 грудня – зростальний Місяць у Близнятах

Теми дня: комунікації, робота з інформацією, переміщення.

Завершується період зростального Місяця – 15 грудня – Повня. Сприятливий день для спілкування та інтелектуальних починань. Фокус на стратегії: плануйте кроки з урахуванням довгострокової перспективи. Зростальний Місяць в Близнятах посилює ментальну силу, сприяє натхненню і набуттю мотивації.

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