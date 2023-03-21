Зростальний Місяць 22 березня - 5 квітня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Період зростального Місяця від 22 березня до 5 квітня 2023 року принесе багато яскравих подій і є початком астрономічної весни, це час пробудження після зимової сплячки. Старт чергового природного циклу, коли додаються нові життєві сили.
Основні тенденції цих двох тижнів обумовлені молодиком 21 березня, який збігся з днем весняного рівнодення, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).
22 березня – перший день нового астрологічного року та початок нового місячного місяця. Оновлення та зміни вриваються в усталену і звичну повсякденність. Весняне Сонце та активна фаза місячного циклу приводить усі процеси в рух, виявляючи приховане та приводячи їх у конкретні форми.
Цікаво те, що місячний цикл починається в Овні з молодика 21 березня в першому градусі і закінчується сонячним затемненням (відбувається в момент молодика) у цьому ж знаку зодіаку 20 квітня в останньому градусі. Два молодики в кардинальному Овні допоможуть вийти з темряви на світло, переродитися зсередини, переглянути свої погляди та переконання, відкриваючи нові шляхи та можливості.
Молодий місяць в Овні і дні зростального Місяця є першим ступенем нового життєвого етапу, коли визначаються стратегії на весь астрологічний рік, який розпочався 21 березня. В цей час позначаються напрями докладання зусиль для досягнення мети, зав'язуються певні сюжети, формуються пріоритети як у приватному житті, так і на глобальних рівнях.
Цього року у нас два молодики в Овні, а отже і два періоди зростального Місяця розпочалися в Овні. А це означає, що весна 2023 року стане поворотною точкою та виходом зі складної та небезпечної ситуації, в якій опинився весь світ. Часи змінюються, ставки підвищуються, і ми чекаємо на розв'язку. Протягом двох місячних циклів буде проведено інтенсивну роботу з подолання кризи та встановлення нового світопорядку. Це якийсь коридор часу, у якому можна зробити рішучий крок уперед і вибрати собі прийнятний варіант.
22 березня зростальний Місяць в Овні, 2-й місячний день починається о 06:28
Символ дня: Ріг Достатку
Середа – день Меркурія. Місяць у поєднанні з Меркурієм та Юпітером. Успішними є інтелектуальна діяльність, переговори та листування, розрахунки та планування. Добре навчатися чогось нового, займатися вирішенням юридичних питань.
Сприятливий день для Овнів, Левів, Стрільців.
23 березня зростальний Місяць в Овні – Тельці (від 20:41), 3-й місячний день починається о 06:28
Символ дня: Леопард
Період місяця без курсу з 19:12 до 20:41.
Четвер – день Юпітера. Місяць у гармонійному аспекті з Марсом. Дуже енергійний день. Час дій та великих фізичних навантажень. У справах можна виявляти найбойовіші якості, під час розвитку яких може бути кардинально перебудовано життєвий простір та взаємини з іншими людьми.
Сприятливий день для Овнів, Левів, Стрільців.
24 березня зростальний Місяць у Тельці, 4-й місячний день починається о 06:59
Символ дня: Дерево пізнання добра та зла
П'ятниця – день Венери. Місяць у поєднанні з Венерою, обидва небесні тіла в сильних статусах. Час розквіту жіночих енергій, нагромадження, створення фундаменту. Гарний день для кохання, дружніх зустрічей та будь-яких взаємин.
Сприятливий день для Тельців, Дів, Козорогів.
25 березня зростальний Місяць у Тельці, 5-й місячний день починається о 06:59
Символ дня: Єдиноріг
Період місяця без курсу з 18:19.
Субота – день Сатурна. Місяць у поєднанні з Ураном та гармонійному аспекті з Нептуном. Все зроблене у цей день матиме довгострокові перспективи. Відповідний час для вирішення майнових та фінансових питань, бухгалтерських розрахунків, закупівель. Можна виконувати ретельну роботу в будь-якому напрямку.
Сприятливий день для Тельців, Дів, Козорогів.
26 березня зростальний Місяць у Тельці – Близнятах (від 02:41), 6-й місячний день починається о 07:41
Символ дня: Журавель
Період Місяця без курсу триває до 02:41
Неділя – день Сонця. Місяць у гармонійних аспектах із Сонцем та Плутоном. Гарний час для контактів та знайомств, обміну інформацією та ідеями. Потрібно продовжувати старі справи, можна займатися швидкими та терміновими справами, проводити переговори, вирушати у поїздки, відрядження, довгі подорожі. Сприятливий день для журналістів, збирання різних відомостей, виступи перед аудиторією.
Сприятливий день для Близнят, Терезів, Водоліїв.
27 березня зростальний Місяць у Близнятах, 7-й місячний день починається о 09:12
Символ дня: Троянди вітрів
Понеділок – день Місяця. Місяць у гармонійних аспектах з Меркурієм та Юпітером наділяє великою кількістю діяльної енергії та життєвої активності. Слово сьогодні має особливу силу, легко втілюється в життя. Слушний час для угод купівлі-продажу, обговорення наболілих питань з будь-яких тем, отримання консультацій у профільних фахівців, звернення до офіційних інстанцій.
Сприятливий день для Близнят, Терезів, Водоліїв.
28 березня зростальний Місяць у Близнятах – Раку (від 13:21), 8-й місячний день починається о 09:52
Символ дня: Фенікс
Період місяця без курсу від 04:39 до 13:21.
Вівторок – день Марса. Місяць у напруженості з Нептуном, після 13:21 – з'єднання з Марсом. Активний день, можуть бути знайдені відповіді на питання, які хвилюють, виявитися, нові способи у здійсненні старих проєктів. Через підвищену емоційність можливі конфлікти, несподівані повороти подій.
Сприятливий день для Близнят, Терезів, Водоліїв, а також Раків, Скорпіонів та Риб.
29 березня зростальний Місяць у Раку, 9-й місячний день починається о 10:43
Символ дня: Кажан
Середа – день Меркурія. Місяць у гармонійних аспектах з Венерою та Ураном. Загострюється інтуїція, прокидається чутливість, вразливість, сентиментальність. Можна проводити операції з нерухомістю, антикваріатом, займатися сімейними справами, спадком, питаннями проживання, переїздами. Вдалий день для романтики, кохання, парних контактів.
Сприятливий день для Раків, Скорпіонів та Риб.
30 березня зростальний Місяць у Раку, 10-й місячний день починається об 11:45
Символ дня: Фонтан
Період місяця без курсу з 16:45.
Четвер – день Юпітера. Місяць у напруженості з Меркурієм та гармонійному аспекті з Нептуном. День підходить щодо відповідальних заходів, прояви благодійності, проте важливий самоконтроль, необхідно стримуватися у словах, не поспішати, тобто. все робити послідовно та планомірно. Результатом активності може стати популярність, що різко зросла, залучення інвесторів, а також близьких за духом людей.
Сприятливий день для Раків, Скорпіонів та Риб.
31 березня зростальний Місяць у Раку – Леві (від 01:31), 11-й місячний день починається о 12:52
Символ дня: 7 основних чакр, фізична енергія людини
Період місяця без курсу триває до 01:31.
П'ятниця – день Венери. Місяць у поєднанні з негативною кармічною точкою – Чорним Місяцем. Девіз цього дня: "Той, хто цурається свого минулого, приречений пережити його знову". Час спокус, а також випробувань пристрастю, славою, грошима.
Сприятливий день для Левів, Стрільців, Овнів.
1 квітня зростальний Місяць у Леві, 12-й місячний день починається о 14:03
Символ дня: Серце
Субота – день Сатурна. Місяць у напруженості з Ураном та Венерою, у гармонійному аспекті з Юпітером. Активізуються чуттєва сфера, з'являється схильність до драми, ревнощів. Виникає безліч спірних питань, конфліктів, але якщо дослухатися порад старших і мудрих людей, можна уникнути негативного сценарію розвитку подій.
Сприятливий день для Левів, Стрільців, Овнів.
2 квітня зростальний Місяць у Леві – Діві (від 13:57), 13-й місячний день починається о 15:15
Символ дня: Колесо
Період місяця без курсу від 09:02 до 13:57.
Неділя – день Сонця. Місяць у гармонійному аспекті з Меркурієм, опозиції із Сатурном. Гарний час для групової діяльності, роботи з інформацією, завершення давніх проєктів. Розумні самообмеження корисні для збереження ресурсів та накопичення життєвих сил.
Сприятливий день для Левів, Стрільців, Овнів, а також Дів, Козорогів, Тельців.
3 квітня зростальний Місяць у Діві, 14-й місячний день починається о 16:26
Символ дня: Дві труби
Понеділок – день Місяця. Місяць у гармонійному аспекті з Ураном. День поновлення життєвих сил. Гарний час для внесення корективів у бізнес, розширення сфер впливу, пошуку нових джерел заробітку. Успіх супроводжує в отриманні нової інформації, підвищення освіти, розширення світогляду, а також у проведенні громадських заходів.
Сприятливий день для Дів, Козорогів, Тельців.
4 квітня зростальний Місяць у Діві, 15-й місячний день починається о 17:38
Символ дня: Вогненний змій
Період місяця без курсу з 16:49.
Вівторок – день Марса. Місяць у гармонійному аспекті з Венерою та опозиції з Нептуном. Гарний час для колективної роботи, обговорювати нагальні проблеми у суспільстві колег чи однодумців. Можна займатися фінансовими справами та матеріальними питаннями, вигадувати різні схеми та методи заробітку.
Сприятливий день для Дів, Козорогів, Тельців.
5 квітня зростальний Місяць у Діві – Терезах (від 00:50), 16-й місячний день починається о 18:50
Символ дня: Метелик
Період місяця без курсу триває до 00:50.
Середа – день Меркурія. День перед повнею, який відбудеться 6 квітня о 07:34. Час активних дій, співробітництва та взаємодопомоги. Спрямовуйте енергію у все, що має отримати розвиток і робіть конкретні кроки у напрямі реалізації цілей.
Сприятливий день для Терезів, Водоліїв, Близнят.
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