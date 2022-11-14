Зростальний Місяць 24 листопада - 8 грудня: що на нас чекає в цей час

Перший місячний день нового місячного цикла починається 24 листопада 2022 року о 00:57 за київським часом. Це момент молодика в Стрільці, з якого починається період зростального Місяця, до повні в Близнятах 8 грудня.

Це час соціальної справедливості, ефективних міжнародних зв'язків. Переважатимуть мирні рішення, найкращими стануть партнерські взаємини та спільні проєкти, робота в колективах. Сприятливий період для дій, спрямованих на набуття популярності, проведення рекламних кампаній, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

24 листопада, четвер, зростальний Місяць у Стрільці, символ дня — Ріг достатку

2-й місячний день починається о 08:06

День творчих задумів та планування. Найкращий час для розробки бізнес-плану на місяць, обмірковування загальної стратегії дій, пошуку нових шляхів для реалізації ідей. Те, що сьогодні спланували, згодом успішно реалізується. Уникайте емоційних та фізичних навантажень. Не рекомендується віддавати борги та позичати гроші.

25 листопада, п'ятниця, зростальний Місяць у Стрільці - Козорозі, символ дня — Леопард

3-й місячний день починається о 09:32

Період Місяця без курсу від 21:21 до 23:18, після чого Місяць переходить на знак Козорога

День воїна та подвигу. Час потужних енергій, активних процесів, ефективної фізичної роботи. Сприятливі поїздки на ближні та далекі відстані, відрядження, спілкування з іноземцями. Можна вирішувати питання, пов'язані із соціальною сферою, громадським становищем, юридичними та правовими справами.

26 листопада, субота, зростальний Місяць у Козорозі, символ дня — Дерево пізнання

4-й місячний день починається о 10:46

День вибору між добром та злом. Хороший час для проведення уважного аналізу свого реального стану речей, фінансової сфери, перспектив у професійній діяльності та кар'єрі. Це період, коли ми починаємо бачити, який ефект роблять наші дії, коли ще не все втрачено, і помилку можна виправити.

27 листопада, неділя, зростальний Місяць у Козорозі, символ дня — Єдиноріг

5-й місячний день починається об 11:42

Період Місяця без курсу від 22:11

День, коли можна зміцнити свій внутрішній стрижень, розвинути найкращі якості. Все вдається, якщо виявляти творчу активність і прагнути досягнення мети. Слід відстоювати свої принципи, активно виявляти свої емоції та почуття. Цього дня ви можете одержати плоди від своїх дій. Вдалий час для виконання робіт, які потребують точності.

28 листопада, понеділок, зростальний Місяць в Козорозі - Водолія, символ дня — Журавель

6-й місячний день починається о 12:21

Період Місяця без курсу триває до 00:06, після чого переходить у Водолій

Сприятливий день, талан супроводжує всі починання і підприємства, вирішення матеріальних і фінансових питань. Прояснюються перспективи, у багатьох сферах можна досягти успіху. Час, коли надходять цікаві ідеї, загострюється інтуїція. Проаналізувавши минулі події та те, що відбувається з вами зараз, можна зрозуміти, до чого все це призведе у майбутньому.

29 листопада, вівторок, зростальний Місяць у Водолії, символ дня — Роза вітрів

7-й місячний день починається о 12:49

Період місяця без курсу від 08:53

Весь день період неодруженого Місяця, що є несприятливим показником для будь-яких починань. Але цей час сприятливий для завершення справ, обговорення раніше розпочатих проєктів, пошуку інформації, спілкування. Будьте обережними у висловлюваннях, оскільки слова сьогодні мають особливу силу, але водночас часто сприймаються зі спотвореннями.

30 листопада, середа, зростальний Місяць у Водолії - Рибах, символ дня — Фенікс

8-й місячний день починається о 13:10

Період Місяця без курсу продовжується до 02:15, після чого переходить у знак Риб

День очищення та трансформації. Активний час, можуть статися непередбачені події. Сьогодні всі завдання, які не були вирішені раніше, постають особливо гостро та потребують уваги. Всі розпочаті та задумані справи цього дня здійснюються набагато повільніше, ніж хотілося б. Ефективною є індивідуальна робота, але важливо не переоцінювати свої можливості, щоб зберегти ресурси.

1 грудня, четвер, зростальний Місяць у Рибах, символ дня — Кажан

9-й місячний день починається о 13:26

День провокацій, треба побоюватися ошуканства, спокус, та ілюзій. За нові справи ліпше не братися. Бажано влаштувати собі відпочинок, відновити сили та освіжити голову. Конфлікти, що виникли цього дня, складно усуваються. Найкраще усамітнитися, скасувати всі серйозні справи та зайнятися творчістю.

2 грудня, п'ятниця, зростальний Місяць у Рибах - Овні, символ дня — Фонтан

10-й місячний день починається о 13:41

Період Місяця без курсу від 04:44 до 06:40, після чого переходить у знак Овна

З'являється енергія, щоб зробити величезний обсяг роботи. Підвищується ймовірність професійного успіху. Можливе зростання доходів у результаті продуманих дій. Можна чекати на фінансові надходження за раніше виконану роботу. Гарний час для фундаментальних починань, підписання договорів, угод купівлі-продажу.

3 грудня, субота, зростальний Місяць в Овні, символ дня — Імпульс, первинна енергія

11-й місячний день починається о 13:54

Вдалий та енергетично сильний день. Щоб не прогаяти щасливий шанс, будьте уважні під час виконання будь-якої справи. Усе, що започатковано цього дня, необхідно обов'язково довести до кінця. Прокидається ентузіазм, впевненість та потенціал. Необхідно діяти рішуче у бізнесі чи роботі, але з обережністю, враховуючи всі деталі.

4 грудня, неділя, зростальний Місяць в Овні - Тельці, символ дня — Серце

12-й місячний день починається о 14:08

Період Місяця без курсу від 07:46 до 13:37, після чого переходить у знак Тельця

До 13:37 — неефективний період для серйозних справ та ухвалення важливих рішень. Саме тоді слід займатися повсякденними справами, завершувати раніше розпочате. Друга половина дня є сприятливою для створення бази майбутніх проектів. Гарний час для сімейних справ, романтики, кохання, шлюбу. Можна легко залагодити суперечливі питання, згладити конфлікти, дійти компромісів.

5 грудня, понеділок, зростальний Місяць у Тельці, символ дня — Колесо

13-й місячний день починається о 14:24

День поновлення життєвих сил. Сприятливий для нагромадження, придбання, виготовлення предметів господарства. Гарний час для групової роботи, отримання нової інформації, закладання нових циклів у професійній сфері, навчання. Можна займатися реорганізацією виробництва, коригуванням проектів, оновленням бізнесу.

6 грудня, вівторок, зростальний Місяць в Тельці - Близнятах, символ дня — Гонг, труба

14-й місячний день починається о 14:44

Період Місяця без курсу від 21:01 до 22:48, після чого переходить у знак Близнята

День вдалий для початку будь-яких справ, розширення бізнесу, вирішення фінансових запитань, набуття популярності. Можливі підвищення по службі, прибавка до зарплати, нагороди та заслужене визнання. Починайте важливі та серйозні справи і не сумнівайтеся у майбутньому успіху. Зміцнюйте сімейні зв'язки та налагоджуйте стосунки з близькими людьми.

7 грудня середа, зростальний Місяць у Близнятах, символ дня — Вогонь

15-й місячний день починається о 15:09

День перед повнею енергетично сильний. Можливі вдалі збіги обставин та нові корисні знайомства. Гарний час для торгівлі, укладання угод та підписання договорів, поїздок, роботи з документами. Потрібно продовжувати старі справи, але за нові ліпше не братися. Сприятливий день для журналістів, збирання різних відомостей, виступів перед аудиторією. Люди стають активнішими, але водночас підвищується навіюваність, товариськість, емоційна сприйнятливість.

8 грудня повня в Близнятах о 06:08 закриває період зростального Місяця.

Читайте також: