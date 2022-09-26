Зростальний місяць 27 вересня - 9 жовтня: що на нас чекає в цей час

Цього разу така астрологічна подія сталася 26 вересня 2022 року о 00:54 за київським часом у знаку Терези. У найближчі два тижні після молодика обставини складаються якнайкраще для того, щоб розвинути почуття балансу і вийти в точку рівноваги, знайти компроміс у вирішенні складних питань, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

27 вересня 2022 року, другий місячний день триває до 08:20 і від цього часу починається третій місячний день, зростальний місяць у Терезах. Період місяця без курсу від 19:20.

Вдалий день для переговорів та зустрічей, які потребують прояву дипломатичних якостей. Підходить для того, щоб врівноважити абсолютно протилежні речі та знайти між ними серединну точку гармонії. Люди проявляють стабільність, з одного боку, і нерішучість, схильність до коливань, з іншого.

28 вересня 2022 року, четвертий місячний день - від 09:40. Період Місяця без курсу триває до 02:14, після чого зростальний Місяць переходить у знак Скорпіона.

Дуже емоційний день легко проявляється дратівливість, нетерплячість, схильність до депресій. Важко налаштуватися на дипломатію та домовлятися, багато людей не готові слухати різні погляди. Але це день натхнення, напруженої творчої роботи, трансформації внутрішнього життя та духовного перетворення.

29 вересня 2022 року, п'ятий місячний день - від 11:02. Зростальний Місяць в Скорпіоні.

День отримання плодів від раніше вжитих дій, усвідомлення шляхів, які призведуть до досягнення цілей. Довіряйте своїй інтуїції, звертайтеся до минулого досвіду, і ви зможете знайти вихід із тупикових ситуацій. Можна вирішити фінансові питання, знайти матеріальну підтримку. Активно виявляючи свої почуття та емоції, ви зможете відстояти свої принципи.

30 вересня 2022 року, шостий місячний день - від 12:25. Період Місяця без курсу - від 00:19 до 07:03, після чого зростальний Місяць переходить у знак Стрільця.

Гарний час для розмов із начальством, колегами, зарубіжними партнерами, а також представниками офіційних структур та вищих органів. Найкращий період для прийняття найбільш ризикованих та серйозних рішень. День енергетично дуже потужний, сприятливий для романтики, кохання, сімейних стосунків, творчості. Відкидайте негативні думки, думайте тільки про хороше - це допоможе позбавитися проблем зі здоров'ям, а також побачити і відчути тонку красу та гармонію навколишнього світу.

1 жовтня 2022 року, сьомий місячний день - від 13:48. Зростальний Місяць у Стрільці.

Не варто активно займатися розрахунками, документами, паперами, переговорами, налагодження зв'язків.

Це час спотворення інформації, зупинки - Меркурій стаціонарний та готується перейти у директний рух від 3 жовтня. Краще не планувати важливих справ, особливо угод купівлі-продажу, а спокійно займатися щоденною діяльністю.

2 жовтня 2022 року, восьмий місячний день - від 15:01. Період Місяця без курсу - від 00:46 до 10:37, після чого зростальний Місяць переходить на знак Козорога.

День внутрішніх протиріч може виникати багато бажань, але складно визначитися з вибором, зрозуміти, чого саме хочеться. Намагайтеся відпочити, набратися сил, підготуватися до нового тижня, який буде дуже інтенсивний, насичений різними подіями. Звичайні повсякденні справи, прогулянки, спілкування з рідними, допоможуть зібратися з думками та набути психологічного спокою.

Від жовтня 2022 року, дев'ятий місячний день - від 15:59. Зростальний місяць в Козорозі.

Планетарна енергія сприяє концентрації думки, водночас підвищується критичність розуму. Уважно аналізуйте інформацію, що надходить, фіксуйте свої думки - будь-яка ідея може виявитися цінною. Хороший день для нових починань, можна брати на себе нові обов'язки, мати справи з нерухомістю, робити великі покупки, спілкуватися з потенційними роботодавцями, влаштовуватися на роботу.

4 жовтня 2022 року, десятий місячний день - від 16:43. Період Місяця без курсу - від 06:48 до 13:20, після чого зростальний Місяць переходить у знак Водолія.

День несподіванок різного характеру, що може спричинити необхідність змінювати плани. Підвищується інтерес до читання, навчання та практичної діяльності. Можуть відбутися переломні моменти у життєдіяльності багатьох і навіть держав. Сприятливий час для великої, масштабної діяльності, далеких переїздів, активних кроків професійної сфери.

5 жовтня 2022 року, одинадцятий місячний день - від 17:15. Зростальний Місяць у Водолії.

День світла, нові ідеї, важливі рішення на всіх рівнях. Прокидається інтерес до всього нового, тому можна привернути увагу інших людей, провести рекламну кампанію, ділову зустріч чи конференцію. Добре можуть пройти різноманітні нововведення, перетворення, авантюрні проєкти. Це сприятливий період для занять науковою діяльністю, досліджень, виступів перед широкою публікою.

6 жовтня 2022 року, дванадцятий місячний день - від 17:38. Період Місяця без курсу - від 01:45 до 15:46, після чого зростальний Місяць переходить у знак Риби.

У людей виявляються такі якості, як жага до незалежності, екстравагантність, товариськість, схильність до експериментів, винахідливість. Однак, потрібно бути акуратнішими з обіцянками і тим обсягом робіт, який хочеться взяти на себе, оскільки більшість доби - неефективний період. День сприятливий для зустрічей із друзями та однодумцями, продовження та завершення раніше розпочатих справ.

7 жовтня 2022 року, тринадцятий місячний день - від 17:56. Зростальний Місяць у Рибах.

Важливо вчасно дисциплінувати себе і не діяти в ім'я своїх фантазій і нереальних ідей. Люди стають вразливими, легко образити оточення необдуманими словами. День сприятливий для внутрішньої роботи з себе, самопізнання, оскільки енергетика Місяця в Рибах сприяє гарному зв'язку зі своїми емоціями та почуттями, їх стає легко виражати та розуміти.

8 жовтня 2022 року, чотирнадцятий місячний день - від 18:11. Період Місяця без курсу від 14:10 до 18:56, після чого зростальний Місяць переходить у знак Овна.

День сприятливий для завершення робіт, будь-якої фізичної діяльності, просування своїх інтересів, а також боротьби за свої права, дальніх поїздок, еміграції. До вечора прояснюються навіть заплутані ситуації, планетарні енергії сприяють кмітливості, швидкому пошуку необхідних ресурсів, винахідливості, оперативному вирішенню складних завдань.

9 жовтня 2022 року, п'ятнадцятий місячний день - від 18:25. Повня в Овні о 23:55 за київським часом.

День дуже енергійний, войовничий. Енергетика дня досить складна, зростає можливість перенапруженості та нервових зривів через надмірні навантаження.

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