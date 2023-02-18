Зростальний Місяць 21 лютого - 6 березня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Період зростального Місяця, який розпочався з молодика 20 лютого в знаку Риби і закінчиться повнею 7 березня в Діві, стане дуже яскравим і незабутнім. У цей період Місяць переміщатиметься Рибами, Овном, Тельцем, Близнятами, Раком, Левом і Дівою.

21 лютого – зростальний Місяць в Рибах з'єднується з Нептуном і в гармонійному аспекті з Плутоном робить день дуже продуктивним. Це чудовий час для творчих людей, для пошуку спонсорів та благодійної діяльності. Несприятливий час для розумової діяльності. Добре вирішуються юридичні проблеми, можна розпочинати судові процеси. Можливе зростання доходів у результаті продуманих дій. Успіх супроводжує Рибів, Раків і Скорпіонів, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

22 лютого – зростальний Місяць в Овні від 07:14, протягом дня нічне світило з'єднується з Венерою і Юпітером, створюючи дуже активні та позитивні енергетичні потоки протягом дня. Час діяти, пасивність сьогодні протипоказана. Сприятливий час для фізичних навантажень. Цей день перенасичений енергією, і тому у справах можна виявляти бойові якості. Багато людей виявляють рішучість та наполегливість, здатні виходити на нові рубежі, йти на ризик. Найближчі два дні сприятливі для Овнів, Левів та Стрільців.

23 лютого – зростальний Місяць в Овні в гармонійних аспектах з Меркурієм і Марсом допоможе вирішити безліч питань протягом дня. Вдалий час для облаштування на новому місці та прокладання подальшого шляху. Головне, не піддавайтеся на провокації і не вступайте у суперечки та конфлікти, а спрямуйте всю енергію на продовження розпочатих справ.

24 лютого – зростальний Місяць у Тельці від 10:29. Період Місяця без курсу з 10:21 до 10:29, а це означає, що в цей час не варто нічого починати, оскільки вся енергія буде витрачена даремно, а будь-які дії не дадуть результату. Більш того, напружений аспект Місяця та Плутона робить ранок дуже складним і конфліктним, можна сказати, навіть небезпечним. Після того, як Місяць увійде на знак Тельця, ситуація зміниться і обставини сприятимуть ефективній роботі та вирішенню фінансових питань. Від цього моменту починається сприятливий період для Тельців, Дів та Козорогів.

25 лютого – зростальний Місяць в Тельці з'єднується з Висхідним Місячним Вузлом і Ураном, аспекти формують особливі енергетичні потоки, які створюють непередбачуваність і несподівані ситуації у всіх життєвих сферах. Однак день дуже цікавий, багатий на сюрпризи, як хороші, так і не дуже, тому слід бути готовими до всього. Успіх залежить від швидкості реакції на те, що відбувається, і від готовності прийняти те нове, що дуже наполегливо вривається у ваше життя.

26 лютого – зростальний Місяць в Тельці до 17:48, після чого переходить на знак Близнята і починається сприятливий період для представників знаків стихії Повітря (Близнята, Терези, Водолій). Період місяця без курсу від 16:42 до 17:48. Практично весь день підходить для того, щоб працювати і створювати щось дуже ґрунтовне. Гармонійний аспект Місяця з Плутоном до 16:42 за київським часом якнайкраще впливає на фінансову сферу, проведення угод купівлі-продажу, відкриття власного бізнесу, підписання договорів, які будуть вигідні всім сторонам.

27 лютого – зростальний Місяць у Близнятах у гармонійних аспектах із Венерою та Юпітером допоможе знайти креативні підходи у здійсненні старих проєктів, підлаштуватися під нові обставини та адаптуватися до умов, що склалися. Активний день, можуть бути непередбачені події, звичні ситуації несподіваним чином трансформуються на краще. Сьогодні всі завдання, які не були вирішені раніше, нагадають про себе та вимагатимуть уваги.

28 лютого – зростальний Місяць в Близнятах у поєднанні з Марсом і гармонійних аспектах із Меркурієм і Сатурном сприяє вирішенню юридичних питань, відвідуванню офіційних інстанцій, отриманню різних дозволів і допусків. Гарний час для оформлення документів, підписання контрактів та укладання договорів. Також день підходить для навчання та читання лекцій, складання іспитів. Близнята, Терези та Водолії – не проґавте щасливих шансів!

1 березня – зростальний Місяць у Раку від 04:40 – успіх знову на боці знаків стихії Води: Раків, Скорпіонів та Риб. Загалом енергетика доби сприятливо впливає на всіх людей. День чудово підходить для романтики та кохання, зустрічей із близькими, рідними людьми, спілкування з дітьми. Також гарний час для того, щоб вирішити житлові питання, переїхати до нового житла, купити квартиру чи земельну ділянку, придбати потрібні речі до будинку чи розпочати ремонт. День хороший для контактів та знайомств, обміну інформацією та ідеями.

2 березня – зростальний Місяць у Раку в гармонії із Сонцем, Нептуном, Ураном. Один із найенергійніших, вдалих і найсильніших днів місячного місяця. Внутрішня енергія зростає, прокидається ентузіазм, впевненість та потенціал. Люди, які мають лідерські якості, сміливі та відповідальні, зможуть впливати на те, що відбувається навколо, керувати ситуацією та координувати людей. Розпочата цього дня справа розвиватиметься правильно, за планом і без несподіваних сюрпризів.

3 березня – зростальний Місяць у Леві від 17:15, до цього моменту переміщається за знаком Рака і сприяє формуванню сприятливого психологічного клімату, накопиченню сил, оздоровленню організму. Опозиція з Плутоном у середині дня закликає звести до мінімуму зовнішню активність, за можливості, усамітнитися, провести роботу над собою. День сприятливий для кардинальних змін, переїзду, ухвалення серйозних рішень, пов'язаних із сім'єю та будинком. Період Місяця без курсу від 16:22 до 17:15, після чого з'являється місце для свята серед буднів та представники символів стихії Вогню (Леви, Овни та Стрільці) отримують додаткові бонуси від Всесвіту.

4 березня – зростальний Місяць у Леві у поєднанні з Чорним Місяцем. День складний, оскільки загострюються і виявляються найтемніші сторони особистості. Прокидається і роздмухується его, що сприяє конфліктам і втраті репутації. Напружений аспект із Ураном несприятливо впливає на сімейні стосунки, романтичні та дружні зв'язки. В одну мить може все закінчитися, оскільки кожен вважає, що його роль найбільша, і він є головним у всьому. Основна рекомендація на цей день – тримайте себе в руках, намагайтеся контролювати свої слова та емоційні реакції.

5 березня – зростальний Місяць у Леві в гармонійному аспекті з Марсом, але опозиції з Сатурном змусить переглянути свої плани, внести корективи в бізнес та інші справи, упорядкувати сфери впливу, розставити пріоритети. День вимушеного оновлення, а й наведення ладу у всіх життєвих сферах. Розширення не вдасться цього дня, тому не варто займатися рекламою та просуванням своїх інтересів, проводити громадські заходи тощо.

6 березня – зростальний Місяць в Діві від 05:39. День перед місяцем, як правило, завжди результативний. Період місяця без курсу від 05:18 до 05:39. Діви, Козороги та Тельці зможуть вийти вперед, стати переможцями, якщо до цього виконано відповідну роботу та вжито необхідних заходів. Сприятливий день для фінансової та матеріальної сфери, вирішення питань, пов'язаних із здоров'ям, побутом, майновими справами. Рекомендується вести переговори, звертатися за допомогою, виявляти силу волі, витримку, твердість та чесність у роботі.

7 березня – повний місяць у Діві о 14:40 за київським часом, після чого Місяць почне спадати і принесе з собою зовсім інші енергії.

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