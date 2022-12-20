Зростальний Місяць 24 грудня - 6 січня: що нас чекає в цей час

Від 24 грудня починається період зростального Місяця, який закінчиться в момент повні 7 січня о 01:08 за київським часом.

Дуже продуктивний час, коли можна просунутися у напрямку своєї мети, визначити, що для цього потрібно, знайти ресурси для комфортної життєдіяльності. Зростальний місяць наповнює енергією, дає впевненість, підштовхує до змін. Перешкоди, що виникають у цей період, і кожна перемога над собою, навпаки, лише ще більше запалюють прагнення йти вперед, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик у Козорозі 23 грудня о 12:16 задає тон на весь період зростального Місяця. Цей знак зодіаку пов'язаний із довгостроковим плануванням, професійною діяльністю та кар'єрою. Тому кінець 2022 року – початок 2023 року є найкращим часом для позначення мети не лише на місячний цикл, а й на наступний календарний рік. Не поспішайте, все ретельно обдумайте – і до повні 7 січня у вас буде дороговказ. Пам'ятайте, що людина без мети, як корабель без вітрила: незрозуміло, куди пливе, і навряд чи зможе подолати шторм, який зараз "вирує" у світі.

24 грудня, субота, день Сатурна , 2-й місячний день починається о 09:28, символ – ріг достатку

Зростальний Місяць Козорозі з'єднується з Венерою, Меркурієм, Плутоном і отримує неймовірний заряд енергії. Багато людей стають сміливішими, активнішими, готові на подвиги. Сприятливий день для керівників, політиків, громадських діячів. Емоції відходять на другий план і це допомагає впевнено рухатися вперед.

25 грудня, неділя, день Сонця, 3-й місячний день починається о 10:16, символ – леопард

Період Місяця без курсу від 05:10 до 09:13

Зростальний Місяць у Водолії з 09:13. Транзит сприяє зовнішнім зв'язкам, пошуку роботи, створенню різних об'єднань людей за інтересами, дружнім взаєминам. На цей день можна планувати проведення освітніх онлайн-заходів, вебінарів. Рутинна робота погано ладиться, тому краще все-таки більше часу віддавати новому, незвичайному та цікавому.

26 грудня, понеділок, день Місяця, 4-й місячний день починається о 10:50, символ – дерево пізнання

Період Місяця без курсу від 20:19

Зростальний Місяць у Водолії з'єднується з Сатурном, аспект допомагає навести лад у справах, вирішити питання з податковою інспекцією, військкоматом та іншими державними установами. День сприятливий для відвідування офіційних інстанцій, роботи з документами, подання різноманітних запитів, пошуку інформації.

27 грудня, вівторок, день Марса, 5-й місячний день починається об 11:14, символ – єдиноріг

Період Місяця триває до 09:34

Зростальний Місяць в Рибах з 09:34 позитивно впливає на психологічний клімат. Люди посилюється сентиментальність, емоційність, чутливість, інтуїція. Це чудовий час для творчих людей, для пошуку спонсорів та благодійної діяльності. День не дуже підходить для роботи, яка потребує великої точності розрахунків.

28 грудня, середа, день Меркурія, 6-й місячний день починається об 11:32, символ – журавель

Цього дня Меркурій стаціонарний розгортається в ретроградний рух (до 19 січня), тому можливі зупинки у справах, різні збої в роботі транспорту та інших систем, пов'язаних із переміщенням та інформацією. Зростальний Місяць в Рибах загострює інтуїцію, сприяє розкриттю творчих талантів і здібностей. Краще знизити зовнішню активність та зосередитись на внутрішніх справах.

29 грудня, четвер, день Юпітера, 7-й місячний день починається об 11:48, символ – роза вітрів

Період Місяця без курсу від 08:20 до 12:36

Зростальний Місяць в Овні з 12:36, з'єднується з Юпітером і від цього моменту інтенсивність життя зростає. День сприятливий для здійснення та початку подорожей – як короткострокових, так і тривалих. Друга половина дня підходить для проведення агітаційних та рекламних кампаній, співбесіди, конференції та подібних заходів.

30 грудня, п'ятниця, день Венери, 8-й місячний день починається о 12:01, символ – фенікс

Зростальний Місяць в Овні — активний день, можуть статися непередбачені події. Сьогодні всі завдання, які не було вирішено раніше, постають особливо гостро. Усі розпочаті та задумані справи цього дня здійснюються набагато повільніше, ніж хотілося б, але це не привід відмовлятися від дійсно перспективних планів, якщо такі є.

31 грудня, субота, день Сатурна, 9-й місячний день починається о 12:15, символ – кажан

Період Місяця без курсу від 14:43 до 19:08

Зростальний Місяць в Овні до 19:08, після чого переходить на знак Тельця. Енергетика дня досить суперечлива, але надвечір все нормалізується і вдасться досягти внутрішньої гармонії. Місяць у Тельці має сильний статус – екзальтація, це символ статку, життєвого комфорту. У період Місяця без курсу можна успішно завершити важливі справи або поставити остаточну точку у взаєминах, залишити токсичні зв'язки у року, що минає.

1 січня, неділя, день Сонця, 10-й місячний день починається о 12:31, символ – фонтан

Період Місяця без курсу від 14:43 до 19:08

Зростальний Місяць в Тельці – сприятливий показник для початку календарного року. Сьогодні супроводжує успіх у всіх життєвих сферах. Присвятіть цей день зміцненню стосунків у сім'ї, романтичному партнеру, дітям. Підтримуйте сімейні традиції та упорядковуйте житло, намагайтеся уникати спілкування з неприємними людьми. Подорожі, розпочаті цієї місячної доби, обов'язково закінчаться успішно. А якщо під час подорожі ви з кимось познайомитеся, то знайомство, швидше за все, переросте у довгу та міцну дружбу чи партнерські взаємини.

2 січня, понеділок, день Місяця, 11-й місячний день починається о 12:49, символ – життєва енергія

Зростальний Місяць в Тельці в гармонійних аспектах із планетами в Козорозі — підвищується можливість посилення професійного успіху. Можна чекати на фінансові надходження. З'являється енергія, щоб зробити величезний обсяг роботи. Приємно відбувається спілкування на роботі, особливо в згуртованих колективах. Все неприємне швидко йде. Хороший день для того, щоб зайнятися майновими справами, сімейним бізнесом, фінансовими питаннями, пов'язаними з сім'єю.

3 січня, вівторок, день Марса, 12-й місячний день починається о 13:12, символ – серце

Період Місяця без курсу від 00:16 до 04:44

Зростальний Місяць у Близнятах сприяє взаєминам із людьми, зав'язування нових контактів. Тихий та спокійний день, підходить для інтелектуальної роботи, обміну інформацією та ідеями, поїздок, звернення до офіційних інстанцій. Гарний час для спілкування з родичами, примирення, відновлення стосунків.

4 січня, середа, день Меркурія, 13-й місячний день починається о 13:42, символ – колесо

День поновлення життєвих сил, динамічних енергій. Зростальний Місяць у Близнятах з'єднується з ретроградним Марсом і створює деяку напруженість, яку вдало можна направити в конструктивне русло, якщо зайнятися фізичною роботою, активним відпочинком, спортом. Будьте обережні на дорогах, не вступайте у конфлікти!

5 січня, четвер, день Юпітера, 14-й місячний день починається о 14:22, символ – гонг, труба

Період Місяця без курсу від 02:07 до 16:14

Після транзиту Близнятами від 16:14 Місяць входить у знак Раку, найдомашніший, сімейний, душевний. У навколишньому просторі панує атмосфера. День пов'язаний із використанням джерел інформації, вирішення поточних питань. Період Місяця без курсу не сприяє новим починанням, важливим зустрічам, оформленню та підписанню договорів.

6 січня, п'ятниця, день Венери, 15-й місячний день починається о 15:12, символ – вогняний змій

Зростальний Місяць в Раку створює гармонійне психологічне тло, душевну атмосферу. Використовуйте цей день для озвучення своїх ідей на публіці, привертаючи увагу до своїх проєктів. Люди вразливі, готові допомагати одне одному, говорити про почуття. Зміцнюйте сімейні зв'язки, налагоджуйте стосунки з близькими, особливо зі старшим поколінням. День перед повнею, дуже важливий, підніме сімейні питання, для багатьох виявиться доленосним.

7 січня, субота, день Сатурна, Повня в Раку о 01:08 і від цього моменту починається період спадного Місяця.

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