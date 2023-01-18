Зростальний Місяць 22 січня - 5 лютого 2023 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Водолії 21 січня о 22:53 за київським часом відкриває новий місячний цикл і розпочинає початок чергового року за східним календарем.

У період зростального Місяця будуть активні такі знаки зодіаку: Водолій, Риби, Овен, Телець, Близнята, Рак, Лев. Саме цими знаками переміщуватиметься Місяць найближчими двома тижнями після молодика. Це сприятливі дні для занять науковою діяльністю, досліджень, виступів перед широкою публікою. Добре можуть пройти різноманітні нововведення, перетворення, авантюрні проєкти, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Перший молодик 2023 року показує ті сфери життя, в яких розгортатимуться головні сюжети та сценарії року, до того ж у кожного вони свої, але спільне для всіх - нові перспективи, плани, стратегії, важливі рішення на користь майбутнього.

22 січня - зростальний Місяць у Водолії, 2-й місячний день починається о 08:45

Крім аналізу, переоцінки та переосмислення подій попереднього місячного місяця, у цей час варто будувати плани на майбутнє, визначати орієнтири та цілі, знаходити нові сенси, заради яких туди варто прагнути.

Небажано робити чищення та маски для обличчя. Для стрижки волосся не найкращий час. Добре фарбувати волосся, відвідати майстра манікюру та педикюру, почати курс масажу. День підходить для поживних масок, косметичних процедур для обличчя, шиї та рук.

23 січня - зростальний Місяць у Водолії до 19:36, 3-й місячний день починається о 09:14

Період Місяця без курсу від 12:19 до 19:36, після чого він входить у знак Риби

Будьте уважні до тих тем, питань, ситуацій, що виникають цього дня, займають ваші думки, визначають ваш психологічний стан. Цього дня слабшає хвилювання через минулі події, вони можуть бути легко трансформовані у зовсім інші та корисні сценарії.

Сприятливе фарбування волосся, волосся довго зберігає колір. Добре робити регенерувальні, тонізувальні та зміцнювальні масажі. Для догляду за нігтями цілком слушний час.

24 січня - зростальний Місяць у Рибах, 4-й місячний день починається о 09:35

Все менше перешкод на шляху, у творчих особистостей починається черговий цикл творення та розкриття нових можливостей. Важливо втрачати зв'язок із дійсністю, бо цього дня авантюризм легко доходить до абсурду.

Не варто експериментувати із новою косметикою, кремами. Застосовуйте вже перевірені, звичні засоби. Якщо ви вирішили зробити фарбування волосся, манікюр, то майте на увазі, що в цей час підвищується чутливість шкірного покриву, і можуть виникнути подразнення.

25 січня - зростальний Місяць в Рибах до 20:48, 5-й місячний день починається о 09:52

Період Місяця без курсу від 18:11 до 20:48, після чого Місяць входить у знак Овна

Може статися щось, що розгорне звичну ситуацію або усталені обставини на 180 градусів. Звертайте увагу на знаки, дивні випадки - саме вони стануть каталізаторами змін, хоча зовсім не обов'язково, що це станеться миттєво.

Обережно із ліками, екзотичними продуктами, алкоголем, бо великий ризик отруєнь. День підходить для медитацій, масажів, що розслабляють, - вони допоможуть зняти напруженість та внутрішні затискачі, які порушують потік енергії, заважають людині проявити активну позицію.

26 січня - зростальний Місяць в Овні, 6-й місячний день починається о 10:06

День активних дій та ухвалення рішень. Навіть якщо зіткнулися з проблемами та зовнішнім опором, вдавшись до певних кроків, зможете все виправити. Протягом дня виявляються психологічні бар'єри, що перешкоджають реалізовувати ті чи інші завдання.

Добре проводити процедури з омолодження організму, дихальною гімнастикою, очищати верхні дихальні шляхи, бронхи. Пийте більше води, приймайте тонізувальні ванни.

27 січня - зростальний Місяць в Овні, 7-й місячний день починається о 10:21

Період Місяця без курсу від 23:01

Слово сьогодні має особливу силу, легко втілюється в життя. Рекомендується проводити переговори, встановлювати нові зв'язки. Планетарні енергії наділяють великою кількістю діяльної енергії та життєвої активності.

Якщо ви хочете зробити собі маску для обличчя, використовуйте натуральні засоби. Будь-які хімічні препарати цього дня можуть несприятливо впливати на ваш організм. Сприятливе зміцнення та оздоровлення організму за допомогою БАД.

28 січня - зростальний Місяць у Тельці з 01:43, 8-й місячний день починається о 10:36

Період місяця без курсу до 01:43

Сприятливий час на вирішення матеріальних питань, пошуку допомоги, оформлення кредитів. Активний день можуть бути непередбачені події. Сьогодні всі завдання, які не були вирішені раніше, вимагатимуть особливої уваги.

День підходить для відвідування перукаря: волосся добре росте, покращується його стан, фарбоване волосся довго збереже колір. Сприятливий час для масажу та чищення обличчя.

29 січня - зростальний Місяць у Тельці, 9-й місячний день починається о 10:54

Сприятливий час на вирішення матеріальних питань, пошуку допомоги, оформлення кредитів. Активний день можуть бути непередбачені події. Сьогодні всі завдання, які не були вирішені раніше, вимагатимуть особливої уваги.

День очищення та трансформації, звільнення від внутрішніх блоків. Ефективними є методи альтернативної медицини, застосування природних матеріалів під час лікування багатьох захворювань.

30 січня - зростальний Місяць у Тельці до 10:35, 10-й місячний день починається об 11:15

Період Місяця без курсу від 07:51 до 10:35, після чого переходить у знак Близнята

Всі розпочаті та задумані справи цього дня розвиватимуться правильно, без особливих сюрпризів. Можна знайти нових партнерів та разом знайти креативні підходи у здійсненні старих проектів. Вдало вирішуються дрібні фінансові відносини.

День підходить для відвідування зубного лікаря, ортопеда, травматолога. Якщо ви давно хотіли зробити татуаж або проколоти мочки вух, наприклад, сьогодні найкращий день. Можна розпочинати тривале лікування, проводити діагностику захворювань.

31 січня - зростальний Місяць у Близнятах, 11-й місячний день починається об 11:43

День підходить для проведення агітаційних та рекламних кампаній, співбесіди, конференцій та подібних заходів. Вдається переконати партнерів, інвесторів та спонсорів. Можна звернутись із проханням до керівників.

Один із найенергійніших, вдалих і найсильніших днів місячного місяця. У цей час можна робити пишні, повітряні зачіски, хімічну завивку, але після стрижки зробленої цими днями, волосся може стати неслухняним. Хороший день для відвідин стоматолога, ортопеда.

1 лютого - зростальний Місяць у Близнятах до 22:12, 12-й місячний день починається о 12:19

Період Місяця без курсу від 13:58 до 22:12, після чого входить у знак Рака

День підходить для проведення агітаційних та рекламних кампаній, співбесіди, конференцій та подібних заходів. Вдається переконати партнерів, інвесторів та спонсорів. Можна звернутись із проханням до керівників.

Можна досягти значного прогресу у лікуванні опорно-рухового апарату. Думки впорядковуються, виникає впевненість у своїх силах.

2 лютого - зростальний Місяць, 13-й місячний день починається о 13:06

Тихий та спокійний день. Вдається залагодити спірні питання, згладити конфлікти, дійти до компромісів. Вдалий день для фінансових операцій, але частину доходу бажано віддати на благодійність. Цього дня ухвалюються важливі рішення, але часто не озвучуються.

Активізуються почуття любові, співчуття, милосердя. Можна отримати одкровення, налагодити зв'язок зі своєю підсвідомістю. Сприятливий день для взаємин, ідеальний для романтичних зв'язків.

3 лютого - зростальний Місяць, 14-й місячний день починається о 14:04

Починайте важливі та серйозні справи та не сумнівайтеся в успіху. Сьогодні можливі підвищення по службі, збільшення зарплати, нагороди та заслужене визнання. Хороший день для зміцнення сімейних зв'язків та налагодження стосунків із близькими людьми, особливо зі старшим поколінням.

До будь-яких медичних процедур потрібно підходити з особливою увагою. Добре в цей час робити поживні маски для обличчя. Фітотерапія, гомеопатія, лікувальні ванни, надають сприятливий вплив.

4 лютого - зростальний Місяць у Раку до 10:48, 15-й місячний день починається о 15:10

Період Місяця без курсу від 08:18 до 10:48, після чого входить у знак Лева

Перша половина дня є досить складною. Його небезпека в тому, що люди часто недооцінюють суперника та переоцінюють себе. Друга дає можливість реалізувати якийсь свій план, але не зовсім стандартним чином. Можна побачити результати своїх зусиль, зроблених у першій частині місяця місяця.

Необхідно утихомирювати емоції, приборкувати свої пристрасті та починати зміцнювати самодисципліну. Вдалий день для того, щоб зайнятися зачіскою, відвідати майстра манікюру. У цей час сприятливі завивка та фарбування волосся, маски для волосся та обличчя.

5 лютого - зростальний Місяць у Леві, 16-й місячний день починається о 16:19

Загалом, за енергетикою день схожий на попередній, рекомендації ті самі.

Повня о 20:28 за київським часом у Леві.

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